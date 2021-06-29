В тени забытого Худони

Правительство Грузии планирует реанимировать строительство Худони ГЭС. Проект стоимостью один миллиард долларов, который зарубежный инвестор намеревался реализовать в высокогорной Сванетии, был заморожен из-за протестов местных жителей в 2014 году.

Консолидированный массовый протест против строительства крупных объектов генерации, как это недавно произошло с Намахванской ГЭС, заставил правительство пересмотреть подход к реализации масштабных проектов. По словам министра экономики Натии Турнава, последние события показали, что при составлении договоров с инвесторами государству разумней участвовать в масштабных проектах либо в качестве владельца контрольного пакета, либо на равных паях с инвестором:

«В 2011 году было подписано соглашение с индийской компанией Trans Electrica о развитии Худони ГЭС. С тех пор прошло десять лет, и этот проект не удалось реализовать. Конечно, здесь нет одной конкретной причины, есть множество разных причин, в том числе сложность проекта. Поэтому год назад мы решили, что с помощью международного консультанта мы проведем переговоры, договоримся с индийским инвестором о расторжении заключенного между нами соглашения».

В целом, по словам министра, инвестор больше не заинтересован в реализации проекта, поэтому государство позаботится о возврате активов до конца года, а затем будет разработан новый подход.

В принципе, общая стратегия нового проекта уже описана на сайте госзакупок, там, в частности, сказано:

«Компания не смогла обеспечить полное выполнение экологических и социальных норм, а также установить контакт с заинтересованными сторонами на местном уровне. Текущая ситуация ясно показывает, что Trans Electrica не может реализовать проект, и важно рассмотреть альтернативные пути, в том числе строительство государством проекта электростанции Худони. Это может оказаться более эффективным с точки зрения финансирования проекта и его реализации и в плане проведения более гибкой политики ценообразования на электроэнергию».

По всей видимости, в компании согласны с такой постановкой вопроса. По словам технического директора компании Давида Мирцхулава, не следует искать корни конфликта во взаимоотношениях государства и инвестора:

«Компания представлена на рынке Грузии с 2008 года, но только с 2012-го приступила к реализации проекта. К сожалению, по многим причинам стало невозможным ее дальнейшее нахождение в Грузии, руководство компании приняло решение свернуть свою деятельность в стране», – заявил он изданию BMG.

Напомним, строительство гигантской ГЭС проектной мощностью 700 мегаватт в деревне Хаиши началось еще в советское время, однако после проведения подготовительных работ оно под давлением неформальных объединений было заморожено. Позднее власть, которой тогда было «Нацдвижение», передала существующую инфраструктуру частной компании за символическую сумму, но замыслу помешал протест местных жителей. Хаишцы поклялись в церкви, что ни за что не позволят построить ГЭС на месте своего селения. С тех пор, несмотря на неоднократные попытки, перспективы строительства ГЭС так и остались нереализованными.

Многие эксперты полагают, что при планировании масштабных работ необходимо максимально удовлетворять интересы местных жителей, на землях которых реализуется проект. По устоявшейся мировой практике люди получают определенный процент от прибыли. В случае с Худонским проектом этого не произошло, что возмутило хаишцев. Теперь в связи с Худонским проектом Грузии придется выплатить неустойку за непродуманные действия властей. Ее объем определят частные аудиторские компании, нанятые государством и инвестором.

Между тем тема развития Худони ГЭС упомянута в плане десятилетнего развития энергетики. В Минэкономики предполагают, что к концу 2026 года энергосистема Грузии будет получать электроэнергию, вырабатываемую Худони ГЭС.