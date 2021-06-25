Реанимация заполнена: в Абхазии обеспокоены ростом числа заболевших коронавирусом

Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба сегодня приехал в Гудаутскую центральную районную больницу, на базе которой развернут главный ковидный госпиталь. Как пишет «Апсныпресс», Бутба обсудил с врачами текущую ситуацию в госпитале.

«Ситуация сложная, она усугубилась, выросло количество больных. За последние два ​дня поступило 23 пациента. Это пациенты, у которых состояние здоровья тяжелое или средней степени тяжести. ​На сегодня у нас 74 ковидных больных, реанимация заполнена – там 14 пациентов», – проинформировал министра главврач Хаджарат Шамба.

Он также отметил, что течение болезни изменилось.

«Оно стало более сложным, тяжелее поддается лечению. Бывает, что поражение легких не сопровождается клиническими проявлениями. Иногда при обследовании в стационаре мы, как находку, обнаруживаем значительное поражение легких», – отметил Шамба.

В «красной зоне» ковидного госпиталя, а именно в реанимационном отделении министр обсудил с врачами тактику лечения тяжелобольных пациентов. Затем Бутба обратился к населению.

«Это – моя очередная рабочая поездка для того, чтобы осмотреть мощности и наши резервы. В основном корпусе открыли дополнительное отделение, также открыт четверной этаж для поступления больных. Больные находятся и на третьем, и на четвертом этажах. Коллеги, врачи сегодня работают в авральном режиме. Колоссальная нагрузка на медицинское сообщество, все работают круглосуточно. В последние сутки в ковидный госпиталь поступают от семи до десяти пациентов, как правило уже в тяжелом состоянии. Призываю население республики в обязательном порядке соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические нормы», – сказал он.