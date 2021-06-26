За сутки на Северном Кавказе умер 41 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 556

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 41 пациент с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 556.

По данным властей, в Краснодарском крае умер 21 человек, в Ставропольском крае – шесть, в Дагестане – пять, в Калмыкии, Адыгее и Чечне по два, в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, и Ингушетии официально подтверждено по одному летальному случаю в каждой республике. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 11 181 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае, меньше всего – в Северной Осетии.

Краснодарский край + 139 (511 95 за все время пандемии)

Дагестан + 128 (35 287)

Ставропольский край + 116 (56 651)

Калмыкия + 43 (21 416)

Кабардино-Балкария + 31 (24 784)

Чечня + 30 (12 655)

Карачаево-Черкесия + 20 (20 808)

Ингушетия + 17 (16 084)

Адыгея + 17 (14 948)

Северная Осетия + 15 (17 248)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 271 076 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 26 июня, выявлено 5 409 088 заболевших коронавирусом.