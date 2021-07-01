Обзор абхазской прессы

Агентство «Апсныпресс» публикует интервью руководителя администрации президента Абхазии Алхаса Квициниа. Он прокомментировал некоторые из требований оппозиционных партий и общественных организаций. В частности, требование об освобождении с работы руководителя АГТРК и отставке кабинета министров и заявления оппозиции о том, что президент игнорирует свою конституционную обязанность выступать с ежегодным обращением к парламенту по вопросам внутренней и внешней политики.

Алхас Квициниа заявил, что в этом году президент выступит с обращением к парламенту, в котором даст оценку положению в стране, изложит основные направления внутренней и внешней политики Абхазии. Что касается работы Абхазского телевидения, то, по словам Алхаса Квициниа, ни администрация президента, ни пресс-службы главы государства не вмешиваются в работу телевидения. «Ушли времена, когда АГТРК указывали, кого показывать, а кого не показывать. Несмотря на то что бюджет Абхазского телевидения не увеличился, руководство АГТРК смогло увеличить объем вещания. При всех этих очевидных плюсах говорить о смене руководства АГТРК считаем неправильным», – заявил руководитель администрации президента.

Помимо прочего, общественная организация «Абхазское народное движение» предложила президенту Аслану Бжания в ближайшее время выступить по основным вопросам внутренней и внешней политики в прямом эфире на АГТРК вместе с лидером движения Адгуром Ардзинба. На это предложение Алхас Квициниа ответил, что гораздо важнее информировать страну о действиях властей, нежели полемизировать с одним политиком.

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Агентство «Абхазия-Информ» публикует интервью руководителя общественной организации «Ассоциация "Инва-Содействие"» Алхаса Тхагушева об экономической ситуации в стране, внешних и внутренних факторах, влияющих на ее развитие.

Алхас Тхагушев перечислил факторы, которые препятствуют развитию Абхазии: «Частичная признанность Абхазии, связанные с этим ограничения возможностей налаживать отношения с внешним миром, агрессивная и неконструктивная политика наших оппонентов, сложные отношения между Россией и Грузией, еще более сложные отношения между Россией и Западом, безусловно, отражаются на положении дел в Абхазии, на ее экономике и социальной сфере, на технологическом обеспечении различных сфер жизнедеятельности страны и многом другом».

Но, по словам эксперта, не это главное. «Основной груз проблем связан с нашей внутренней безответственностью, с тем, что мы идем не туда, куда должны идти. Мне кажется, у нас громоздкий государственный аппарат, малоэффективный, сильно коррумпированный. Совершенно непонятно, зачем нашей маленькой стране такое количество госчиновников, которых мы давно содержим далеко не на наши средства, а за счет финансовой помощи, предоставляемой нам нашим стратегическим партнером – Россией. Наши же власти демонстрируют отсутствие политической воли решить эту проблему. Опять же – вопрос качества политической элиты, которую мы сами выбираем не по ее профессиональным качествам, а по родственным, фамильным, дружеским связям», – подчеркнул политолог.

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Газета «Республика Абхазия» публикует интервью директора Сухумского ботанического сада Эдуарда Губаза. Он сообщил, что до Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Ботанический сад располагал экспериментальным участком по улице Дзидзария, там находился большой питомник. Ботанический сад снабжал всю Абхазию посадочным материалом и красивейшими цветочными растениями. После войны питомник не восстановлен из-за материальных трудностей.

«Это огромная проблема, которая должна быть решена. Предприятие «Благоустройство» к нам обращается, приобретая растения для города. Но мы оказываем лишь консультативную помощь. А коммунальные предприятия приобретают саженцы не через Ботанический сад. Пальмы, которые высадили на берегу, привезены из Италии. Они стоят огромных денег. Если можем вырастить свое – зачем покупать чужое? Ботанический сад должен быть не только музеем, где содержатся редчайшие виды растений. Мы можем и должны распространять эти растения».

Эдуард Губаз подчеркнул, что очень важно для Абхазии, чтобы продукт был национальным, чтобы люди были обеспечены работой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия