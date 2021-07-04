Пожар в заповеднике Вашловани удалось локализовать

Пожар на территории Национального парка Вашловани (регион Кахети) локализован, - сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Работы по тушению пожара, начавшиеся в субботу, возобновились сегодня утром. На месте были мобилизованы 50 бригад пожарных-спасателей, а также рейнджеры, задействован один вертолет пограничной полиции. Они остаются в заповеднике до полной ликвидации пожара.

Это уже второй пожар в Национальном парке за последние три дня. В четверг после удара молнии огонь уничтожил семь гектаров леса, сообщают «Новости-Грузия».

Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.

Эти территории получили название «Вашловани» («вашли» на грузинском означает яблоко) из-за естественной схожести ладанных деревьев с яблоневыми и ассоциативности с фруктовыми садами. В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский (грузинский), тюльпан Эйхлера и дикая лоза.

Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и четыре вида амфибий. На крутых глиняных плато Вашловани гнездятся огромные колонии ласточек. Место их обитания называют «Городом ласточек». На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, большинство из которых – бабочки (109 видов).