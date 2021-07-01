Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Читаем прессу

Обзор абхазской прессы

Агентство «Апсныпресс» публикует интервью руководителя администрации президента Абхазии Алхаса Квициниа. Он прокомментировал некоторые из требований оппозиционных партий и общественных организаций. В частности, требование об освобождении с работы руководителя АГТРК и отставке кабинета министров и заявления оппозиции о том, что президент игнорирует свою конституционную обязанность выступать с ежегодным обращением к парламенту по вопросам внутренней и внешней политики.

Алхас Квициниа заявил, что в этом году президент выступит с обращением к парламенту, в котором даст оценку положению в стране, изложит основные направления внутренней и внешней политики Абхазии. Что касается работы Абхазского телевидения, то, по словам Алхаса Квициниа, ни администрация президента, ни пресс-службы главы государства не вмешиваются в работу телевидения. «Ушли времена, когда АГТРК указывали, кого показывать, а кого не показывать. Несмотря на то что бюджет Абхазского телевидения не увеличился, руководство АГТРК смогло увеличить объем вещания. При всех этих очевидных плюсах говорить о смене руководства АГТРК считаем неправильным», – заявил руководитель администрации президента.

Помимо прочего, общественная организация «Абхазское народное движение» предложила президенту Аслану Бжания в ближайшее время выступить по основным вопросам внутренней и внешней политики в прямом эфире на АГТРК вместе с лидером движения Адгуром Ардзинба. На это предложение Алхас Квициниа ответил, что гораздо важнее информировать страну о действиях властей, нежели полемизировать с одним политиком.

* * *

Агентство «Абхазия-Информ» публикует интервью руководителя общественной организации «Ассоциация "Инва-Содействие"» Алхаса Тхагушева об экономической ситуации в стране, внешних и внутренних факторах, влияющих на ее развитие.

Алхас Тхагушев перечислил факторы, которые препятствуют развитию Абхазии: «Частичная признанность Абхазии, связанные с этим ограничения возможностей налаживать отношения с внешним миром, агрессивная и неконструктивная политика наших оппонентов, сложные отношения между Россией и Грузией, еще более сложные отношения между Россией и Западом, безусловно, отражаются на положении дел в Абхазии, на ее экономике и социальной сфере, на технологическом обеспечении различных сфер жизнедеятельности страны и многом другом».

Но, по словам эксперта, не это главное. «Основной груз проблем связан с нашей внутренней безответственностью, с тем, что мы идем не туда, куда должны идти. Мне кажется, у нас громоздкий государственный аппарат, малоэффективный, сильно коррумпированный. Совершенно непонятно, зачем нашей маленькой стране такое количество госчиновников, которых мы давно содержим далеко не на наши средства, а за счет финансовой помощи, предоставляемой нам нашим стратегическим партнером – Россией. Наши же власти демонстрируют отсутствие политической воли решить эту проблему. Опять же – вопрос качества политической элиты, которую мы сами выбираем не по ее профессиональным качествам, а по родственным, фамильным, дружеским связям», – подчеркнул политолог.

* * *

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью директора Сухумского ботанического сада Эдуарда Губаза. Он сообщил, что до Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Ботанический сад располагал экспериментальным участком по улице Дзидзария, там находился большой питомник. Ботанический сад снабжал всю Абхазию посадочным материалом и красивейшими цветочными растениями. После войны питомник не восстановлен из-за материальных трудностей.

«Это огромная проблема, которая должна быть решена. Предприятие «Благоустройство» к нам обращается, приобретая растения для города. Но мы оказываем лишь консультативную помощь. А коммунальные предприятия приобретают саженцы не через Ботанический сад. Пальмы, которые высадили на берегу, привезены из Италии. Они стоят огромных денег. Если можем вырастить свое – зачем покупать чужое? Ботанический сад должен быть не только музеем, где содержатся редчайшие виды растений. Мы можем и должны распространять эти растения».

Эдуард Губаз подчеркнул, что очень важно для Абхазии, чтобы продукт был национальным, чтобы люди были обеспечены работой.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG