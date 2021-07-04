В деле о покушении на брата Тумсо Абдурахманова - новый фигурант

Адрес Мухаммада Абдурахманова, брата чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, мог раскрыть убийцам сотрудник государственной спецслужбы, сообщил накануне сам Тумсо Абдурахманов в своем телеграм-канале со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

Сейчас в отношении сотрудника Государственного управления спецслужбы ведет расследование Федеральная генеральная прокуратура. Его обвиняют в разглашении служебной тайны. В конце июня следователи провели обыски в его офисе и дома.

Согласно источникам издания, у подозреваемого был доносчик по имени Валид Дадакаев. По мнению правоохранительных органов, именно ему подозреваемый и сообщил адрес Мухаммада Абдурахманова, представителя чеченской правозащитной организации «Вайфонд».

Расследование ведется по статье «государственный терроризм».

Сейчас в качестве меры предосторожности подозреваемому сотруднику спецслужб предоставили отпуск, но тем не менее в его отношении пока что действует презумпция невиновности, утверждает прокуратура.

В комментарии к журналистским материалам Тумсо Абдурахманов отметил, что дополнительная защита от немецкого государства его брату так и не была предоставлена.

«Мой брат все еще находится в статусе соискателя убежища и, к сожалению, никакой защиты немецким государством ему не предоставлено», - сообщил Тумсо Абдурахманов.