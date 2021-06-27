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Дача Лаврентия Берия в ожидании перемен (фотогалерея)

Летняя резиденция бывшего наркома и министра внутренних дел СССР Лаврентия Берия в посёлке Коджори, недалеко от Тбилиси, продана с аукциона. Теперь здесь может появиться современный отель.
&laquo;Дачу Берия&raquo; продали на электронном аукционе
1 «Дачу Берия» продали на электронном аукционе
Новый собственник, компания &laquo;Иберотель&raquo; заплатит за объект около 800 тысяч долларов
2 Новый собственник, компания «Иберотель» заплатит за объект около 800 тысяч долларов
Вместе с дачей, в собственность компании переходит 22 560 квадратных метров земли несельскохозяйственного назначения
3 Вместе с дачей, в собственность компании переходит 22 560 квадратных метров земли несельскохозяйственного назначения
В советский период &laquo;дача Берия&raquo; после его осуждения и расстрела в 1953 году оставалась в собственности МВД СССР
4 В советский период «дача Берия» после его осуждения и расстрела в 1953 году оставалась в собственности МВД СССР

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Ираклий Орагвелидзе

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