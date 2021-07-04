Из-за кибератаки в Грузии могут отложить начало массовой вакцинации

Как только последствия кибератаки на сайт Минздрава Грузии для регистрации на вакцинацию против коронавируса будут полностью устранены, население незамедлительно проинформируют. Об этом заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

Регистрация граждан Грузии на прививки китайскими вакцинами Sinopharm и Sinovac должна была начаться 3 июля в 12:00, однако этого не произошло, поскольку базы министерства подверглись массированной кибератаке.

Сегодня утром сайт Минздрава возобновил работу, однако полностью устранить проблему не удалось. Далеко не всем пользователям удается записаться на вакцинацию.

«Техническая команда работает круглосуточно. Некоторые недостатки были исправлены, однако пока не все проблемы устранены, поэтому работы продолжаются. Как только восстановительные работы будут завершены, население немедленно получит информацию», - сказала Габуния.

По ее словам, власти позаботятся, чтобы в будущем подобных ситуаций не возникало. В ближайшие два дня в 150 медицинских учреждениях, участвующих в программе вакцинации, планируется открыть колл-центры, при помощи которых граждане смогут запланировать визит.

На данном этапе в Минздраве не знают, удастся ли начать массовую вакцинацию населения 5 июля, как было анонсировано ранее. Габуния говорит, что проблемы с веб-платформой регистрации оказались более сложными, чем предполагалось изначально.