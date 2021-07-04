Новости
В Сванетии микроавтобус упал в реку – спасатели ищут одного человека
Микроавтобус упал в реку Ингури в высокогорной Сванетии. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».
ДТП произошло сегодня днем, 4 июля, в районе села Хаиши Местийского муниципалитета. Согласно распространившейся информации, водитель двигался на большой скорости – он не справился с управлением и упал с моста в реку. По предварительным данным, в микроавтобусе он находился один.
Поиски мужчины уже начаты. Известно, что он является жителем села Идлиани и занимался пассажирскими перевозками по маршруту Тбилиси-Местия.
Другие новости дня
Непогода в Западной Грузии – тысячи абонентов остались без света
Большая часть региона Самегрело в Западной Грузии осталась без света из-за непогоды, сообщает Общественный вещатель.
Сильные дожди и ветер повредили линии электропередач в Зугдидском, Мартвильском, Абашском, Чхороцкуском и Цаленджихском муниципалитетах. По информации компании Energo-Pro Georgia, аварийные бригады работают над устранением проблемы, и подача электроэнергии будет постепенно восстановлена.
В то же время в муниципалитетах Цаленджиха и Чхороцку ураганный ветер повредил крыши несколько домов. В результате получасового ливня были затоплены кукурузные поля и ореховые плантации. Представители районных мэрий уже приступили к подсчету нанесенного ущерба. Поврежденные крыши домов временно перекрывают брезентом.
Синоптики предупредили, что вечером 4 июля погода в ряде регионов Грузии ухудшится. Дожди продержится недолго – до первой половины дня понедельника.
Папа Римский госпитализирован в столице Италии для плановой операции
Папа Римский Франциск госпитализирован в итальянской столице для плановой операции на толстой кишке, сообщила пресс-служба Ватикана.
По ее сведениям, понтифик проходит лечение в клинике имени Джемелли. Это первая госпитализация Франциска с момента его избрания главой Римско-католической церкви в 2013 году. В 2014-м, как отмечает "Би-би-си", он был вынужден отменить несколько запланированных мероприятий со своим участием из-за проблем с желудком.
Сообщение о плановой операции Ватикан передал в воскресенье. Ранее в этот день 84-летний понтифик провел традиционную проповедь для тысяч верующих, которые собрались перед собором Святого Петра. Во время этой службы Франциск сообщил о намерении в сентябре посетить Словакию, а перед этим столицу Венгрии Будапешт.
На вакцинацию за несколько часов зарегистрировались более 14 тысяч граждан Грузии
Более 14 тысяч граждан Грузии сегодня, 4 июля, зарегистрировались на вакцинацию от коронавируса на специальном сайте Минздрава. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Из-за массированной кибератаки регистрация началась на сутки позже запланированного – сегодня после полудня. По данным NCDC, к настоящему времени проблемы полностью устранены.
NCDC призывает граждан не затягивать с вакцинацией и записаться на прививку как можно скорее.
- 2 июля в Грузию прибыла партия китайских вакцин Sinopharm и Sinovac в количестве 1 миллиона доз. Уже с 5 июля власти Грузии обещают начать массовую вакцинацию населения. По их расчетам, в день будут делать от 20 до 30 тысяч уколов, чтобы уже к концу года привить 60% взрослого населения для достижения коллективного иммунитета. В вакцинации будут задействованы до 350 медицинских бригад, сообщают «Новости-Грузия».
В Нальчике убит заявитель в ЕСПЧ по делу о нападении на город
В Нальчике сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) убили одного из осужденных по делу о нападении на город в 2005-м году Хасанби Хупсергенова. Сообщается, что ликвидация Хупсергенова была произведена в рамках контртеррористической операции. Вместе с ним были убиты еще четыре человека, которые, по официальной версии НАК, «вынашивали намерение совершить террористические преступления».
Ранее Хасанби Хупсергенов, вместе с еще девятнадцатью осужденными по делу о нападении на Нальчик, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней он, в том числе, жаловался на пытки. После того, как жалоба была принята к рассмотрению, на Хупсергенова, по его словам, стали давить сотрудники силовых структур, требуя от него отказаться от иска.
- Нападение на Нальчик произошло 13 октября 2005 года. Не менее 250 вооруженных людей атаковали более десяти объектов в городе. В результате атаки погибли 35 сотрудников правоохранительных органов, 15 гражданских лиц, около двухсот человек были ранены. Из числа боевиков были убиты 95 человек.
- По делу о нападении были осуждены более 50 человек. Они получили сроки от 11 лет до пожизненного лишения свободы. Хасанби Хупсергенов был приговорен к 14 годам колонии. При этом обвиняемые заявляли о пытках в ходе следствия. Жалобы на них были подтверждены медицинскими заключениями, фотографиями и видеозаписями со следами жестоких побоев. Осужденные пытались добиться расследования пыток и исключения полученных в их результате показаний, но безуспешно. Двое из них, Амур Хакулов и Мурат Каширгов, умерли в колонии, как утверждают правозащитники - из-за неоказания медицинской помощи.
Противники «Тбилиси прайда» поставили палатки у метро Руставели
Представители «Общества защиты прав детей» и партии «Грузинская идея» поставили палатки у станции метро Руставели в Тбилиси. Участники акции выступают против проведения «Тбилиси прайда» и требуют его отмены.
Они намерены остаться у метро на всю ночь. На прилегающей территории мобилизована полиция. Как заявляют участники акции, они не допустят проведения «Тбилиси прайда» и всяческими путями постараются его сорвать.
- С 1 по 5 июля в Тбилиси проходит прайд-неделя – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека. Она открылась показом документального фильма. Мероприятие, среди гостей которого были иностранные послы, проходило на фоне беспорядков. Сорвать показ пытались гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций. Полиция задержала более 20 человек.
- Заключительным событием прайд-недели станет «Марш достоинства» - представители ЛГБТ-сообщества, правозащитники и гражданские активисты проведут шествие, предъявив властям ряд социальных и политических требований.
- Гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций намерены помешать акции. Одновременно 5 июля в храме Кашвети патриархия обещает провести молебен, чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+».
До 200 шахтеров продолжают забаставку в Ткибули
До 200 шахтеров, занятых на угледобывающей шахте имени Миндели в городе Ткибули (регион Имерети), продолжают забастовку, требуя повышения зарплат. Сегодня, 4 июля, они провели встречу с руководством управляющей компании «Сакнахшири», но переговоры завершились безрезультатно.
Шахтеры отказываются выходить на работу с 3 июля. Они требуют повышения заработной платы на 300 лари (чуть больше 95 долларов). По информации телеканала «Рустави 2», в качестве компромисса «Сакнахшири» рассматривает введение системы бонусов. Бастующие это предложение не поддерживают. По их словам, бонусы не превышают 30-40 лари, то есть в десять раз меньше требуемой прибавки.
Работники угледобывающих шахт говорят, что сейчас их зарплата колеблется от 580 до 640 лари (180-200 долларов). Бастующие говорят, что этих денег их семьям не хватает на элементарные нужды. Одновременно они напоминают о том, в каких тяжелых условиях ежедневно им приходится работать.
«Мы просто хотим, чтобы нашу работу ценили… 30 лари бонусом не считаются. Мы просим поддержать нас нашего мажоритария, местные власти», - сказал один из участников протестующих в беседе с телеканалом Formula.
- В Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании «Сакнахшири» трудоустроены 1 170 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Озургети мужчина с топором ворвался в церковь и напал на машину полиции
Вооруженный топором мужчина ворвался в храм Успения Пресвятой Богородицы в городе Озургети на юго-западе Грузии, повредив иконы и церковный инвентарь. Об этом сообщает местное агентство «Гуриис моамбе».
Храм Успения Пресвятой Богородицы находится на территории крупного монастырского комплекса Шемокмеди. Нападение произошло вскоре после воскресной службы, его свидетелями стали десятки человек.
О пострадавших не сообщается. Помимо икон были повреждены кандило и кафедра.
Прихожане вызвали на место полицию. Когда сотрудники МВД Грузии пытались задержать нападавшего, он ударил топором по их машине. Правоохранителям потребовалось определенное время, чтобы обезвредить его и надеть наручники.
На данном этапе не известно, какими были его мотивы.
Следствие начато по факту повреждения или уничтожения вещи.
Противники обязательной вакцинации попытались провести митинг в Москве
В центре Москвы на Пушкинской площади полиция задержала шестерых противников принудительной вакцинации от коронавируса нового типа, которые собирались провести митинг. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Участники планировали подписать коллективное письмо против принудительной иммунизации, сообщили они изданию. Полиция оформляет на них протоколы по статье о нарушении карантинных ограничений. С начала пандемии в Москве запрещены акции протеста, хотя проходили другие массовые мероприятия, в том числе - в поддержку власти.
На фоне рекордной заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции нового типа более чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Медицинское вмешательство, к которым относится и вакцинация, по российским законам является добровольным. Юристы отмечают, что требование обязательной прививки чаще всего является незаконным.
Владимир Путин заявил, что выступает против обязательной иммунизации населения. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков констатировал, что Кремль считает, что дискриминация непривитых «неминуемо наступит».
- 26 июня в центре Москвы полиция задержала нескольких участников акции против принудительной вакцинации, организованную в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.
- 29 июня на похожей акции был задержан еще один противник вакцинации после того, как он вступил в дискуссию с предполагаемыми провокаторами, убеждавшими его в пользе вакцины, передает «ОВД-Инфо».
Во Владикавказе на 50-м году жизни скончалась политолог Дина Алборова
Во Владикавказе накануне вечером, 3 июля, на 50-м году жизни скончалась от коронавируса политолог Дина Алборова.
Она работала преподавателем на кафедре политологии и социологии ЮОГУ в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Готовилась защищать кандидатскую диссертацию во Владикавказе. Дина Алборова активно сотрудничала с редакцией «Эхо Кавказа».
Несколько дней назад е состояние резко ухудшилось, родственники приняли решение перевести ее в ковидное отделение Республиканской больницы в Северной Осетии. Она была помещена под ИВЛ и переведена в искусственную кому, не выходя из которой умерла.
«Альянс патриотов Грузии» устроил акцию в поддержку ГПЦ накануне «Марша достоинства»
Партия «Альянс патриотов Грузии» собрала своих сторонников в центре Тбилиси, чтобы выступить против акций в поддержку ЛГБТ-сообщества и выразить поддержку Грузинской православной церкви (ГПЦ).
Митинг начался после обеда недалеко от площади Первой Республики, где заранее была установлена сцена, а проезжая часть перекрыта. К участникам акции обратились лидеры партии: Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Как заявляют политики, цель сегодняшнего собрания – это «защита церкви от дискриминации». Наряду с организаторами прайд-недели, которая проходит в эти дни в столице, в негативном контексте они неоднократно упомянули Народного защитника Грузии Нино Ломджария, «Альянс патриотов» обвиняет омбудсмена в нападках на церковь.
«Это митинг в поддержку патриарха и грузинской церкви. Мы протестуем против грязной кампании, направленной против грузинской церкви и Грузии. Конечно же, он связан с мероприятиями прайда», - сказал журналистам один из участников акции Ираклий Ломия.
После выступления лидеров «Альянса патриотов», протестующие направились к площади Свободы. Некоторые участники держали в руках православные иконы. Шествие завершилось у Кашветского храма напротив парламента Грузии. По словам лидеров «альянса», там их сторонники еще раз «выразят свое почтение» ГПЦ, сообщают «Новости-Грузия».
- С 1 по 5 июля в Тбилиси проходит прайд-неделя – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека. Она открылась показом документального фильма. Мероприятие, среди гостей которого были иностранные послы, проходило на фоне беспорядков. Сорвать показ пытались гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций. Полиция задержала более 20 человек.
- Заключительным событием прайд-недели станет «Марш достоинства» - представители ЛГБТ-сообщества, правозащитники и гражданские активисты проведут шествие, предъявив властям ряд социальных и политических требований.
- Гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций намерены помешать акции. Одновременно 5 июля в храме Кашвети патриархия обещает провести молебен, чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+».
Тайконавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос
Члены экипажа новой китайской орбитальной космической станции Лю Бомин и Тан Хунбо в воскресенье провели первую для своей страны за 13 лет вылазку в открытый космос. Они подготовили к работе роботизированный манипулятор, выносную кабину для будущих миссий и установили панорамную камеру за пределами основного модуля станции. Трансляцию в прямом эфире вело Центральное телевидение Китая.
Выход тайконавтов в космос стал вторым в истории китайской космонавтики. Первый был совершен в 2008 году в ходе пилотируемой миссии «Шэньчжоу-7». Лю Бомин был членом экипажа на этой экспедиции, но в космос тогда не выходил.
Вылазка продолжалась 7 часов, передает официальная китайская газета «Хуаньцю шибао». Издание отмечает, что в этот раз тайконавты подготовили базу для будущих миссией за пределами станции. За время экспедиции экипажу предстоит еще один выход в космос.
Китай активно развивает свою космическую программу, стремясь конкурировать в этой области с США. Базовый модуль новой космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец») был размещен на орбите в апреле. В нем расположены жилые помещения для трех тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения. Предполагается, что в течение двух лет к модулю будут присоединены две лаборатории. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.
На борту станции работает вай-фай, скорость доступа к сети на земле превышает 1,2 гигабита секунду, что примерно соответствует нижней планке мобильной связи поколения 5G.
В случае успеха программы, китайская станция станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского «Мира» и МКС. Срок службы «Тяньгуна» может оказаться дольше, чем у МКС, работу которой планируется завершить к 2030 году.
Из-за кибератаки в Грузии могут отложить начало массовой вакцинации
Как только последствия кибератаки на сайт Минздрава Грузии для регистрации на вакцинацию против коронавируса будут полностью устранены, население незамедлительно проинформируют. Об этом заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Регистрация граждан Грузии на прививки китайскими вакцинами Sinopharm и Sinovac должна была начаться 3 июля в 12:00, однако этого не произошло, поскольку базы министерства подверглись массированной кибератаке.
Сегодня утром сайт Минздрава возобновил работу, однако полностью устранить проблему не удалось. Далеко не всем пользователям удается записаться на вакцинацию.
«Техническая команда работает круглосуточно. Некоторые недостатки были исправлены, однако пока не все проблемы устранены, поэтому работы продолжаются. Как только восстановительные работы будут завершены, население немедленно получит информацию», - сказала Габуния.
По ее словам, власти позаботятся, чтобы в будущем подобных ситуаций не возникало. В ближайшие два дня в 150 медицинских учреждениях, участвующих в программе вакцинации, планируется открыть колл-центры, при помощи которых граждане смогут запланировать визит.
На данном этапе в Минздраве не знают, удастся ли начать массовую вакцинацию населения 5 июля, как было анонсировано ранее. Габуния говорит, что проблемы с веб-платформой регистрации оказались более сложными, чем предполагалось изначально.
Несовершеннолетний утонул в море в Батуми
Подросток утонул в Черном море в грузинском портовом городе Батуми во время купания. Об этом сообщает Аджарское телевидение.
Случай произошел сегодня днем, 4 июля, недалеко от морского вокзала. Согласно распространившейся информации, несовершеннолетний находился в зоне, где запрещено купание.
В течение нескольких часов поиски несовершеннолетнего продолжали бригады спасателей и водолазы. Обнаружить и извлечь из воды тело им удалось некоторое время назад.
В деле о покушении на брата Тумсо Абдурахманова - новый фигурант
Адрес Мухаммада Абдурахманова, брата чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, мог раскрыть убийцам сотрудник государственной спецслужбы, сообщил накануне сам Тумсо Абдурахманов в своем телеграм-канале со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
Сейчас в отношении сотрудника Государственного управления спецслужбы ведет расследование Федеральная генеральная прокуратура. Его обвиняют в разглашении служебной тайны. В конце июня следователи провели обыски в его офисе и дома.
Согласно источникам издания, у подозреваемого был доносчик по имени Валид Дадакаев. По мнению правоохранительных органов, именно ему подозреваемый и сообщил адрес Мухаммада Абдурахманова, представителя чеченской правозащитной организации «Вайфонд».
Расследование ведется по статье «государственный терроризм».
Сейчас в качестве меры предосторожности подозреваемому сотруднику спецслужб предоставили отпуск, но тем не менее в его отношении пока что действует презумпция невиновности, утверждает прокуратура.
В комментарии к журналистским материалам Тумсо Абдурахманов отметил, что дополнительная защита от немецкого государства его брату так и не была предоставлена.
«Мой брат все еще находится в статусе соискателя убежища и, к сожалению, никакой защиты немецким государством ему не предоставлено», - сообщил Тумсо Абдурахманов.
- По словам Мухаммада Абдурахманова, организация убийства была поручена Пахруди Эдильгириеву, двоюродному брату главы Чечни Рамзана Кадырова. Эдильгириев нашел проживающего в Германии посредника – Валида Дадакаева – и передал ему деньги. Пистолет Макарова для убийства Дадакаев купил у своего родственника, Романа Цакаева. Последний был уже известен тем, что в 2019 году записывал оскорбления в адрес Тумсо Абудрахманова. Оружие Дадакаев тайно провез в Германию. Однако там, на месте, план сорвался: Тамерлан Аурбиев, потенциальный киллер, которого нашел Эдильгириев, признался своей жертве и раскрыл преступные планы.
Лоукостер Eurowings начал регулярные полеты из Дюссельдорфа в Тбилиси
Немецкий лоукостер Eurowings (входит в Lufthansa Group) начал выполнять полеты в Грузию. Первый самолет авиакомпании накануне, 3 июля, прибыл из Дюссельдорфа в Тбилисский международный аэропорт. Пассажиров приветствовали традиционной водной аркой. В аэропорту прибытия им вручили памятные подарки.
В официальной церемонии по случаю начала оперирования Eurowings на грузинском рынке приняли участие глава Минэкономики Натия Турнава, директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, посол Германии Хуберт Книрш и другие официальные лица, сообщают «Новости-Грузия».
Полеты между Дюссельдорфом и Тбилиси будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.
Лоукостер Eurowings со штаб-квартирой в Дюссельдорфе основана в 1993 году. Объединение аэропортов Грузии с 2017 года вело активные переговоры с компанией для открытия прямых рейсов в Грузию.
15 армянских военнопленных накануне вернулись из Азербайджана на родину
При посредничестве российской стороны 15 армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, накануне вернулись в Армению, а армянская сторона в качестве жеста доброй воли предоставила Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах.
Правительство Армении опубликовало имена 15 возвращенных армянских пленных:
- Акопян Володя Вачаганович
- Асатрян Геворг Норайрович
- Гаспарян Гор Ваграмович
- Енгоян Мисак Гришаевич
- Карапетян Юрий Тигранович
- Махтесян Эдгар Вачаганович
- Минасян Арам Гарникович
- Минасян Мкртич Симонович
- Петросян Альберт Камоевич
- Погосян Армен Егиазарович
- Седракян Ромик Мисакович
- Сефилян Камо Каренович
- Асланян Егиш Ованесович
- Геворгян Григор Георгиевич
- Манукян Андраник Тигранович
«Правительство Республики Армения выразило благодарность Российскую Федерацию за ее посредническую роль», - говорится в сообщении.
Пожар в заповеднике Вашловани удалось локализовать
Пожар на территории Национального парка Вашловани (регион Кахети) локализован, - сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Работы по тушению пожара, начавшиеся в субботу, возобновились сегодня утром. На месте были мобилизованы 50 бригад пожарных-спасателей, а также рейнджеры, задействован один вертолет пограничной полиции. Они остаются в заповеднике до полной ликвидации пожара.
Это уже второй пожар в Национальном парке за последние три дня. В четверг после удара молнии огонь уничтожил семь гектаров леса, сообщают «Новости-Грузия».
Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.
Эти территории получили название «Вашловани» («вашли» на грузинском означает яблоко) из-за естественной схожести ладанных деревьев с яблоневыми и ассоциативности с фруктовыми садами. В Вашловани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов, в том числе семь видов орхидей, ирис иберийский (грузинский), тюльпан Эйхлера и дикая лоза.
Не менее разнообразна и фауна парка – здесь обитают 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыб и четыре вида амфибий. На крутых глиняных плато Вашловани гнездятся огромные колонии ласточек. Место их обитания называют «Городом ласточек». На территории Вашловани зафиксировано 700 видов насекомых, большинство из которых – бабочки (109 видов).
300 афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами
Более 300 афганских военных были пропущены на территорию Таджикистана пограничниками после отступления из провинции Бадахшан, которую берет под контроль радикальное исламистское движение «Талибан», внесенное в России в список запрещенных террористических организаций. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на заявление пограничной службы.
Это третий такой случай за неделю. Бегство военных происходит на фоне наступления талибов на позиции правительства. В последние недели им удалось взять под свой контроль десятки районов. В ходе боев им удалось также захватить пограничную комендатуру.
Наступление талибов проходит одновременно с выводом из Афганистана американских военных, который должен завершиться к осени. Президент США Джо Байден установил крайним сроком для вывода 11 сентября.
В конце июня газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что по прогнозу американских спецслужб международно-признанное правительство Афганистана потеряет контроль над страной уже спустя полгода после вывода войск.
- На фоне наступления талибов США попросили Узбекистан, Казахстан и Таджикистан временно разместить 9 тысяч афганцев, которые помогали американским военным, - передает агентство Bloomberg. Афганцы, которые сотрудничали с американцами, боятся за свою безопасность после вывода иностранного контингента, однако Вашингтон пока не может предоставить им всем убежище.
«Европейская Грузия» присоединится к «Маршу достоинства» в защиту прав ЛГБТ
Партия «Европейская Грузия» присоединится к «Маршу достоинства», который 5 июля в Тбилиси проведут ЛГБТ-активисты. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном накануне, 3 июля.
«Наш долг – защищать свободу выражения мнений и не позволять никому прибегать к насилию, не допускать подстрекательств. Гомофобия - серьезная проблема для нашего общества, поскольку сексуальным и гендерным меньшинствам приходится жить в страхе. Наш долг – защищать права угнетенных. Это вопрос не только этих меньшинств, но также свободы и достоинства каждого из нас», - сказано в заявлении.
Одновременно «Европейская Грузия» говорит о необходимости борьбы с «фашистскими силами», подразумевая под ними антизападные и ультраправые организации, которые уже долгое время требуют от властей принять «закон о запрете пропаганды ЛГБТ». «Подавляющее большинство этих сил являются пропутинскими и служат интересам России в Грузии. Эти силы действуют при поощрении и поддержке правительства Грузии, поэтому ответственность лежит на «Грузинской мечте». Общественность должна заставить власти ограничить их», - отметили в партии.
«Марш достоинства» станет заключительным событием прайд-недели – серии мероприятий, посвященных гендерному равноправию и защите прав человека. 1 июля неделя открылась показом документального фильма. Мероприятие, среди гостей которого были иностранные послы, проходило на фоне беспорядков. Сорвать показ пытались гомофобы из ультраконсервативных и антизападных организаций. Полиция задержала более 20 человек.
Сегодня радикалы планируют установить на проспекте Руставели палатки, чтобы помешать проведению «Марша достоинства». Одновременно 5 июля в храме Кашвети, напротив парламента Грузии, патриархия проведет молебен, чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости «пропаганды извращенного образа жизни» и «активностей ЛГБТК+».
- «Марш достоинства» пройдет под девизом «Выходи за солидарность». В Tbilisi Pride подчеркивают, что он не имеет ничего общего с гей-парадом в его традиционном виде и преследует совсем другие цели.
- Активисты заранее обратились к властям, озвучив главные требования акции: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.
Ираклий Гарибашвили поздравил народ и власти США с Днем независимости
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил правительство США и американский народ с Днем независимости.
«В День независимости я поздравляю правительство Соединенных Штатов и американский народ с этим важнейшим национальным праздником. Исключительные дружеские и партнерские отношения между Грузией и США являются свидетельством наших общих ценностей.
Соединенные Штаты - это страна, которая особенно поддерживает демократическое развитие и прогресс Грузии. Я хочу поблагодарить наших американских друзей за такую поддержку и за те образцовые отношения, которые мы вместе строим на протяжении многих лет.
Еще раз поздравляю американский народ с Днем независимости и желаю ему процветания, прогресса и успехов», - говорится в поздравлении премьер-министра Грузии.
Записаться на вакцинацию от коронавируса в Грузии по-прежнему невозможно
Несмотря на возобновление работы сайта Минздрава Грузии, зарегистрироваться на вакцинацию от COVID-19 по-прежнему невозможно.
Официальных комментариев ведомства пока не поступало. На горячей линии министерства по вопросам вакцинации «1522» заявляют, что последствия кибератаки устранены не полностью, и специалисты продолжают работу.
Когда возобновится процесс регистрации, не известно. Власти Грузии готовились начать массовую вакцинацию 5 июля. Не исключено, что теперь сроки сдвинут.
Регистрация граждан Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться 3 июля в 12:00, однако этого не произошло, поскольку сайт Министерства здравоохранения был отключен. В ведомстве заявили, что проблема вызвана массированной кибератакой, передают «Новости-Грузия».
МВД Грузии начало расследование факта по двум статьям - «незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем» и «посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы».
На Филиппинах разбился военный самолет с 85 пассажирами на борту
Грузопассажирский самолет Lockheed C-130, принадлежащий ВВС Филиппин, разбился при посадке в воскресенье на острове Джоло в провинции Сулу на юге страны, приблизительно в половину седьмого утра по московскому времени. На борту находились не меньше 85 человек, сообщает газета Daily Tribune.
Самолет не смог попасть на взлетно-посадочную полосу на аэродроме. Он перевозил в регион военных. Борту было 33 года, до 2016 года он находился на службе в ВВС США, свидетельствуют данные о его регистрации. После крушения удалось спасти как минимум 40 пассажиров, они отправлены в военный госпиталь, сообщил командующий армией Сирилито Собеджана.
Причина катастрофы пока не называется. На фотографиях с места событий видно, что самолет полностью разрушен и почти целиком сгорел.
Регион Сулу входит в мусульманскую автономию Филиппин, население которой десятилетиями требовало большей независимости от преимущественно католической страны.
В регионе действует вооруженные группировки, десятилетиями оказывавшие сопротивление центральной власти, одна из которых, Бойцы исламского освобождения Бангсаморо, связана с запрещённой в России террористической организацией «Исламское государство».
COVID-19 в Абхазии: 175 новых случаев инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 486 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 175 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 98 человек. Состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходzт лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 25 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 29, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
В Гагрской ЦРБ 3 июля скончался пациент 62 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 818 человек. Зарегистрировано 251 летальный случай. Выздоровели 15 540 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
Хакеры, предположительно, связанные с Россией, атаковали сотни компаний
Хакерская группа, которая может быть связана с Россией, атаковала около 200 зарубежных компаний с помощью программы-вымогателя. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs, которая занимается кибербезопасностью.
По ее данным, целью характеров были компании, которые оказывают IT-поддержку малому и среднему бизнесу. В том числе такие как Synnex Corp. и Avtex LLC. Взломав их, хакеры получают доступ к компьютерам тех фирм, которые эти компании обслуживают.
Так жертвами злоумышленников стали сразу несколько сетей супермаркетов Швеции, в том числе одна из крупнейших в стране - Coop Sweden. Она использовала программное обеспечение Kaseya-Software, сообщает шведский телеканал SVT.
Взлом нарушил работу кассовых систем. Coop Sweden была вынуждена закрыть 800 своих филиалов до устранения проблемы. В некоторых случаях на экранах взломанных компьютеров всплывало текстовое сообщение с требованием выкупа за восстановление работы системы.
Специалисты по кибербезопасности утверждают, что число пострадавших от кибератак может возрасти.
«Это один из самых мощных и самых масштабных взломов, за которым стоит не связанный с государством исполнитель, из тех, что мы наблюдали. Судя по всему, целью хакерской атаки является исключительно нажива», - сказал глава швейцарского поставщика услуг в сфере кибербезопасности Kudelski Secuirty Эндрю Ховард.
Предположительно, за атакой стоит российская хакерская группировка REvil. Она фигурировала в сообщениях о взломе в мае этого года крупнейшего бразильского поставщика мяса JBS SA. Компания заплатила выкуп в 11 млн долларов.
- В мае хакеры из группы DarkSide, которую также связывают с россиянами, атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Ей пришлось на неделю остановить работу своих сетей и выплатить хакерам 4,4 миллиона долларов в биткоинах.
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