Как экскаватор парализовал железнодорожное движение в Абхазии

В минувшую субботу 26 июня множество фейсбучных друзей выложило в ленту одни и те же фотоподборки с информацией МЧС Абхазии о том, что в районе города Гагры скорый поезд «Москва – Сухум» столкнулся с экскаватором, водитель которого вел на нем ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна.

Чрезвычайное происшествие случилось в 16.45. Отмечалось, что никто из пассажиров поезда не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения. Как, понятно, и экскаватор. Движение было остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера. В СМИ сообщалось, в частности, что в поезде «Москва – Сухум» ехало около полутысячи человек.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Романом Лабия, и вот что он рассказал:

«Когда мы получили сообщение, что произошла авария и поезда остановлены, то есть в Гагре были остановлены поезда «Москва – Сухум» и электропоезд «Туапсе – Гагра», скорый поезд, который из Сухума выходил, «Сухум – Санкт-Петербург» был остановлен в районе Гудауты… В поездах находились люди, и было жарко, потому было экстренно организовано дежурство спасателей, подогнаны две пожарные машины, две автоцистерны с питьевой водой, чтобы обеспечить ею пассажиров, две машины скорой помощи нашего медицинского управления. На месте находились двадцать человек личного состава МЧС Абхазии, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. А тем из них, из петербургского поезда, у кого были билеты на авиарейсы из аэропорта Сочи, и они опаздывали на них, было предложено пересесть на автотранспорт и организована их доставка в аэропорт... И в два часа тридцать минут вчера ночью движение по железной дороге было восстановлено. Запасной локомотив пришел из Адлера, прицепили к нему вагоны поезда, который пострадал при аварии, и восстановилось полностью движение».

Кто бы сомневался, что это ЧП породит множество язвительных комментариев в абхазском сегменте соцсетей и на интернет-форумах!.. Вот лишь пара из них:

«Очередной трудолюбивый гражданин так увлекся работой, что не заметил, как на огромной скорости выскочил локомотив. Он вообще не знал, я так полагаю, что по железной дороге двигаются составы пассажирских поездов. Или, видимо, считал, что локомотив его объедет по-братски»;

«Да, случай редкостный… Но точно знаю, что вероятность попадания метеорита в пешехода, которую высчитали ученые, все же еще меньше».

Другим комментаторам эти упражнения в остроумии показались неуместными, некоторые даже обижались на них. Они писали: слава богу, что обошлось без жертв и пострадавших. Или рассуждали о том, что этот трагифарсовый эпизод должен послужить уроком, из которого надо срочно извлечь необходимые выводы и принять неотложные меры.

По хорошо известным причинам Абхазская железная дорога уже три десятилетия является тупиком, и в последние годы от Псоу до Сухума и в обратную сторону следует всего несколько пар пассажирских поездов, в летний туристический сезон, естественно, чаще. А потому и традиционные меры осторожности на железнодорожных переездах и вообще на «железке» давно позабыты. Один из интернет-форумчан в связи с этим предупреждал:

«Автомобильный ЖД-переезд есть на оживленной дороге на гору Мамзышха близ Гагры, к смотровой площадке и площадке парапланеристов, где обзор дороги минимальный, так как ЖД-путь там с поворотом! Хотя бы автоматический поставили шлагбаум! А сколько пеших ЖД-переходов там?! Куча! И в Цандрипше такой же переезд есть. И тоже с минимальным обзором! Cловом, все до ужасного смертельного случая так будет! Потом власти и ЖД-работнички зашевелятся. Как всегда».

Хочется надеяться, однако, что руководство РУП «Абхазская железная дорога» уже и без этого интернет-комментария основательно задумалось, как в будущем предотвратить ДТП на рельсах.

Сегодня руководители его то выезжали в кабмин республики, то проводили совещание, то телефонная линия была занята, то номер не отвечал, но никакого, даже самого короткого комментария мы от гендиректора РУП в течение рабочего дня получить так и не смогли. Хотя бы на предмет того, где находился экскаваторщик в момент столкновения. Один из сотрудников предприятия, с которым все же удалось поговорить по телефону, сказал:

«Идет разбирательство случившегося. До его завершения мы ничего о причинах произошедшего сообщить не можем».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии