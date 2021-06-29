Ставка на вылет, или Кого отодвинут от кормушки?

Начало информационной недели в Цхинвале сделали два заявления президента Анатолия Бибилова – о повышении зарплат бюджетникам и намерении покончить с совместителями должностей. Югоосетинские эксперты объясняют, как эти два заявления связаны между собой и почему совместительство победить не удастся.

Россия поднимает зарплаты бюджетникам Южной Осетии до уровня окладов СКФО 2021 года. Сейчас они на уровне 2016-го.

Правительство республики в понедельник приняло пакет документов, предусматривающий повышение зарплат более чем восьми тысячам работникам сферы здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта, СМИ. Все они получат повышенную зарплату уже в июле, с перерасчетом с 1 января 2021 года. Об этом президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил на заседании правительства. На эти цели в бюджете предусмотрено 747 млн рублей.

В скором будущем прибавка к жалованию ожидает и работников госслужбы. Как отметил Анатолий Бибилов, на прошлой неделе глава правительства Геннадий Бекоев подписал соответствующее соглашение с российскими коллегами. Зарплаты данной категории работников будут доведены до уровня показателей СКФО 2017 года, сейчас они на уровне 2014-го. На это выделено порядка 430 млн рублей.

Как подчеркивает официальная пресса, все это стало возможным «благодаря обращению главы югоосетинского государства к российскому коллеге» (видимо, речь о Владимире Путине). На этом же совещании президент сообщил, что совмещать две и более должности в гражданской и государственной службе теперь станет невозможным.

«В переходе на государственную гражданскую службу особое внимание будет уделяться тем гражданам, которые совмещают две и более должности. Прошу глав ведомств и министерств обратить внимание на режим работы своих сотрудников и предложить определиться с основным местом работы», – сказал Бибилов.

По мнению депутата парламента от «Народной партии» Амирана Дьяконова, новая волна борьбы с совместительством и повышение зарплат – это не две разные новости, а скорее, части одной истории:

«Россия готова содействовать увеличению зарплат государственным и гражданским служащим, но увязывает этот вопрос с необходимостью решить у нас проблему совместительства. Югоосетинское и российское законодательства запрещают совмещение должностей в системе государственной гражданской службы. Между тем российская проверка (федерального казначейства – прим. «Эха») выявила огромное количество случаев, когда наши служащие совмещают по три и даже более должностей».

По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Меаракишвили, довольно странно выглядит просьба президента к министрам «обратить внимание на режим работы своих сотрудников и предложить совместителям определиться с основным местом работы». Как будто он действительно не понимает истинных масштабов злоупотреблений, из-за которых одна часть населения жирует на нескольких ставках, а другая едва сводит концы с концами.

Совместительство – это лишь малая часть технологии распила штатного расписания республики, говорит Тамара Меаракишвили:

«Ни один отдел в районе не допускает совместительства без согласия министерств. Дочка министра Азы Хабаловой, например, оформлена у нас в финотделе с 2014 года. Несколько лет числилась у нас и ее подружка. Каждый министр имеет в каждом из районов свой список должностей, на которые оформляют его родственников, они поучают зарплату, даже не приезжая на работу. Районное начальство, которое обслуживает министерский интерес, тоже претендует на свою часть штатного расписания, устраивает своих людей. Весь район поделен, и я не верю, что кто-нибудь сможет их победить...

– Местные по той же схеме работают?

–Например, сын главбуха отдела образования оформлен педагогом в дом детского творчества на полторы ставки, получает 26 тысяч рублей без учета повышения. За детей можно не беспокоиться, их там нет. Еще он числится завхозом в отделе образования. Супруг главбуха был оформлен сторожем… В общем, кто каким отделом крутит, тот там свою родню и кормит».

Кроме того, есть еще и ниша для простых товарищей. Они могут купить должность и периодически отправлять деньги наверх, подтверждая свое служебное соответствие:

«Когда я работала и мне говорили: чтобы сохранить работу, надо платить. И собирают потом на Новый год, на 8 марта, на день рождения министра, на это, на то… Технически этим занимаются бухгалтера, говорят, что должны отправить деньги в министерство.

– Такое только в вашем районе?

– Нет, в других просто Меаракишвили не живет. Когда я возмущаюсь, мне говорят: не только у вас, везде всегда было так».

По мнению Тамары Меаракишвили, все эти позиции можно перестраивать, делать менее заметными. Совместительства можно разбить на двух или трех мертвых душ. Поэтому выполнить требования Москвы можно без ущерба для чиновников.

Сопредседатель движения «Союз Алания-Россия» Роланд Келехсаев считает эту проблему системной. Политическое устройство в Южной Осетии часто описывают как президентскую монархию, указывая на то, что все распорядительные функции сосредоточены в руках президента. Причем эта монархия дотационная, потому что при таком режиме управления никакой экономики быть не может. А это значит, что у здешнего суверена очень мало возможностей поощрять преданность приближенных, поэтому, в конечном счете, все сводится к главному благу республики – бюджету. Распил штатного расписания – одна из разновидностей такого поощрения, говорит Роланд Келехсаев:

«В условиях президентской монархии по-другому просто нельзя. Если не поощрять сторонников за счет бюджета, то у них не останется причин для преданности, и они пойдут искать себе другого, кто им пообещает достойное содержание. Поэтому борьба с совместительством – это, как правило, формальное мероприятие, чтобы Москве пыль в глаза пустить. Это проблема самой системы. Из-за того, что все в руках одного человека и все зависит от его решения, у нас это все не развивается. Нет экономики, нет интересной жизни, какой-то мотивации. Единственное, о чем может мечтать человек, – это госслужба, желательно, на трех ставках или даже больше. Получается такой замкнутый круг. Поэтому единственный способ избавиться от злоупотреблений, которые сопровождают президентскою монархию, – сначала избавиться от нее самой в пользу какой-то вменяемой модели, где власть была бы не столь централизованной. По мнению нашей организации, такой моделью могла бы стать парламентско-президентская форма правления».

А до тех пор, считает Роланд Келехсаев, покончить с совместителями и мертвыми душами – это все равно, что разогнать своих сторонников. Вряд ли кто-то станет такое вытворять, да еще перед президентскими выборами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия