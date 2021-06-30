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Принимающий вопросы Путину попал в кадр: он стучит по клавиатуре невпопад
Во время трансляции «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая прошла в среду на телеканале «Россия 24», в кадр попала работа редактора, задача которого - принимать и записывать вопросы президенту от россиян. Тем не менее, редактор стучит по компьютерной клавиатуре невпопад, лишь изображая, что печатает осмысленный текст. На соответствующий фрагмент прямой линии обратило внимание издание Baza, опубликовав видео в своем телеграм-канале.
30 июня прошла очередная, восемнадцатая по счету, «Прямая линия с Владимиром Путиным». Согласно официальным сообщениям, граждане России направили президенту страны более миллиона обращений и вопросов, самыми популярными темами стали вакцинация от коронавируса и борьба с COVID-19.
За время нахождения у власти Путина оппозиционные СМИ и блогеры неоднократно писали о том, что вопросы президенту, на которые он отвечает на прямой линии, заранее подготавливаются и согласовываются с его администрацией. В Кремле эту информацию опровергали.
Другие новости дня
Министр обороны Грузии встретился с генсеком НАТО
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находится в Брюсселе, где сегодня уже провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического альянса.
Министр обороны поблагодарил за неизменную поддержку НАТО территориальной целостности, суверенитета и независимости Грузии. На встрече обсуждалась важность более активного участия НАТО в Черноморском регионе, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе и существующие проблемы, сообщает Минобороны Грузии.
Джуаншер Бурчуладзе отметил, что для достижения максимального прогресса на пути к интеграции в НАТО, Грузия твердо продолжает использовать все механизмы сотрудничества с Альянсом. Особо были подчеркнуты процесс успешной имплементации Существенного пакета НАТО-Грузия и важность создания более устойчивых и взаимосовместимых сил обороны.
Джуаншер Бурчуладзе еще раз подтвердил готовность Грузии как надежного партнера в деле достижения общих целей безопасности. Он выразил надежду, что успешное сотрудничество будет и дальше укрепляться и, как следствие, отразится на политическом прогрессе отношений между НАТО и Грузией.
В свою очередь Йенс Столтенберг подтвердил поддержку альянсом членства Грузии в НАТО и поблагодарил грузинскую сторону за вклад, внесенный в возглавляемую НАТО успешную миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.
- На днях Афганистан покинуло последнее подразделение грузинских миротворцев, где были размещены в течение 17 лет. Грузинские военные принимали участие в миссии НАТО в Афганистане с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой. Грузия каждые полгода отправляла в Афганистан около 870 военных. Они дислоцировались на авиационной базе Баграм в Кабуле и Мазари-Шариф.
- С 2004 года в Афганистане отслужили более 20 тысяч грузинских военных. За этот период в Афганистане погибли 32 грузинских военных, несколько сотен получили ранения разной тяжести, сообщают «Новости-Грузия».
В Гааге к 12 годам заключения приговорены соратники Милошевича
Бывшие руководители спецслужб Югославии приговорены к 12 годам заключения. Трибунал в Гааге вынес обвинительные заключения в повторном процессе по делу экс-директора Управления госбезопасности Югославии Йовицы Станишича и бывшего командующего спецназом Франко Симатовича.
В среду, 30 июня суд приговорил к их к 12 годам лишения свободы, признав виновными в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.
Сторона обвинения пришла к выводу, что оба подсудимых в ходе войны в Хорватии (1991-1995 годы) и Боснийской войны (1992-1995 годы) пытались создать «этнически чистую Великую Сербию». Им инкриминировались преследования, убийства, депортации и насильственное перемещение хорватов и боснийских мусульман.
Дело 70-летнего Станишича и 71-летнего Симатовича, соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича уже рассматривалось Международным трибуналом ООН по бывшей Югославии (МТБЮ) с 2009 по 2013 годы. Тогда оба они были признали невиновными за недостаточностью доказательств. Прокуратура подала апелляцию, которая была удовлетворена в декабре 2015 года, и дело направили на новое рассмотрение. 30 июня 2021 года процесс завершился.
