Полиция предпочла достоинству бездействие

«Марш достоинства» против гомофобии по центральному проспекту грузинской столицы не состоялся. Организаторы из Tbilisi Pride заявили об отмене шествия в связи с неспособностью МВД Грузии обеспечить их безопасность. Впрочем, с обеспечением безопасности полиция не справилась нигде.

Полиция сделала все возможное, чтобы не вмешиваться – так, если коротко, можно охарактеризовать действия сотрудников МВД Грузии в ходе сегодняшних событий в центре Тбилиси. Радикально настроенные граждане вышли на улицы, чтобы не допустить проведение «Марша достоинства» против гомофобии. Своего они добились. Шествие было отменено. Официальная причина такого решения, как говорится в заявлении организаторов из Tbilisi Pride, – «неспособность правоохранительных органов обеспечить безопасность»:

«Объявлена война против гражданского общества, демократических ценностей и европейского курса страны», – отмечает Tbilisi Pride.

Европейский курс, видимо, действительно не по нраву тем, кто сегодня вышел на проспект Руставели. Флаг Евросоюза перед зданием парламента был сорван. На его место участники контракции водрузили крест. Сотрудники правоохранительных органов бездействовали. Видимо, здание парламента не всегда является неприкосновенным объектом. Не говоря уже об оскорблении, нанесенном стратегическому партнеру страны. Бездействовала полиция и в тот момент, когда агрессивная толпа избивала журналистов, освещавших происходящее. Пострадали и сотрудники грузинской службы Радио Свобода – Торнике Мандария и Дато Коридзе. Они работали у здания представительства ООН. Радикалы также повредили технику. Всего пострадали более 40 сотрудников различных СМИ.

«Пока мы шли до машины, на нас напала группа агрессивных молодчиков. Их было много. Полицейские стояли рядом и, несмотря на наши призывы о помощи, даже не пошевелились. Нас избивали, а полиция стояла там и ничего не делала», – рассказывает Торнике Мандария.

В МВД в связи с этим ограничились заявлением:

«Силы полиции по-прежнему мобилизованы на улицах столицы и продолжают поддерживать общественный порядок. Мы еще раз призываем всех соблюдать закон. В противном случае полиция будет действовать в рамках своего мандата и каждое нарушение будет предотвращено и будут приняты решительные юридические меры».

Почему не были предотвращены нападения на журналистов, в МВД не комментируют. Единственное спецсредство, которое полиция применила для обуздания радикалов, это бутылки с водой, которые сотрудники правоохранительных органов раздавали участникам акции.

Бездействовала полиция и когда агрессивные молодые люди лезли на балкон третьего этажа здания, где располагается офис организации Tbilisi Pride, чтобы сорвать вывешенный там радужный флаг и попытаться ворваться в офис организации.

Патриархия ГПЦ выпустила официальное заявление, в котором призвала своих сторонников к мирному протесту. Впрочем, находившиеся среди толпы священники мирными действиями или призывами не отличались.

Эскалация началась после заявления премьер-министра Грузии. Ираклий Гарибашвили отметил нецелесообразность проведения «Марша достоинства», но, по мнению наблюдателей, случайно или намеренно выбрал формулировки, которые агрессивно настроенные граждане восприняли как поощрение к насилию:

«За организаторами сегодняшней акции вновь стоят реваншистские, радикальные группы, в частности, радикальная оппозиция во главе с Саакашвили. Они вовлечены в это, заявляю с полной ответственностью, они делают для этой организации марш и эти акции. Разумеется, их цель – посеять гражданские волнения и хаос, чего, естественно не будет, мы этого не допустим. В нашей стране все будет так, как того хочет наше население».

«Население», о котором говорил премьер, очевидно, захотело крови. И премьер выполнил обещание. Этим, считают некоторые наблюдатели, и обусловлено бездействие правоохранителей, в других случаях не стесняющихся применять спецназ и спецсредства для разгона акций.

В ответ руководитель Tbilisi Pride Георгий Табагари назвал Гарибашвили «безответственным премьером»:

«Он причислил нас к «нацам» («Единое национальное движение»). У нас абсолютно безответственный премьер-министр, такой же темный, как дикари, которые сейчас рушат палатки».

На данный момент официально объявлено о задержании одного участника акции – он напал с ножом на иностранного гражданина. Пострадавший доставлен в больницу. По свидетельствам очевидцев, турист подвергся нападению из-за серьги в ухе. Иностранца сначала избили, а затем ударили ножом.

На данный момент основная акция завершена, но агрессивно настроенные группы передвигаются по всему городу и нападают на людей, которых из-за внешнего вида подозревают в причастности к ЛГБТ-сообществу.