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Дача Лаврентия Берия в ожидании перемен (фотогалерея)
1 часа(-ов) назад
Ираклий Орагвелидзе
Летняя резиденция бывшего наркома и министра внутренних дел СССР Лаврентия Берия в посёлке Коджори, недалеко от Тбилиси, продана с аукциона. Теперь здесь может появиться современный отель.
1
«Дачу Берия» продали на электронном аукционе
2
Новый собственник, компания «Иберотель» заплатит за объект около 800 тысяч долларов
3
Вместе с дачей, в собственность компании переходит 22 560 квадратных метров земли несельскохозяйственного назначения
4
В советский период «дача Берия» после его осуждения и расстрела в 1953 году оставалась в собственности МВД СССР
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Ираклий Орагвелидзе
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Дача Лаврентия Берия в ожидании перемен (фотогалерея)
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