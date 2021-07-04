Во Владикавказе на 50-м году жизни скончалась политолог Дина Алборова

Члены экипажа новой китайской орбитальной космической станции Лю Бомин и Тан Хунбо в воскресенье провели первую для своей страны за 13 лет вылазку в открытый космос. Они подготовили к работе роботизированный манипулятор, выносную кабину для будущих миссий и установили панорамную камеру за пределами основного модуля станции. Трансляцию в прямом эфире вело Центральное телевидение Китая.

Выход тайконавтов в космос стал вторым в истории китайской космонавтики. Первый был совершен в 2008 году в ходе пилотируемой миссии «Шэньчжоу-7». Лю Бомин был членом экипажа на этой экспедиции, но в космос тогда не выходил.

Вылазка продолжалась 7 часов, передает официальная китайская газета «Хуаньцю шибао». Издание отмечает, что в этот раз тайконавты подготовили базу для будущих миссией за пределами станции. За время экспедиции экипажу предстоит еще один выход в космос.

Китай активно развивает свою космическую программу, стремясь конкурировать в этой области с США. Базовый модуль новой космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец») был размещен на орбите в апреле. В нем расположены жилые помещения для трех тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения. Предполагается, что в течение двух лет к модулю будут присоединены две лаборатории. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.

На борту станции работает вай-фай, скорость доступа к сети на земле превышает 1,2 гигабита секунду, что примерно соответствует нижней планке мобильной связи поколения 5G.

В случае успеха программы, китайская станция станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского «Мира» и МКС. Срок службы «Тяньгуна» может оказаться дольше, чем у МКС, работу которой планируется завершить к 2030 году.