Тойво Клаар: Женевские переговоры необходимо продолжить
Переговоры в Женеве уникальны и их необходимо продолжить, заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседатель Женевских международных дискуссий Тойво Клаар.
Как пишет «Новости-Грузия», очередной, 53-й раунд дискуссий проходит сегодня. Накануне в преддверии переговоров стороны провели техническую встречу.
«Женевские переговоры уникальны, поэтому мы должны их сохранить. Иногда мы можем быть разочарованы с точки зрения прогресса, но я всегда надеюсь, что обязательно наступит момент, когда мы получим пользу от этого формата по важным вопросам. Сейчас, возможно, мы видим, что процесс не продвигается значительно вперед, но мы должны защищать этот формат с видением будущего, в котором у нас будет больше прогресса», – сказал Тойво Клаар.
Представитель ЕС также заявил, что в Женеве обсуждается вопрос об освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе.
«Мы обязательно обсудим вопрос об освобождении Зазы Гахеладзе. Мы со стороны ЕС поднимали этот вопрос в нескольких форматах. Заза Гахеладзе обязательно должен быть освобожден, причем очень быстро. Со дня ареста гражданина Грузии прошел почти год. Действительно, пришло время для его освобождения. Я не ожидаю, что Гахеладзе будет немедленно освобожден из тюрьмы в результате сегодняшней встречи, но я надеюсь, что эта встреча и обсуждение будут способствовать процессу», – отметил Тойво Клаар.
Гражданское население Афганистана готовится дать отпор талибам
Гражданское население Афганистана готовится оказать вооруженное сопротивление группировке "Талибан" после ухода войск США и их союзников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей.
Один из собеседников агентства – студент, который присоединился к движению сопротивления, – заявил, у людей нет выбора, кроме как взяться за оружие. "Мы должны защищать нашу страну", – сказал он. Другой афганец – бывший боевик-моджахед – объяснил, что обычные граждане почувствовали себя обязанными помочь армии бороться с талибами.
Пресс-секретарь афганских сил обороны сообщил, что добровольцы смогут войти в структуру территориальных вооруженных сил. В то же время политологи предупреждают о риске возврата к гражданской войне из-за того, что в конфликт вовлекается все больше формирований.
К настоящему моменту вывод своего контингента – второго по численности после США – завершила Германия. Президент Джо Байден и Североатлантический блок заявляли о том, что они намерены вернуть своих военных домой к двадцатой годовщине терактов. Афганское население опасается, что это приведет к возврату диктатуры талибов.
Американская разведка предупреждает, что нынешнее правительство Афганистана может рухнуть, а большая часть территории страны перейти под контроль талибов уже спустя полгода после завершения вывода из Афганистана войск США и их союзников.
В Квемо Картли напали на журналистов телекомпании «Пирвели». ВИДЕО
В селе Цинцкаро Цалкского муниципалитета Грузии (регион Квемо Картли) напали на журналистов оппозиционной телекомпании «Пирвели».
По информации МВД Грузии, начато расследование инцидента. Дело возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса: статья 126 (насилие) и 154 (воспрепятствование журналистской деятельности).
«30 июня текущего года в селе Цинцкаро Цалкского муниципалитета местный житель вступил в физическое противостояние с членами съемочной группы телеканала «Пирвели», помешал им в осуществлении профессиональной деятельности, а также нанес им физическое оскорбление. Как только сообщение было получено, на место происшествия прибыла полиция и начала следственные действия», – сообщили в МВД.
В ведомстве говорят, что на данном этапе проводятся следственные действия по привлечению виновного к соответствующей правовой ответственности.
Кабмин Украины пришел на заседание в форме национальной сборной по футболу
Украинские министры пришли на заседание правительства в форме национальной сборной по футболу, которая вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
«Украина в одной четвертой ЕВРО-2020. Это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю. Благодарен ребятам, тренерам за эту победу. Такие вещи мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду», – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина.
Сборная Украины обыграла сборную Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Встреча закончилась со счетом 2:1 (овертайм). В четвертьфинале Украину ждет сборная Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе.
