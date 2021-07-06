Обзор грузинской прессы

«Обзор зарубежной прессы» в грузинских СМИ. Бурные события в Тбилиси 5 июля широко обсуждаются в известных иностранных изданиях. Например, французское информационное агентство France Presse опубликовало статью под названием «Марш достоинства в Грузии. Вперед, невзирая на угрозы». Журналисты пообщались с руководителем Tbilisi Pride Георгием Табагари:

«В последние годы взгляды грузинского общества становятся все более либеральными. Был принят ряд мер для изменения отношения к ЛГБТ-сообществу. Но, несмотря на это, страна остается очень консервативной: сильная христианская православная церковь всегда вступала в конфликт с правительством, которое склоняется в сторону Запада в подобных социальных вопросах», – цитирует Табагари газета «Квирис палитра».

Статью «Маршу достоинства» посвятила и британская газета The Guardian, ее автор Эндрю Рут написал:

«Это не первый случай насилия в столице Грузии. В Тбилиси очень активное ЛГБТ-сообщество, а гомофобные протесты против них возглавляют ультраконсервативные политики и лидеры православной церкви. Именно священники возглавили толпу людей в 2013 году, которые применили насилие в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Этот случай поставил под сомнение усилия правительства Грузии для защиты демократии и прав человека».

Журналист Сильвия Стойбер подготовила сюжет для Немецкого общественного телеканала под заголовком «Сила против "Марша достоинства"»:

«Такого насилия в Грузии не было с 2013 года. Весомый вклад в произошедшее 5 июля внесла церковь. Как и тогда, представители православной церкви подбадривали ультраконсервативные, националистические и ультраправые группы людей лозунгами "Геи-террористы"», – говорится в сюжете.

В сюжете отмечается, что обострению ситуации способствовали действия некоторых представителей государства. Например, слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что за «Маршем достоинства» могут стоять экс-президент Михаил Саакашвили и партия «Национальное движение», говорится в сюжете.

* * *

«После фактов насилия патриархия требует ограничить свободу выражения» – статью под таким названием публикует сайт журнала «Табула». Издание цитирует местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сенакского и Чкороцкуйского Шио, который призвал общество и власть задуматься о законе об оскорблении религиозных и национальных чувств:

«Мы знаем, что многие великие народы выродились из-за этого греха. Сколько бы ни предпринималось попыток провести такие мероприятия, наш народ всегда объединится с церковью против этого. Сожалеем о проступках, досадных и некорректных действиях, от которых пострадало несколько человек. Мы избегаем подобного, но ведь мы предупреждали организаторов мероприятия, и власти их предупреждали, что это будет невозможно стерпеть. Нации брошен вызов – это насилие, моральное и идеологическое давление на нашу совесть и духовность. И чтобы подобное не повторялось, я считаю… не настало ли время отразить в законодательстве концепцию оскорбления религиозных и национальных чувств».

Между тем в последнем заявлении патриархии сообщается, что ее представители «молятся за пострадавших журналистов и надеются на их скорейшее выздоровление». «Насилие неприемлемо и заслуживает осуждения, от кого бы оно не исходило, мы отреагируем соответственно на действия духовных лиц, призывавших к насилию, если таковые были», – говорится в заявлении.

* * *

«Когда станут ощутимы преимущества массовой вакцинации?» – с таким вопросом газета «Резонанси» обратилась к эпидемиологу Ираклию Хмаладзе. По словам респондента издания, сейчас по всей стране мобилизовано до 350 бригад медиков и задействованы 236 пунктов вакцинации, в 170 из них будут использовать вакцину Sinopharm. Второго июля в Грузию был завезен миллион доз препаратов Sinopharm и Sinovac, уже начата регистрация и вакцинация всех желающих. Летом, как известно, в стране появятся дополнительные объемы AstraZeneca и Pfizer. Привиться в медицинских учреждениях можно будет в любое время, поскольку они будут работать семь дней в неделю.

«Массовая вакцинация позитивно скажется на ситуации. Будет учтен «возрастной ценз», поскольку одни вакцины больше действует на молодых, а другие на старших. Хорошо, что мы получим Pfizer, который, согласно утверждениям ученых, особо эффективен против индийского штамма. Но и AstraZeneca, и китайские вакцины тоже эффективны против штамма дельта».

Врач-инфекционист Александр Гогинава предупреждает, что, даже в случае успешной вакцинации, улучшения эпидемиологической ситуации стоит ожидать лишь через полтора месяца:

«До тех пор риск ухудшения ситуации будет высок, особенно в курортных зонах, где увеличится мобильность людей. Поэтому очень важно следовать рекомендациям, усиливать контроль на границах, особенно со странами с высокой заболеваемостью дельта-штаммом».

Между тем сегодня директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе сообщил, что с 15 марта (начала процесса иммунизации) от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1668 человека, 1664 из них не были вакцинированы.