COVID-19 в Абхазии: 138 новых случаев инфицирования, один - летальный

В Абхазии сегодня, 28 июня вступил в силу график веерных отключений электроэнергии.

Ранее в компании «Черноморэнерго» сообщили, что свет абонентам будут отключать на два часа в сутки в ночное время и ранним утром. Причина – «прогнозируемый дефицит электроэнергии из-за повышенных нагрузок».

«С учётом курортного сезона ограничение вводится в ночное время», – говорилось в сообщении компании.

При этом заместитель главного инженера «Черноморэнерго» Саид Блабба заявил Абхазскому телевидению, что после окончания курортного сезона график отключений, предположительно, пересмотрят в сторону ужесточения.

В оппозиционной организации ветеранов «Аруаа» заявили, что веерные отключения электроэнергии впервые введены в летнее время «за всю новейшую историю Абхазии».

«Должны подчеркнуть, что к данной ситуации привело непродуманное решение правительства и президента о легализации деятельности по добыче криптовалюты (в сентябре 2020 года – ред.) вопреки мнению специалистов, здравому смыслу и нашим предупреждениям. Власти хотели заработать там, где это было невозможно и это привело к последующему запрету на деятельность по добыче криптоволюты, к дефициту электроэнергии, отключениям электричества, авариям в энергосети и громадным долгам за электричество. Это закономерный результат некомпетентности исполнительной власти, обещавшей народу свет и процветание в обмен на голоса избирателей», – говорится в заявлении «Аруаа».

В оппозиции считают, что теперь власти будут говорить о необходимости передать в аренду или продать «Перепадные ГЭС» и абхазские энергосети на условиях инвестора, а также повысить в разы цену на электроэнергию.

«В этой критической ситуации обращаемся к руководству страны с призывом незамедлительно, в течении одного месяца, найти решение проблемы и отменить веерные отключения электричества. РОО «Аруаа» предупреждаем, что если этого не будет сделано , мы оставляем за собой право призвать наших граждан к всеобщей акции протеста», – сказано в заявлении.