Нидерланды обвинили Россию в имитации атак на фрегат в Чёрном море
Российские военные имитировали атаки на голландский корабль в Чёрном море. Инцидент произошёл неподалёку от побережья аннексированного Крыма 24 июня. Российские истребители и бомбардировщики, вооружённые ракетами и бомбами, в течение пяти часов пролетали в опасной близости от фрегата "Эвертсон", после этого у него вышло из строя электронное оборудование, сообщило во вторник министерство обороны королевства.
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд назвала поведение российских военных "безответственным". По её словам, инцидент можно классифицировать как "агрессивные действия". Гаага намерена обсудить ситуацию с Москвой на дипломатическом уровне. Имитация атаки произошла в нейтральных водах, корабль имел полное право там находиться, заявила министр.
В российском министерстве обороны в свою очередь заявили, что фрегат изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Он, согласно международному праву и подписанным Россией соглашениям, является внутренними водами России и Украины, однако после аннексии Крыма де-факто контролируется Россией. По утверждению ведомства, пролёты проходили на безопасной дистанции.
Инцидент с "Эвертсоном" произошёл на следующий день после конфликтной ситуации вокруг британского эсминца "Дефендер" в Чёрном море. 23 июня корабль, шедший из Одессы в Батуми, был обвинён российскими пограничниками в заходе в воды, закрытые на время военно-морских учений. Российские военные сообщили, что открыли предупредительный огонь по ходу корабля и сбросили перед ним бомбы. Британская сторона сообщила, что не заметила бомбардировку, а выстрелы посчитала частью учений.
В Грузии с сегодняшнего дня больше не действует «комендантский час»
Сегодня с 23 часов в Грузии больше не будет задействован «комендантский час» – ограничение на передвижение в ночное время. Граждане могут свободно ходить пешком и ездить на автомобилях.
Как пишет «Новости-Грузия», решение об отмене комендантского часа с 1 июля принял Межведомственный координационный совет на заседании 22 июня. В тот же день было объявлено, что маски больше не обязательно использовать на открытых пространствах.
«Комендантский час» с 9 ноября 2020 года был введен в семи крупных городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. Запрещалось передвижение на улицах с 22:00 до 05:00. С 28 ноября «комендантский час» продлили еще на час – с 21:00, сделав обязательным для жителей всей Грузии.
За почти восемь месяцев «комендантский час» отменяли только трижды – во время второго тура парламентских выборов 21 ноября 2020 года, в Новогоднюю и Рождественскую ночь. На Пасху комендантский час начался на пару часов позже обычного и закончился раньше – чтобы паства могла до 23 часов собраться в церкви на литургию, где надо было оставаться до четырех утра.
«Комендантский час» вводился в Грузии и весной 2020 года вместе с чрезвычайным положением. Тогда он действовал с 21:00 до 06:00.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
Покидающий пост спецпредставителя генсека НАТО Джеймс Аппатурай прибыл в Тбилиси
Джеймс Аппатурай, который вскоре покинет пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии, прибыл в Грузию. В Тбилиси он встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучава.
В интервью Общественному вещателю Аппатурай заявил, что Грузия является самым активным партнером НАТО.
«Я видел себя специальным представителем НАТО на Южном Кавказе, но я также рассматривал себя специальным представителем Грузии в НАТО, чтобы убедиться, что Грузия остается приоритетом в повестке дня НАТО и что существует существенное сотрудничество, которое связывает нас. Главное сейчас – продвинуть это сотрудничество вперед в тех параметрах, которые у нас есть. Я советую это своему преемнику. Я верю, что успех правительства Грузии принес очень хорошие результаты. Грузия – самый активный партнер НАТО, который у нас есть. Грузия должна продолжать в том же духе, сохранять стратегическое терпение и двигаться вперед, это правильный путь», – заявил Аппатурай.
Ранее, в интервью телеканалу «Имеди» представитель НАТО сказал, что очень любит Грузию и грузин.
«Говорить о Грузии и не упомянуть о кухне и о чаче – это преступление. Я не просто люблю хачапури и чачу – я сам научился делать хачапури. У себя дома я начал готовить мегрельскую кухню», – отметил он.
- Джеймс Аппатурай занимает пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии с 2010 года.
Владимир Путин заявил, что привился вакциной «Спутник V»
Президент России Владимир Путин заявил, что привился российской вакциной от коронавируса нового типа "Спутник V". По его словам, после этого у него немного повысилась температура, но к утру всё прошло. Об этом президент рассказал в ходе "Прямой линии".
Путин заявил, что у него была возможность привиться вакцинами "ЭпиВакКорона" или "Спутник V". Президент выбрал последнюю, потому что, по его словам, она действует несколько дольше, и ей прививаются Вооруженные силы.
На вопрос о том, почему не были опубликованы фото того, как он делает прививку, Путин заявил: "Если бы прививку делали не в руку, а в другое место — то же надо было бы показывать?"
О том, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, стало известно 23 марта. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин чувствует себя хорошо, не назвав, какую именно вакцину ему вводили.
- В России зарегистрированы вакцины "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова. Научные публикации об эффективности представлены пока только у первого препарата.
COVID-19 в Грузии: 1010 новых случаев, 19 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 19 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5316 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 1010 новых случаев коронавируса. Накануне провели 28 617 тестов: PCR-тестов – 13 453, экспресс–тестов на антиген – 15 164.
Выздоровели еще 603 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 366 078, выздоровевших – 351 747.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 3,53%, за последние 14 дней составляет 2,59%, за неделю – 2,69%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3667 человек, всего использовано вакцин – 261 652.
В Абхазии вновь ввели ограничения на проведение свадеб и других массовых мероприятий
В Абхазии вновь ввели ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. С 5 июля запрещается проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях объектов общественного питания.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал соответствующее распоряжение на основании вчерашнего решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Как сообщалось накануне, диагноз COVID-19 был подтвержден у еще 153 жителей Абхазии. Общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет 17 197 человек. Зарегистрировано 245 летальных случаев. Выздоровели 15 438 человек.
Грузстат: экономический рост Грузии в мае составил 25.5%
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), ВВП страны в мае текущего года вырос на 25.5% (в годовом исчислении).
По данным ведомства, в первом квартале спад грузинской экономики составлял 4.5%, в апреле вырос на рекордные 44.8%. Средний показатель роста ВВП в январе-мае текущего года составил 11.5%.
Высокий темп роста в апреле-мае связан с эффектом низкой базы прошлого года – в тогда в стране действовал жесткий локдаун, было объявлено чрезвычайное положение.
Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания подала в отставку
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания с 1 июля покидает должность. Об отставке она сообщила в социальной сети Facebook.
Жвания, которая руководила избирательной комиссией с 2013 года, говорит, что после её отставки политические силы смогут выбрать нового руководителя ЦИК по обновленному избирательному кодексу.
«Несмотря на то, что по закону я могла продолжить деятельность в администрации в течение более чем двух лет, я считаю, что избирательные регуляции, утвержденные на основе соглашения Шарля Мишеля, создали новые реалии. Соответственно, применение нового порядка избрания руководителя центральной избирательной комиссии станет дополнительным, благоприятным фактором для широкого политического примирения», – отметила она.
Жвания говорит, что не идёт в политику или на какую-либо государственную должность, а продолжит деятельность в международной организации.
- После парламентских выборов 31 октября 2020 года оппозиция требовала отставки Жвания, заявляя, что результаты голосования были сфальсифицированы.
- Часть оппозиционных сил прекратила бойкот парламента десятого созыва лишь после подписания соглашения Шарля Мишеля – документа, составленного при посредничестве президента Европейского Совета.
- Документ, в частности, предусматривает осуществление амбициозной избирательной реформы. 28 июня парламент страны уже утвердил изменения в Избирательный кодекс, которые предусматривают и новый порядок избрания главы ЦИК.
Патриархия Грузии просит евродепутатов и дипломатов воздержаться от поддержки «Тбилиси Прайда»
Патриархия Грузии распространила заявление, в котором призвала воздержаться от поддержки и поощрения «Тбилиси Прайд» — мероприятий в поддержку прав ЛГБТК-сообщества.
