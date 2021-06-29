«Движение», которое притягивает зрителя

В Центральном выставочном зале Союза художников в Сухуме на прошлой неделе открылась персональная выставка Апщи Хагба «Движение». На ней представлено 57 работ, каждая выполнена тушью на бумаге в авторской технике. Сегодня имя Апщи Хагба в Сухуме знает почти каждый. Эта молодая художница, во-первых, известна своим талантом и стремлением не стоять на месте. А во-вторых, ее имя связано с онлайн-галереей современного искусства AUADA, которую она вместе с другой художницей Дианой Хинтба открыла год назад, чтобы рассказать миру о произведениях искусства и их авторах из Абхазии. В 1998 году Апща окончила детскую художественную студию Евгения Котлярова. Затем поступила в Кабардино-Балкарский государственный университет на факультет юриспруденции. Но душа ее стремилась к живописи, поэтому с 2015 года она с головой ушла в творчество. Попав в залы, где размещена выставка «Движение», первое, что вы ощущаете, – это желание подойти к картинам максимально близко. Их небольшой формат требует тесного контакта, а еще, пожалуй, тишины. Наиболее часто встречаются темные оттенки, но именно поэтому на их фоне желтый, зеленый, фиолетовый и красный вспыхивают еще ярче. Все работы написаны в так называемой авторской технике.

Апща Хагба поясняет, что кроется за этим термином: «Ранее я тушью не работала. Никогда даже не пробовала. В период пандемии, когда я застряла дома, у меня закончился материал, а в мастерской, не помню уже с какой целью, оказалась тушь и вот эта бумага (она упаковочная, для упаковки одежды). Когда у меня возникло ощущение, что получается что-то любопытное, я позвонила Баталу Джопуа. Настолько я не знала, что такое тушь и каковы правила ее использования. Я спросила у Батала: «Можно ли тушь смешивать?» Первые мои работы были монохромными, а потом я выяснила, что у нас продается, конечно, маленькая палитра, но все же есть зеленая, красная и синяя тушь. И вот я спросила, можно ли смешивать. И когда он мне сказал: «Хулигань дальше», я продолжила поиски. О том, что это авторская техника, я не задумывалась, если честно. Когда ты над чем-то работаешь, ты не думаешь о том, в какой технике ты это делаешь. Тобой просто что-то движет, и ты ищешь. Как-то летом мы были в мастерской у Батала Джопуа, и я ему показала свои листы бумаги. Это он мне подсказал, что я работаю в авторской технике. А что такое авторская техника? Это индивидуальный набор приемов по отношению к какому-либо определенному материалу».

Всего на выставке «Движение» представлено шесть десятков картин. В процессе отбора работ для экспозиции и ее компоновки Апще помогали коллеги и друзья: «Когда работы были уже оформлены, в какой-то момент я начала сомневаться, что включать. Я и к Диане Хинтба обращалась, она мне помогла с первым отбором. Потом, когда речь пошла об основной экспозиции, то там мне очень помог Батал Джопуа, а также Диана и Саид Возба. Вообще, это такой сложный период, когда очень важно, чтобы рядом были люди, которые могут дать тебе нужный совет. Так что в составлении экспозиции я не участвовала, я просто внаглую наблюдала за этим процессом. Вначале было оформлено 82 работы, а в итоге какая-то часть работ не поместилась, и уже в зале выставили 57 работ».

После посещения выставки останется много впечатлений. Помимо красных пейзажей, желтых дорог и синих гор, есть еще кое-что: ощущение движения. Движение художницы Апщи Хагба, которая постоянно учится, меняется и растет профессионально.