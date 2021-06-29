Что означают результаты выборов в Армении?

Можно ли сказать, что Россия проиграла выборы в Армении? Такую оценку легко критиковать. Ясно, что кто бы ни был во главе этой страны, ему придется быть лояльным по отношению к России. Это было ясно уже давно, а сейчас, после второй карабахской войны, зависимость Армении от России еще более усилилась. Так что Кремль мог взирать на армянские политические баталии спокойно: кто бы ни выиграл, в конце концов придет к нам. Больше им некуда деться.

Все правильно. Но в политике, кроме жестких геополитических реалий, большое значение имеют символы и их массовое восприятие. Существует представление, в том числе и в экспертном сообществе, что в последней войне Россия не стала защищать свою союзницу Армению, потому что Путин хотел наказать Пашиняна, или, точнее, армянский народ, за «бархатную революцию». Эту версию невозможно доказать – для этого надо залезть российскому президенту в голову. Но раз так думает много людей – в том числе и в Армении, – само это восприятие является важным политическим фактом.

«Бархатная революция» не могла изменить геополитических реалий, поэтому, по крайней мере внешне, российское руководство отнеслось к ней спокойно. Но сам факт, что даже в «пророссийской», по идее, Армении произошла классическая «цветная революция», был крайне неприятен лично для Путина и его политического режима. Именно поэтому армянские политики и эксперты старались доказать, что сравнивать армянскую революцию с «цветными» неправильно. Тем не менее ценности и методы «бархатной революции» – ценности Запада, а не России. После победы революции Пашинян не мог изменить общую геополитическую стратегию Армении, но дал понять, что в своей внутренней политике будет гораздо более автономным от Москвы, чем его предшественники.

Именно поэтому у России могло возникнуть желание преподнести младшему кавказскому брату урок: отклонение от ее воли наказуемо потерей территорий. Конечно, были другие мотивы, которые побудили российское руководство вести себя так, как оно себя в данном случае повело. Но эмпирически наблюдаемая закономерность слишком очевидна. Грузия и Украина уже поплатились за свои «цветные революции» фактической потерей территорий: чем Армения лучше? Конечно, всегда есть важные различия в деталях. В данном случае, например, России самой воевать не пришлось: на то был Азербайджан. Но главное – результаты, а они очень похожи.

Однако сравнение можно продолжить. В случае с Грузией и Украиной наказание страны за «цветные революции» не привело к потере популярности прозападных лидеров и большей лояльности населения по отношению к России. Скорее наоборот. Непосредственно после войны 2008 года позиции Михаила Саакашвили несколько укрепились. В конечном счете его удалось побороть и сменить на более удобную для России фигуру. Но это еще не значит, что народ стал более пророссийским. В обеих странах тенденция общая: наказание отторжением территорий скорее укрепило их волю на независимую траекторию развития.

Армения, конечно, совсем другой случай. Ее современная национальная идентичность основана на противостоянии Турции, а не России. В этом контексте Россия остается главной союзницей, вторая карабахская война этого не изменила. Но результаты выборов показали, что большинство армянского электората отказалось каяться за «бархатную революцию»: оно отдает предпочтение той модели развития, которую обычно называют «западной». Кандидаты, олицетворявшие олигархически-коррупционное прошлое, которое более гармонично связано с российским влиянием, проиграли. Россия выиграла вторую карабахскую войну, но не борьбу за сердца и умы рядовых армян.

Это никак не означает, что теперь в Армении все будет хорошо. Мы еще не знаем, как скажется травма проигранной войны на стране и конкретно на Пашиняне. Многие и до того критиковали его как не слишком эффективного лидера. Армении еще далеко до того, чтобы считаться полноценной демократией. У нее пока не было опыта смены власти через выборы. Тот факт, что правящая партия будет контролировать конституционное большинство – не лучшее основание для политического плюрализма. То, что основные оппоненты правящей партии люди из прошлого, тоже не очень хороший индикатор.

Но и в этих условиях можно сказать, что на этом этапе Армении впервые удалось перехватить у Грузии статус регионального лидера в области демократического развития. Постоянно провозглашаемая последней «прозападная ориентация» не помогает. Это тоже важное изменение в региональной конфигурации.

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