Призыв направлен 30 членам группы Европарламента, работающей по вопросам ЛГБТК+ и аккредитованным в Грузии послам, – пишет «Новости-Грузия».
Патриархия также призвала власти «адекватно оценить сложившуюся ситуацию, действовать в интересах государственной стабильности и гражданского мира, чтобы не допустить дестабилизации страны и общественной жизни».
«Мы уважаем права и свободу человека, что, естественно, означает свободу выбора. Принуждение других к этому выбору является насилием и нарушает права, свободы и выбор абсолютного большинства нашего общества, независимо от этнической принадлежности или религии.
Православная церковь всегда снисходительна по отношению к грешникам, но не по отношению к греху, поэтому ненависть и насилие против кого-либо совершенно неприемлемы, но также недопустимо предаваться греху самолюбования и пытаться влиять на других», — говорится в заявлении патриархии.
По мнению патриархии, мероприятия, подобные «Маршу достоинства», «не защищают интересы ЛГБТК+, но способствуют получению определенных дивидендов для их небольшой части и искусственному возникновению агрессии среди людей против этой группы».
«Важно, чтобы наше общество увидело, что европейская демократия — это не отрицание образа жизни подавляющего большинства людей и их религиозных чувств.
Мы обращаемся к 30 членам группы Европарламента, работающей по вопросам ЛГБТК+ и руководителям посольств, аккредитованных в Грузии, и просим их воздержаться от поддержки и поощрения «Тбилиси Прайд», – сказано в заявлении.
На севере Эфиопии повстанцы заняли город Мэкэле, армия отступила
Командование антиправительственных вооружённых отрядов в регионе Тыграй на севере Эфиопии заявило во вторник, что правительственные войска поспешно отступают от города Мэкэле, административного центра региона. Как сообщают западные репортёры, полный контроль над Мэкэле стал сильным ударом по вооружённым силам и правительству Эфиопии.
Судя по сообщениям из Мэкэле, связь с которым была прервана в понедельник, горожане радостно встречали повстанцев. Подобные же события происходили в городе Шир, его жители рассказали, что союзные с эфиопской армией войска Эритреи покинули позиции незадолго до вступления в Шир повстанческих отрядов.
Представитель Народного освободительного фронта Тыграя во вторник рассказал агентству Reuters, что антиправительственные силы "на 100 процентов" контролируют город Мэкэле.
По словам представителя повстанцев, на окраине Мэкэле были некоторые очаги сопротивления, но теперь они ликвидированы. Относительно положения в городе Шир, то информация оттуда пока не поступала.
Правительство Эфиопии в минувший понедельник объявило одностороннее прекращение огня. Однако, в Аддис-Абебе пока не комментировали заявления Народного освободительного фронта о военных победах.
За время восьмимесячного конфликта, жертвами которого стали тысячи жителей Эфиопии, два миллиона человек покинули свои жилища, десятки тысяч бежали в Судан, сотни тысяч жителей страдают от недоедания и голода.
США заявили, что акты жестокости и бесчеловечного обращения с мирным населением должны немедленно прекратиться. В Вашингтоне предупредили правительства Эфиопии и Эритреи, что пристально следят за развитием событий в зоне конфликта.
Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Украина-Швеция 2:1
Сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу - впервые в своей истории. В Глазго украинская команда в 1/8 финала победила сборную Швеции со счётом 2:1 в дополнительное время, причём победный гол был забит на 120-й, последней, минуте.
Определились все участники четвертьфиналов. В них встретятся Бельгия-Италия, Чехия-Дания, Испания-Швейцария (этот матч пройдёт в Санкт-Петербурге), Англия-Украина. Сборная России покинула турнир ещё на групповом этапе.
Гватемала просит Россию вернуть деньги за недоставленную вакцину
Правительство Гватемалы попросило Россию вернуть десятки миллионов долларов, которые центральноамериканское государство заплатило за непоставленные миллионы доз российской вакцины "Спутник V", об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Во вторник министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес также объявила, что правительство страны потребовало от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается маркетингом вакцины за рубежом в двадцатидневный срок доставить вакцину для завершения вакцинации тех, кто уже был привит первой дозой вакцины.
