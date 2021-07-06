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Тбилисский марш радикалов: самые яркие фотографии 5 июля

Марш достоинства против гомофобии по центральному проспекту Тбилиси не состоялся. Маршем по грузинской столице прошли лишь радикальные, ультраконсервативные группы. Они нападали на журналистов и громили офисы НПО. Полиция бездействовала.
Ультраконсерваторы заняли проспект Руставели за несколько часов до запланированного ЛГБТ-активистами Марша достоинства
1 Ультраконсерваторы заняли проспект Руставели за несколько часов до запланированного ЛГБТ-активистами Марша достоинства
У здания парламента радикалы разгромили палатки оппозиционеров, сорвали флаг ЕС и установили на месте большой металлический крест
2 У здания парламента радикалы разгромили палатки оппозиционеров, сорвали флаг ЕС и установили на месте большой металлический крест
Одни пришли на акцию с портретом царя Ираклия Второго, оформившего Георгиевский трактат с Россией...
3 Одни пришли на акцию с портретом царя Ираклия Второго, оформившего Георгиевский трактат с Россией...
...другие &ndash; со старым флагом Грузии (1990-2004)
4 ...другие – со старым флагом Грузии (1990-2004)

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