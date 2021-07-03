В ходе КТО в Кабардино-Балкарии убили пять человек

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам «полностью перекрыть» границу с Украиной. Об этом он заявил на торжественном собрании в Минске в честь Дня независимости, который отмечается 3 июля.

По словам Лукашенко, причина этого решения в том, что из Украины в Беларусь поступает «огромное количество оружия».

Из слов Лукашенко следует, что речь не идет о полном запрете въезда из Украины, а об усиленном режиме охраны границы. По его словам, в Беларусь смогут въехать только мирные граждане. «Всех остальных в плен брать не будем», - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что в Беларуси были вскрыты некие «спящие» террористические ячейки, которые должны были способствовать «насильственной смене власти». По его словам, эти ячейки якобы курировали Литва, Польша, США, Украина и Германия, а среди модераторов чата была гражданка России. Также, по его словам, некие злоумышленники хотели подорвать российский узел связи в Вилейке, о чем он говорил с российским президентом Владимиром Путиным.

Также, по словам Лукашенко, накануне удалось предотвратить попытку убийства сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка. «Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык» - заявил Лукашенко. Что именно он цитирует, он не пояснил, также и не сказал, кто именно хотел напасть на Азаренка и задержан ли кто-либо в связи с этим. Григорий Азаренок - сын Юрия Азаренка, одного из самых известных сторонников Лукашенко среди работников СМИ Беларуси.

По словам Лукашенко, сам Азаренок участвовал в операции по задержанию готовивших на него нападение и даже вступил с ними в драку. Из его слов следует, что задержаны несколько человек, но он назвал только одну фамилию. Что это за люди, и на чем основывается утверждение, что они связаны с Западом, он не пояснил. По мнению советника оппозиционного лидера Светланы Тихановской Франака Вечерки, Лукашенко ищет предлога для того, чтобы изгнать из страны западных дипломатов.

Лукашенко неоднократно обвинял своих политических оппонентов и страны Запада в том, что они хотят отстранить его от власти насильственным путем. Несколько человек были в этом году арестованы по подозрению в подготовке военного переворота - в качестве доказательств были представлены записи их частных бесед. В прошлом году, во время массовых протестов против своего правления, Лукашенко утверждал, что за ними стоят спецслужбы западных стран, и в качестве доказательства представлял якобы перехваченный разговор западных резидентов «Майка» и «Ника», в подлинности которого усомнились даже прокремлевские российские СМИ.