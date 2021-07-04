Противники обязательной вакцинации попытались провести митинг в Москве

В центре Москвы на Пушкинской площади полиция задержала шестерых противников принудительной вакцинации от коронавируса нового типа, которые собирались провести митинг. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Участники планировали подписать коллективное письмо против принудительной иммунизации, сообщили они изданию. Полиция оформляет на них протоколы по статье о нарушении карантинных ограничений. С начала пандемии в Москве запрещены акции протеста, хотя проходили другие массовые мероприятия, в том числе - в поддержку власти.

На фоне рекордной заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции нового типа более чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной прививки чаще всего является незаконным.

Владимир Путин заявил, что выступает против обязательной иммунизации населения. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков констатировал, что Кремль считает, что дискриминация непривитых «неминуемо наступит».