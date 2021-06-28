Горе побежденным и ИнгуриГЭС

Один мой коллега по социальным сетям в своих постах на политические темы часто использует слоган «Vae victis», то есть «Горе побежденным», который дошел до нашего времени из Древнего Рима. На эту его особенность я как-то не очень обращал внимания, однако недавно понял, насколько это выражение точно описывает состояние Грузии в XXI веке.

Что такое «Горе побежденным»? В классическом варианте – это обреченность того, кто проиграл битву и вынужден соглашаться на заведомо невыгодные предложения. Однако этот слоган можно трактовать и шире. «Горе побежденным» – это когда за одним крупным поражением следует многолетняя череда поражений поменьше. «Горе побежденным» – это когда нации не хватает стойкости преодолеть поражение и обратить его в победу – как это сумели сделать немцы, японцы и корейцы.

«Горе побежденным» – это когда люди свыкаются со статусом проигравшего и смиренно смотрят на поражения, которые следуют одно за другим. «Горе побежденным» – это когда деморализованная и ослабевшая нация не стремится к победе, предпочитая найти объяснение тому, почему она невозможна.

«Горе побежденным», в широком смысле, это когда нация в ответ на стоящие перед ней вызовы, уходит в себя, в свои местечково-деревенские традиции и становится уязвимой для всех подряд – с ней никто не считается, ее мнение никто не учитывает, и если кто-то что-то решил, то ее спросят в последнюю очередь, и то ради приличия.

«Vae victis» – это когда нация в ответ на очередное унижение начинает хныкать, оплакивать свою судьбу и устраивать тотальный геноцид всем подряд в социальных сетях. Это как сборная Грузии по футболу, которая расклеивается при первой же неприятности, привыкает к тому, что проигрывать – это естественное состояние и во всем виноват тренер.

Иногда «Горе побежденным» выражается в крупных, глобальных вещах, в которых четкое и твердое решение сложно принять даже победителям, чего уж там говорить про неудачников – война, серьезные международные вызовы, внутренние разломы, где стране необходимо достичь консенсуса по важным вопросам.

Иногда это выражается в таких сугубо бытовых вещах, как неспособность нации преодолеть свои пороки, вроде наркотиков, криминального менталитета и азартных игр. А иногда это нечто вполне себе простое, безопасное и не связанное с угрозой ковровых бомбардировок – там, где проигравшие сами, добровольно выбирают поражение…

В Абхазии снова говорят об энергокризисе, который, судя по всему, настанет сразу же после завершения туристического сезона. Причина всем известна, и останавливаться на ней не буду. Остановлюсь на другом: почему это «Vae victis»? Вроде бы это совсем из другой оперы – абхазы в погоне за криптой и нежеланием платить за электроэнергию роют могилу собственной энергетике – при чем тут мы?

Увы. Как выясняется, Абхазия потребляет 70% электроэнергии, производимой на Ингурской ГЭС. Грузия тратит деньги на ее ремонт. Грузия тратит деньги на ее содержание, на зарплаты сотрудников и прочее обслуживание.

Население Грузии платит за потребленную электроэнергию. В Грузии тарифы на электроэнергию растут практически каждый год. Причина, как правило, – девальвация валюты, но, вероятно, искривление пространства вокруг Ингурской ГЭС также играет свою роль: электростанция получает на 70% меньше, чем должна, и вопросов о том, кто должен эту разницу оплачивать, не возникает.

В Сухуми этой темы вообще не существует. Как кто? Конечно же, заингурские терпилы. У них можно отбирать и 40% задарма, и 70%. Захотим – все 100%, и они утрутся. Еще будут говорить про «абхазских братьев, которых мы не можем оставить без электричества». А как же – ребята срубают кучу бабла на биткоинах, а оплачивают весь этот концерт грузинские лохи.

«Горе побежденным» – именно про это. Но другое «горе» – это когда проигравший сам чувствует себя проигравшим и не мыслит оказание какого-либо сопротивления. Ой, да как можно! А если абхазы обидятся, тогда что? Они откажутся от женевских переговоров, какой кошмар. То, что такое смирение порождает не любовь и уважение, а плевки и презрение, никому не интересно. Для терпил это в порядке вещей. «Vae victis».

Я часто участвую в различных дебатах в соцсетях относительно Ингурской ГЭС. Многие просто не в курсе, что станция построена так, что находится на двух сторонах и управление ею возможно только с участием обеих сторон.

В период, когда Грузия получала свои законные 60%, все более или менее свыклись с существующим положением. Эта реальность меня устраивала последние несколько лет, но в нынешнее воскресенье она меня устраивать перестала – после интервью с руководителем Ингурской ГЭС Леваном Мебония, который и назвал шокировавшую меня цифру – 70% электричества, выработанного на станции, идет в Абхазию.

Это совершенно возмутительно, и будь у правительства Грузии хоть немного государственного, мужского, да и просто человеческого достоинства, оно бы приняло единственное разумное решение – остановить к чертовой матери Ингурскую ГЭС, которая, как выясняется, для Грузии никакого принципиального значения не имеет.

Остановить – несмотря ни на что. Несмотря на громкое недовольство абхазов. Несмотря на протесты русских, которые обязательно нам чем-нибудь в ответ пригрозят. Несмотря на давление западных чиновников, которые закидают Грузии заявлениями о негуманности такого подхода.

Просто закрыть черную дыру, раз в жизни проявить характер и показать, что даже терпение терпил имеет пределы. Даже страна, в которой половина населения занимается поганой мелко-рыночно-уличной торговлей, иногда может ответить на откровенное хамство.

Отключение Ингурской ГЭС не будет катастрофой для Грузии по двум причинам. Первая – мы все платим за электроэнергию, соответственно, и импортировать ее для нас не проблема. Вторая – как выясняется, не очень-то она нам и нужна – всего 30% от генерации получает Грузия. Ну и, конечно, долгосрочное решение – строить, строить и строить новые гидроэлектростанции. Чтобы «за Ингуром» понимали: отключим и даже не заметим.

Но, увы, подозреваю, что ничего не изменится – Абхазия так и будет без оглядки на Тбилиси тащить с Ингури столько энергии, сколько сочтет нужным, и даже не извинится – кому надо извиняться перед лохами?

А Грузия все так же будет спокойно смотреть, как ее в очередной раз унижают… Воистину, «Vae victis».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции