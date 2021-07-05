Радикальные группы напали на журналистов в центре Тбилиси

ФСБ России в конце июня и начале июля предотвратила серию терактов, которые планировались участниками экстремистской группировки "ИГИЛ" в ряде регионов страны. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.

"Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", – уточнили в ЦОС.

Кроме того, в ЦОС сообщили, что сотрудники ФСБ задержали в Москве участника экстремистской группировки "Исламское государство", готовившего теракт в местах массового пребывания людей путем подрыва взрывного устройства.

"Первого июля во взаимодействии с органами полиции задержан участник международной террористической организации, гражданин России, готовивший подрыв самодельного взрывного устройства в Москве в местах массового пребывания граждан", – отметили в ЦОС.