В начале апреля Гватемала уплатила около 80 миллионов долларов за 8 миллионов доз российской вакцины. Пока она, согласно данным правительства Гватемалы, получила только 150 тысяч доз в то время, как число новых заражений COVID-19 достигло самого высокого за время пандемии уровня.
Reuters цитирует комментарий представителя РФПИ Олега Брянского, в котором он сообщает, что на нынешней и будущей неделе в Гватемалу прибудут два самолета с грузом вакцины для "выполнения контрактных обязательств".
В Абхазии выявлено 153 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 442 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 153 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 88 человек, все - с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 40 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 27 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 197 человек. Зарегистрировано 245 летальных случаев. Выздоровели 15 438 человек.
Третья НПО из Чехии признана в России нежелательной организацией
Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность чешской международной неправительственной организации «Общество свободы информации». В сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры, говорится, что эта организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Текст решения Генпрокуратуры направлен в Министерство юстиции России. Сведения о чешской компании будут внесены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными.
По сведениям Чешского радио, организация стала 36-й в российском списке нежелательных НПО и третьей среди организаций, работающих в Чехии.
Ранее в список были внесены гуманитарные и просветительские организации People in Need (Člověk v tísni - «Человек в беде») и Prague Civil Society Centre («Пражский центр гражданского общества»).
На площадку перед зданием абхазского парламента не пускают автомобили депутатов
На площадку перед зданием парламента самопровозглашенной республики Абхазия не пускают автомобили депутатов и спикера парламента. Как сообщают местные СМИ, движение ограничено с 29 июня Службой охраны должностных лиц. Причины структуры не поясняют.
«Если у таких мер есть необходимость, то они должны быть согласованы со спикером парламента и депутатами. ГСО не имеет права ограничивать право на передвижение депутатов. Мы должны знать, по какой причине приняты такие меры по отношению к парламенту. Что они творят, давно пора уже рассказать народу. Наше СГБ служит родине или работает на кого-то? Какую угрозу представляют наши машины, какую угрозу для государства представляет лично моя машина?» – заявил один из абхазских законодателей, передает СОВА.
В Патриархии Грузии состоялась итоговая встреча по пансиону в Ниноцминда
Итоговая встреча, посвященная ситуации в детском Ниноцминдском пансионе в регионе Самцхе-Джавахети, состоялась в Патриархии Грузии, под патронажем которой находится учреждение, сообщают «Новости-Грузия». На встрече присутствовали министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, посол ЕС в Грузии Карл Харцель, глава службы по связям с общественностью патриархии Андриа Джагмаидзе, представители детского фонда ООН ЮНИСЕФ, международной благотворительной организации World Vision International.
Как отметил после встречи Карл Харцель, необходимо обеспечить прозрачность происходящих вокруг пансиона событий. «У нас была первая совместная встреча с представителями патриархии, Минздрава, социальных работников, ЮНИСЕФ, World Vision. Основной темой нашего обсуждения была ситуация в Ниноцминда. Думаю, все мы видим прогресс, достигнутый за последние дни. При этом продолжается наблюдение за состоянием оставшихся там детей. Теперь мы видим уровень открытости и прозрачности», - сказал глава дипломатического представительства Евросоюза. По его словам, на встрече в патриархии обсудили последующие шаги, направленные на благополучное будущее воспитанников пансиона.
Представитель ЮНИСЕФ Эми Клэнси заявила, что для них приоритетом является возвращение детей в их биологические семьи, но если это окажется невозможным, то должна быть найдена альтернативная форма, например, приемная семья. Клэнси подчеркнула, что Детский фонд ООН готов оказать соответствующую помощь семьям, чтобы не допустить разлучения детей с их семьями.
По словам Андриа Джагмаидзе, в Ниноцминда планируется строительство небольших детских домов, которые будут соответствовать международным требованиям. Согласно концепции, принятой Грузии в рамках евроинтеграции, в стране не должно быть крупных детских домов – нуждающиеся в опеке дети должны жить в домах семейного типа. Он также подчеркнул, что о немедленном закрытии пансиона речь не идет – напротив, все должно происходить естественным образом.
По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, все участники встречи понимают, насколько важно перевести детей в детские дома семейного типа и хорошо изучить проблемы крупных детских домов.
На встрече также отметили вклад нового руководителя пансиона владыки Иакова в решение проблемных вопросов.
- Скандал вокруг пансион в Ниноцминда возник после заявления Народного защитника, которая обнародовала информацию о жестоком обращении с воспитанниками. На основании этих заявлений МВД Грузии начало следствие.
Соратник Навального Иван Жданов объявлен в международный розыск
УВД по Южному административному округу Москвы объявило в международный розыск соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова. Об этом сообщает адвокат Владимир Воронин.
Он опубликовал в твиттере копию документа, согласно которому "материалы о Жданове переданы в Интерпол". При этом в розыск Жданова объявили ещё 18 июня, однако адвоката, по его словам, об этом не уведомили.
Нагатинский районный суд рассматривает ходатайство о заочном аресте Жданова по делу о неисполнении решения суда.
Жданов - бывший директор Фонда борьбы с коррупцией, недавно признанного в России экстремистской организацией и запрещённого (ранее он был также признан "иностранным агентом"). Он находится за границей, как и ряд других соратников Навального.
Боррель рассказал о том, как ЕС будет строить отношения с Россией
Европейский Союз в отношениях с Россией будет выступать единым фронтом и отстаивать свои позиции по важнейшим вопросам, но в то же время не будет полностью прерывать общение с Москвой. Об этом пишет глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в статье "Как вести дела с Россией?", опубликованной во вторник.
Боррель подводит в ней итоги дискуссии об отношениях с Россией, которая прошла на недавнем саммите ЕС. "Россия, в любом случае, самый большой наш сосед. Она никуда не исчезнет, и вряд ли в ближайшем будущем в ней произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению её поведения. ЕС необходимо это учитывать и вести такую политику, которая вела бы к некой форме сосуществования, при защите наших интересов и ценностей и одновременно при избежании развития эскалации" - пишет глава внешнеполитического ведомства Евросоюза.
Боррель констатирует, что в последние годы отношения между Россией и ЕС стремительно ухудшились, а Россия под руководством Владимира Путина сознательно дистанцировалась от Европы.
По словам Борреля, подход ЕС к России должен быть комплексным. Союз должен противодействовать нарушениям международного права со стороны России, в том числе поддерживать территориальную целостность Украины. ЕС также должен противостоять попыткам Москвы поссорить между собой сами европейские страны, а также бороться с кибератаками, дезинформацией и коррупцией. Также необходимо укреплять суверенитет стран-соседей России и помогать реформам в них. Однако необходимо и взаимодействие с Россией по различным вопросам международной политики, таким как Ливия, Афганистан, Сирия, Нагорный Карабах, Иран, а также борьба с пандемией и с изменениями климата.
Также, как отмечает Боррель, у ЕС нет конфликта с гражданами России - а только с политикой её лидеров. Поэтому глава внешнеполитического ведомства ЕС предлагает развивать контакты между людьми, в частности упростить визовый режим для российской молодёжи и учёных.
Боррель прямо не поддержал и не отверг идею Франции и Германии о проведении саммита с президентом России. Он высказался в том смысле, что с властями России необходимо вести диалог - сам его факт не является уступкой Москве.
Боррель также сообщил, что, согласно решению Совета ЕС, подготовит в ближайшее время предложения о новых санкциях, которые могли бы быть введены против России в случае, если она продолжит агрессивные действия. Он также предложит различные варианты взаимодействия с властями России и поддержки гражданского общества.
- Предложение Франции и Германии организовать саммит с Путиным не нашло поддержки примерно у половины лидеров стран ЕС, поэтому решения принято не было. Лидеры ЕС поручили Боррелю разработать комплексный план взаимодействия с Россией.
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