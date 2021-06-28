«Динамо-Брест» проведет домашний матч Лиги конференций в Батуми

Футбольный клуб «Динамо-Брест» проведет домашний матч с чешским клубом «Виктория» во втором квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА 2021/22 в грузинском городе Батуми. Перенос места проведения матча связан с прекращением авиасообщения европейских стран с Беларусью после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу клуба, решение о переносе встречи с «Викторией» на нейтральное поле принято УЕФА.

«Игра пройдет 29 июля на открытом год назад футбольном стадионе в Батуми, который вмещает 20 тысяч зрителей. На данный момент время начала неизвестно. Согласно регламенту, на матче не смогут присутствовать болельщики», – говорится в пресс-релизе.

Первый матч «Динамо-Брест» в еврокубковой кампании проведет на выезде на «Дусан Арене» в чешской Плзени 22 июля.

Портал «Трибуна» пишет, что на батумской арене может сыграть и клуб БАТЭ (Борисов) – но гостевой матч. Во втором раунде Лиги конференций белорусская команда сыграет с победителями пары «Тре Пенне» из Сан-Марино и батумского «Динамо». Если «Динамо» пройдёт первого соперника, грузинская команда примет БАТЭ 22 июля в Батуми.