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Тбилисский марш радикалов: самые яркие фотографии 5 июля
46 минут(ы) назад
Андрей Джуфалакян
Марш достоинства против гомофобии по центральному проспекту Тбилиси не состоялся. Маршем по грузинской столице прошли лишь радикальные, ультраконсервативные группы. Они нападали на журналистов и громили офисы НПО. Полиция бездействовала.
1
Ультраконсерваторы заняли проспект Руставели за несколько часов до запланированного ЛГБТ-активистами Марша достоинства
2
У здания парламента радикалы разгромили палатки оппозиционеров, сорвали флаг ЕС и установили на месте большой металлический крест
3
Одни пришли на акцию с портретом царя Ираклия Второго, оформившего Георгиевский трактат с Россией...
4
...другие – со старым флагом Грузии (1990-2004)
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Тбилисский марш радикалов: самые яркие фотографии 5 июля
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