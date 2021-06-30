Россия объявила Грузии санитарный день

Российская Федерация остается крупнейшим импортером грузинской сельхозпродукции. Однако решение России ужесточить проверки для продукции из стран, не входящих в ЕврАзЭС, обещает значительно осложнить жизнь грузинским производителям.

Список стран, в которые Грузия экспортировала наибольший объем сельхозпродукции, в нынешнем году возглавляют Китай и Россия. Россия в списке лидеров обосновалась еще в 2014 году. К примеру, за январь-май прошлого года она закупила грузинской продукции на 393 миллиона долларов, а уже в этом году за тот же период – на 598 миллионов. В прошлом году объем грузинского экспорта на российский рынок составил 400 миллионов долларов. По информации Минсельхоза Грузии, в этом году экспорт персиков увеличился в сравнении с прошлым сезоном более чем в 18 раз, около 70% было поставлено в Россию. Также с 1 мая по 29 июня из Грузии было экспортировано 376 тонн голубики на сумму 2 миллиона 429 тысяч долларов, из них 98% – в Россию.

Впрочем, в этом сезоне грузинские производители аграрной продукции столкнулись с трудностями при доступе на российский рынок. Дело в том, что 29 июня вступила в силу новая редакция закона Российской Федерации «О безопасном использовании пестицидов и агрохимикатов». Соответственно, будет проверяться растительная продукция из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

Информация пока поступает в основном от экспортеров, которые работают на российском направлении. Они жалуются на нестабильность рынка, из-за которой экспорт фруктов и овощей приостановлен. Импортеры в России временно заморозили закупки черники, пишет в социальной сети основательница компании Agritachi Екатерина Вепхвадзе:

«Уже несколько дней есть информация о новых правилах на российском рынке, что вызвало проблемы с продажей грузинских продуктов, в частности, черники, персиков и яблок. Как вы знаете, 90 процентов экспорта голубики идет на российский рынок. Ежедневно моим сотрудникам поступает много звонков от производителей черники, потому что это ценный скоропортящийся продукт, требующий быстрого послеуборочного управления, отсутствие инфраструктуры хранения увеличивает риск порчи».

По словам Рати Морчиладзе, директора Georgian Blue, сегодня компания временно прекратила прием черники.

«Наши российские партнеры, закупающие у нас продукцию, располагают только общей информацией, но ни у кого нет полной картины. Мы предупреждаем об этом всех фермеров, потому что здесь много неопределенности. Мы сможем экспортировать производимую нами голубику в Европу, но урожай от мелких предпринимателей в Европу не пойдет. Мы перестали его принимать, и пострадали мелкие фермеры», – заявил он изданию BMG.

Профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе считает, что производители, из года в год критически зависимые от экспорта продукции в Россию, должны сделать соответствующие выводы:

«Мы должны освободиться от полной зависимости, так как Россия регулярно использует различные рычаги для достижения политических целей. Поэтому вместо бесконечной гонки за урожаем неплохо было бы сосредоточиться на технологических новшествах, строительстве перерабатывающих заводов и холодильных хозяйств. Ведь грузинские варенья, компоты или та же чурчхела будут пользоваться спросом за рубежом. Мне кажется, что Грузия теряет много времени и ресурсов на неприоритетные направления. Только в этом веке отрицательное сальдо аграрного сектора превысило 10 миллиардов долларов, мы закупили сельхозпродукции на 22 миллиарда долларов! Нетрудно представить, если бы эти деньги вливались в сельское хозяйство Грузии, на каком бы мы находились уровне развития. А пока нам приходится зависеть от прихотей других государств, и так будет продолжаться до тех пор, пока мы не будем развивать свое реальное производство».

Ближе к вечеру некоторые производители распространили информацию Министерства сельского хозяйства.

«Следует отметить, что были ужесточены механизмы применения пестицидов в Российской Федерации и контроля безопасности продукции. Россельхознадзор уполномочен при необходимости запрашивать дополнительную информацию и данные исследований, связанных с правилами применения пестицидов в стране-производителе», – говорится в письме ведомства.