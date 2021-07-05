Беслан Эшба: «Мы не ожидали такого урагана»

Ураган, который обрушился на Абхазию вечером 4 июля, повредил линии электропередач, снес кровли многоэтажных и частных домов, повалил большое количество деревьев. Известно о двух погибших – туристе из Саратова и местном жителе. Часть республики осталась без света и воды. Все городские службы, силы МЧС и Министерства обороны брошены на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Президент на совещании с главами районных и городских администраций оценивает нанесенный ущерб.

В минувшие выходные в Абхазии бушевала стихия. Прошлой ночью был сильный ливень со шквалистым ветром, а нынешней ночью по части побережья пронесся ураган, налетевший с моря. Со многих домов сорвало крыши, а поваленные деревья повредили линии электропередач. Столица осталась без воды и света. В настоящее время водоснабжение восстановлено.

Пресс-служба МСЧ Абхазии сообщает о гибели туриста в Гагре. Павел Домков из Саратова, 1979 года рождения, утонул вчера вечером в море, он купался в трехметровых волнах, его тело не найдено. Сегодня утром чудом осталась жива туристка Марина Кочеткова, которая купалась в море в Гагре, девушку вынесло волной на берег, и ее удалось вытащить из воды. Гражданин Абхазии Батал Отырба упал с моста в реку в селе Аацы Гудаутского района, спасти его не удалось.

РУП «Черноморэнерго» информирует население о том, что в результате погодных условий произошли многочисленные повреждения в распределительных энергосетях страны, повреждена высоковольтная линия Шешелети-1 (110 кВ). Все аварийные бригады компании находятся на местах аварий. Энергоснабжение восстановлено частично. По словам начальника Управления по связям со СМИ госкомпании «Черноморэнерго» Алхаса Гагулия, несмотря на усилия энергетиков по Абхазии еще немало обесточенных локальных участков. Сегодня к вечеру энергетики обещают ликвидировать большую часть (примерно 80%) аварий в столице, а завтра в течение дня завершить ликвидацию аварий и восстановить снабжение по республике.

Сегодня утром президент Аслан Бжания и мэр города Беслан Эшба обошли центр Сухума и осмотрели повреждения. Глава города Беслан Эшба сообщил, что столице нанесен серьезный ущерб, повреждены крыши домов, коммуникации и линии электропередач, повалено большое число деревьев:

«Ураган повредил крыши многоквартирных домов, крыши частных домов, коммуникации, столбы электропередач и троллейбусные линии. Огромное количество деревьев повалено, сейчас экологи проводят экспертизу, будем совещаться, смотреть, если что-то сможем спасти, будем спасать. Создан оперштаб, он работает со второй половины дня, практически все службы в него входят, те же МЧС и экологи. Отрабатываем там, где горящие ситуации, куда надо бежать и спасать. В первую очередь – это крыши многоквартирных домов, чтобы людей не затопило, если пойдет дождь. Все возможные мастера, которые могут работать на высоте на многоэтажных домах, задействованы. В настоящее время у нас пять бригад работают по городу по крышам. Три дома удалось накрыть на Старом поселке, сейчас занимаются в Новом районе. Есть сложность с поднятием на 9-й и другие этажи строительного материала, ищем большой подъемный кран, чтобы можно было это сделать более оперативно».

Мэр обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к ситуации, городские службы делают все возможное. Он также рекомендовал пострадавшим от урагана подать заявки в письменной форме в комиссию оперативного штаба, их рассмотрят и направят в правительственную комиссию по чрезвычайным ситуациям. У городских властей, по словам мэра, есть опасения, что сильный дождь может забить мусором ливневую канализацию, что вызовет еще и наводнение:

«У нас ливневки работают плохо, если сейчас пойдет дождь и листья с грязью начнут забивать то, что у нас и так еле работает, тогда может еще и наводнение произойти, вот чего мы боимся.

– А что говорит прогноз погоды?

– Прогнозу погоды, к великому сожалению, доверять не можем, потому что мы не ожидали такого урагана. Если бы такое можно было ожидать, наверное, и нас бы предупредили. Службы МЧС, как наши, так и по Северному Кавказу, всегда дают оповещение. Но сейчас это произошло как стихийное бедствие, которое неожиданно прилетело, и люди не были готовы, и службы не были готовы.

– Откуда этот ураган взялся?

– Смерч пришел со стороны моря, потому что он не прошел по всему побережью, были, конечно, небольшие повреждения в Новом Афоне, в Очамчырском и Гудаутском районах, но в основном весь удар пришелся на город Сухум».

Президент Аслан Бжания поделился впечатлениями и проинформировал, что сегодня вечером состоится совещание, на котором правительство и главы районов будут оценивать нанесенный ураганом ущерб, он пообещал в сжатые сроки изыскать средства на ликвидацию последствий стихийного бедствия:

«Сегодня в 17.00 я собираю правительство по этому поводу, предварительный ущерб будет подсчитан, и мы, конечно, в сжатые сроки изыщем средства для того, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Вы, наверное, обратили внимание на то, что руководство города предпринимает максимум усилий для ликвидации последствий ЧС. Бригады работают, они работали вчера допоздна, сегодня начали работать рано утром. Это стихийное бедствие, предугадать его сложно. Человеческий фактор на этом этапе срабатывает, на мой взгляд, неплохо, оперативная работа по восстановлению идет. И она будет усилена. Вот такие у меня впечатления. Надо было самому это увидеть, потому что мне как руководителю не приходилось с этим сталкиваться. Это – первая практика, некоторые вопросы необходимо визуализировать, чтобы иметь представление. Я уже имею представление по городу. Сегодня главы других районов тоже проинформируют, и будем решать проблемы, вызванные ураганом».

Вчера утром сотрудники МЧС Абхазии были подняты по тревоге и брошены на устранение последствий сильного ветра. Около ста человек личного состава МЧС разблокировали заваленную деревьями автотрассу и коммуникации в Сухуме, в Новом Афоне и в Очамчыре. Сегодня эти работы продолжаются.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия