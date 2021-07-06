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На проспекте Руставели в Тбилиси проходят акция и контракция
Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит «акция молчания». На акции присутствуют представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Цель акции - дистанцироваться от насильственных событий на проспекте Руставели 5 июля.
К акции присоединились представители «Тбилиси Прайда», которые вчера не смогли провести «Марш достоинства».
Вместе с тем, Гурам Палавандишвили, его сторонники и другие противники «Тбилиси Прайда» проводят акцию перед церковью Кашвети на проспекте Руставели.
Кроме того, на акции мобилизована полиция, которая принимает превентивные меры, чтобы не произошло противостояние между двумя противоборствующими сторонами.
Параллельно, представители медиа проводят акцию солидарности со своими коллегами перед зданием администрации правительства и осуждают насилие в отношении представителей СМИ, передает Общественный вещатель.
Другие новости дня
Обстановка на проспекте Руставели в Тбилиси накалилась
Обстановка на проспекте Руставели в Тбилиси перед зданием парламента накалилась. Противники «Тбилиси прайда» пытаются переместиться к парламенту, где проходит «молчаливая акция».
На месте мобилизована полиция, которая пытается нейтрализовать ситуацию живой цепью.
Перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит «молчаливая акция», на которой присутствуют представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Цель акции - дистанцироваться от насильственных событий на проспекте Руставели 5 июля.
К акции присоединились представители «Тбилиси Прайда», которые вчера не смогли накануне провести «Марш достоинства».
Вместе с тем, Гурам Палавандишвили, его сторонники и другие противники «Тбилиси Прайда» проводят акцию перед церковью Кашвети на проспекте Руставели, передает Общественный вещатель.
Важа Сирадзе: Существует пропорциональная сила, которую должна использовать полиция
«Министерство внутренних дел по каждому факту примет соответствующие меры, строжайшим образом будут наказаны те, кто совершил насильственные действия в отношении к журналистам, гражданам и т.д.», - заявил начальник патрульной полиции Важа Сирадзе на акции, проходящей у здания парламента Грузии.
Он подъехал к парламенту некоторое время назад. По его же словам, МВД в полном составе мобилизовано на улицах Тбилиси.
«МВД в полном составе было мобилизовано вчера на улицах Тбилиси, в тех местах, где происходили определенные инциденты. Как сегодня, так и вчера, силы МВД были мобилизованы, однако, в отличие от сегодняшнего дня, вчера был ряд локаций, где нам приходилась обеспечивать общественный порядок и безопасность. Мы максимально старались пресечь каждый инцидент, а также начато расследование. Существует пропорциональная сила, которую должна использовать полиция. Мы действовали в соответствии с тем, что могли сделать», - заявил Сирадзе.
МВД Грузии призывает организаторов акций на проспекте Руставели не допустить насилия
«Призываем организаторов обеих акций на проспекте Руставели, чтобы они не допустили призывов к насилию и обеспечили, чтобы акции не приняли насильственный характер», - отмечается в заявлении Министерства внутренних дел.
«С учетом существующих рисков, призываем СМИ сотрудничать с сотрудниками полиции, учитывать указания и рекомендации представителей МВД. МВД будет обеспечивать общественный порядок и безопасность. По фактам правонарушений министерство осуществит соответствующее реагирование», - говорится в заявлении МВД.
Ранее сегодня сообщалось о задержании нескольких человек на акции протеста у здания парламента Грузии. В ходе стычки пострадал оператор Palitra News.
К зданию парламента Грузии представители патрульной полиции привезли железные ограждения. В настоящее время полиция расположилась на территории, прилегающей к зданию парламента, а также у Кашветской церкви.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались накануне на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек, сегодня за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
Грузинские депутаты вызвали в парламент главу МВД
Оппозиционный депутат Георгий Вашадзе на заседании бюро выступил с инициативой созвать чрезвычайное заседание парламента и пригласить на него премьер-министра Ираклия Гарибашвили и министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. По словам Вашадзе, Они должны ответить на вопросы депутатов в связи со вчерашними событиями.
Многочисленные факты насилия в отношении журналистов произошли накануне, 5 июля, в Тбилиси, во время акции противников ЛГБТК-сообщества, которая переросла в беспорядки. По данным МВД, выявлено 55 фактов насилия, из них 53 – в отношении представителей СМИ. Задержаны 11 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Если вы действительно считаете, что вчера был тяжелый акт насилия, то у меня есть предложение и просьба, пусть придет министр внутренних дел и ответит на вопросы, почему они не защитили наших граждан… Мы должны потребовать ответ на это и когда представители правительства делают заявления, мне действительно интересно, вы согласны с тем, что вчера был сделан максимум? Вы думаете, что полиция сделала максимум?», - сказал Вашадзе, обращаясь к депутатам от правящей партии.
Комментарий премьера, который предшествовал вчерашнему инциденту, Вашадзе назвал «провокационным».
«Пусть на чрезвычайную сессию придет премьер-министр, который также сделал очень плохое заявление в 11 часов утра, за которым и последовало безудержное насилие на улице. Пусть придет министр внутренних дел. Придут и ответят нам. Иначе все их заявления будут поверхностными», - заявил Вашадзе.
Оппозиционному депутату ответил председатель парламента Каха Кучава. Он согласился с тем, что на все вопросы общества должны быть даны ответы. «Парламент – это место, где звучат вопросы, и мы ждем ответов на них. Когда вопросы появляются, то у любой группы есть право пригласить любого министра», - отметил Кучава.
Очередное нападение на журналиста: возле парламента Грузии задержаны несколько человек
Несколько человек были задержаны перед зданием парламента Грузии, где проходит акция протеста против насильственных событий, имевших место накануне, 5 июля. Как передает журналист Netgazeti, один из противников запланированного на сегодня митинга напал на оператора Palitra News. В результате оператор получил травму в области лба.
К анонсированной на сегодня акции, которая была организована посредством социальной сети, присоединяются политические партии и различные общественные группы.
«Если мы не будем защищать нашу свободу выражения мнений сегодня, если мы не защитим себя сегодня, наших детей, нашу жизнь и ту небольшую свободу, полученную за годы независимости, то мы не сможем сделать это завтра - патриархальная коалиция проглотит нас на улицах города! Выходи сегодня, в 20:00, на Руставели, чтобы показать им, что нас много - людей, которые не ненавидят друг друга!» - говорится в обращении организаторов к сообществу.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались накануне на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек, сегодня за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через Беларусь
Александр Лукашенко поручил правительству Беларуси ограничить транзит немецких товаров в Россию и Китай. Об этом он заявил на совещании о противодействии санкционным мерам, передаёт агентство БЕЛТА.
Так белорусский лидер хочет показать европейским странам “что такое Беларусь” и заставить их думать “прежде, чем браться за экономическое оружие”: “Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, „Шкода“, „Нивеа“ и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу”.
Лукашенко предложил Европе поставлять свои товары через Финляндию и Украину. И поручил правительству Беларуси и Национальному банку внимательнее следить за работой зарубежных компаний внутри страны: “Если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться”.
- Евросоюз и США ввели уже четыре пакета санкций против Александра Лукашенко. Причина – репрессивная политика белорусского лидера. Ограничения коснулись калийной, нефтяной отрасли, банковского сектора. Всего под них попали 166 человек и 15 учреждений.
Российскую туристку вместе с детьми унесло в море в Абхазии
МЧС самопровозглашенной республики Абхазия сообщает об очередной трагедии в акватории Гагрского района.
По информации ведомства, в 10 часов 55 минут в МЧС поступило сообщение, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга,1985 года рождения, и троих её детей, 2013, 2016 и 2018 годов рождения, унесло в море.
«Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в 2 метра. Однако Молчанова направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы ГИМС МЧС РА. До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей. А мать и двоих детей унесло в море», – сказано в сообщении.
По информации МЧС, двух остальных детей спасатели обнаружили уже в море.
«Для этого гагрскими спасателями был экстренно мобилизован один из прогулочных катеров, на борт которого и были подняты из воды дети. Однако один них, 2018 года рождения, уже был мертв», – говорится в сообщении.
По информации МЧС, девочку семи лет спасатели готовят к транспортировке в детскую больницу N9 города Сочи. Поиски матери, Тамары Молчановой, продолжаются.
- 25 июня в акватории города Гагра обнаружили тело жителя Челябинска Михаила Нестерова, 1973 года рождения, утонувшего 17 июня.
- 4 июля в акватории Гагры утонул житель Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения, 5 июля – житель Пятигорска, Ростислав Петров, 2000 года рождения.
У здания парламента Грузии сегодня пройдёт акция «За свободу»
Часть оппозиционных сил планирует провести сегодня молчаливую акцию протеста у здания парламента Грузии. Организатор акции – лидер партии «Гирчи – Больше Свободы» Зураб Джапаридзе.
«Если вы и вправду что-либо хотите в этой жизни, если и вправду любите собственных детей, возвысьте голос! Выходите сегодня в 20:00 на Руставели и встаньте молча», – заявил он в ходе видеообращения.
Политик говорит, что развернувшиеся вчера в Тбилиси события – катастрофа для страны, – пишет «Интерпрессньюс».
«Случившееся вчера – это не простое, маленькое событие, на которое можно закрыть глаза. То, что произошло вчера – это была катастрофа для этой страны! Это была хорошо организованная, хорошо спланированная спецоперация. Это темнота, препятствующая поступательному движению страны. Я везде столкнулся с этой темнотой, как со стеной. Не имеет никакого значения, какой партии симпатизируешь, они обычные темные люди, масса «зомби», которых вырастили, чтобы использовать в такое время», – говорит он.
Джапаридзе отметил, что на акции не будет «ни микрофонов, ни шума, ни музыки».
Представители радикальных, ультраконсервативных групп уже заявили о необходимости собраться на проспекте Руставели на контракцию.
Гарибашвили: напавшие на журналистов лица будут идентифицированы и задержаны
«Конечно, для меня совершенно неприемлемо насилие, которое мы видели вчера. Я хочу публично осудить этот факт. Насилие в отношении журналистов, безусловно, неприемлемо и заслуживает осуждения», – заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По словам главы Кабмина, полиция ведет активную работу по выявлению и задержанию всех лиц, причастных к вчерашнему массовому насилию.
«Полиция работает очень активно. Сегодня утром уже задержали трех человек. Вчера несколько человек были арестованы в административном порядке. Все люди будут идентифицированы и, конечно же, все лица, совершившие насилие, будут наказаны», – сказал Гарибашвили.
СОВА напоминает, что утром 5 июля Гарибашвили во время заседания правительства выступил с заявлением, которое многие расценили, как поощрение насилия. Гарибашвили сказал, что за организаторами Марша достоинства стоят экс-президент Михаил Саакашвили и радикальная оппозиция, а большинство населения страны выступает против проведения акции.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались накануне на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек, сегодня за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
Абхазские власти приобретут разборный мост для установки на реке Кодори
Разрушенный несколько дней назад мост через реку Кодори в селе Генцвиши невозможно восстановить. Об этом премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб сообщил президенту Аслану Бжания – на совещании по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия.
«Выезд на место происшествия показал следующее: мост упал из-за подмыва опоры. Приступить к его восстановлению практический невозможно. Для этого нужна крупногабаритная гусеничная техника», – сказал Александр Анкваб.
По его словам, для решения ситуации необходимо закупить средний автодорожный разборный мост (САРМ), который предназначен для наведения и восстановления разрушенных высоководных мостов на военных автомобильных дорогах в короткие сроки.
«Нужен мост длиной в 32 метра, средняя стоимостью моста такого размера 9 200 000 рублей. При этом нужно учесть и доставку, которая обойдется в 300 000 рублей, а также выполнение работ», – сообщил Анкваб.
По мнению главы абхазского правительства, это самый быстрый и удобный вариант.
«По такому мосту сможет проехать любая техника, в том числе и военная. Этих средств в бюджете нет, будем изыскивать их другим способом. Этот мост точно будет работать, и будет стоять очень долго», – сообщил Анкваб.
Как пишет «Апсныпресс», Аслан Бжания поинтересовался, позволит ли гидрология реки Кодори установить такой мост. Александр Анкваб ответил, что мост точно будет работать.
«Эта проблема требует быстрейшего решения. Наверное, есть смыслы переговорить с руководителями Погрануправления ФСБ России. Если необходимо, я готов подключиться и связаться сам лично с ними. Не исключено, что такой специальный мост может находиться у них на складах. Вопрос нужно поставить», – отметил Бжания.
Как сообщалось ранее, в результате обрушения моста отрезанными оказались несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье.
Во Франции открывается 74-й Каннский кинофестиваль
Международный Каннский кинофестиваль, который из-за пандемии пройдет впервые с 2019 года, открывается сегодня на Лазурном берегу Франции.
Первым фильмом, который покажут гостям фестиваля, будет работа французского режиссера Леоса Каракаса “Аннетт” – о стендап-комике, жена которого, оперная певица, умирает. У героя остается двухлетняя дочь с необычным даром.
От России в этом году представлено три картины. “Петровы в гриппе” Кирилла Серебренникова претендуют на главную награду фестиваля – Золотую пальмовую ветвь. Фильм снят по роману Алексея Сальникова, который уже признан “Национальным бестселлером” и получил приз критического жюри премии “Нос”. По словам режиссера, картина представляет собой “попытку выразить нашу Родину через эмпатию”. Главные роли играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.
Соперниками Серебренникова за Золотую пальмовую ветвь станут 24 работы, среди которых “Французский вестник” Уэса Андерсона, “Непорочная дева” Пола Верховена, “Герой” Асгара Фархади и другие.
В программе “Особый взгляд” покажут работы еще двух российских режиссеров: Киры Коваленко “Разжимая кулаки” и Алексея Германа – младшего “Дело” (House Arrest). Последняя рассказывает о преподавателе вуза в российской глубинке, который сражается за справедливость. Съёмки заняли 25 дней.
Но приехать на Лазурный Берег российские участники вряд ли смогут. Из-за пандемии коронавируса въезд в страну разрешен лишь по веским причинам. Во время фестиваля будут действовать и другие меры безопасности: гости должны будут соблюдать социальную дистанцию и всегда носить медицинские маски.
- Международный Каннский кинофестиваль проходит ежегодно с 1946 года во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.
- В 2020 году 73-й смотр был не состоялся из-за пандемии коронавируса. Фильмы показали на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.
Парламент Израиля не продлил действие спорного закона о гражданстве
Парламент Израиля впервые с 2003-го года не смог продлить действие спорного закона о гражданстве, который не позволяет палестинцам из числа жителей Западного берега или сектора Газа, состоящим в браке с израильтянами, автоматически претендовать на получение израильского паспорта.
После дебатов, которые затянулись до ночи, документ получил 59 голосов "за" и столько же "против". Двое парламентариев из партии "Объединённый арабский список", которая представляет интересы арабского меньшинства Израиля, воздержались. Оппозиционные правые политики из числа сторонников экс-премьера Биньямина Нетаньяху, традиционно голосовавшие за закон, на этот раз его не поддержали. Тем самым, как пишет "Би-би-си", создана неловкая ситуация для нового главы правительства Нафтали Беннета – лидера националистической партии "Ямина".
Голосование рассматривают как вотум доверия кабинету Беннета, состоящему из самых разных политических сил – левых, центристов, правых и представителей арабских объединений. Правительственная коалиция предлагала компромисс в виде продления документа на полгода. Ранее действие закона пролонгировалось каждый год. Решение связывали с мерами безопасности.
Впервые проект был принят 18 лет назад, во времена второй палестинской интифады. Теперь срок его действия должен истечь с наступлением 7-го июля.
В России от COVID-19 за сутки впервые умерли более 700 человек
За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 737 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Это максимум суточной смертности с начала пандемии.
Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Однако в крупнейших городах России смертность от болезни остается заметно ниже достигнутых в конце июня максимумов. Таким образом, рекордный прирост смертности за одни сутки обеспечили другие регионы.
Общее число умерших, с подтверждённым диагнозом COVID-19 с начала пандемии, по данным оперативного штаба, достигло почти 140 тысяч.
В то же время, по данным Росстата, уже к концу апреля 2021 года в России (включая аннексированный Крым) умерли более 270 тысяч человек с COVID-19. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти.
За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5 миллионов 658 тысяч 672 случая коронавирусной инфекции нового типа.
На Камчатке нашли обломки пассажирского самолёта Ан-26
На Камчатке в четырёх километрах от посёлка Палана найдены обломки пропавшего во вторник утром пассажирского самолёта Ан-26, летевшего в столицу Корякского округа из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили источники ТАСС и "Интерфакса". Позже эту информацию подтвердил глава "Камчатского авиапредприятия" Алексей Хабаров. Никаких подробностей он не привёл.
Согласно предварительным данным, самолет при заходе на посадку столкнулся с сопкой в условиях плохой видимости. Выживших нет.
На борту самолета находились 22 пассажира, в том числе один ребёнок и 6 членов экипажа. Среди пассажиров - глава посёлка Палана Ольга Мохирева.
Пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров утром 6 июля при заходе на посадку.
Среди версий случившегося рассматриваются плохая видимость и отказ техники, а также ошибка пилотов.
Руководитель "Камчатского авиапредприятия", которому принадлежит самолет Ан-26 1982 года выпуска, сообщил "Интерфаксу", что перед вылетом самолёт был технически исправен.
Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико приговорён к 14 годам
Он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима
Верховный суд Беларуси приговорил во вторник бывшего главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Согласно вердикту, он будет отбывать наказание в колонии усиленного режима.
Суд признал Бабарико виновным в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём. Кроме того, экс-банкиру назначен штраф в размере 145 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности, связанные "с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на пять лет".
Поскольку приговор вынесен судом высшей инстанции, Бабарико не имеет права обжаловать решение, отмечает Белорусская служба Радио Свобода. По её сведениям, в связи с оглашением вердикта к суду пришли десятки людей, выстроилась очередь. Милиция призвала их разойтись, сославшись на то, что мест больше нет. Когда появились адвокаты, собравшиеся встретили их аплодисментами. Среди прибывших к зданию суда - послы Австрии, Франции, Великобритании, представители Евросоюза.
В своём последнем слове 28 июня Виктор Бабарико сказал, что не совершал никаких противоправных действий и ему не стыдно перед детьми, коллегами и соратниками. Он вновь подчеркнул, что считает свое преследование политически мотивированным и местью за желание баллотироваться в президенты Беларуси.
Ранее на слушаниях обвинение просило приговорить Бабарико к 15 годам колонии строгого режима. Вместе с ним судили ещё нескольких топ-менеджеров "Белгазпромбанка". Они получили от трёх до шести лет тюрьмы.
Виктор Бабарико вместе с сыном Эдуардом, который возглавлял его предвыборный штаб, были задержаны в Минске 18 июня прошлого года, и с тех пор они находятся под стражей. За три дня до ареста Бабарико белорусские власти взяли "Белгазпромбанка" под свой контроль, задержав более 10 высокопоставленных менеджеров по подозрению в мошенничестве.
Amnesty International признала Виктора Бабарико и остальных обвиняемых по делу узниками совести.
После ареста Бабарико многие члены его предвыборного штаба и сторонники поддержали на выборах президента Беларуси Светлану Тихановскую, а затем участвовали в массовых протестах против режима Лукашенко. Они начались в августе, после дня голосования, и жестоко подавлялись властями.
Трое задержаны в Грузии за нападение на журналистов
МВД Грузии задержало трех человек за физическое насилие над представителями СМИ и незаконное вмешательство в их профессиональную деятельность во время вчерашней акции на проспекте Руставели. Об этом пишет Первый канал Грузии.
По данным министерства внутренних дел, расследование показало, что задержанные с применением насилия препятствовали журналистской деятельности и нанесли телесные повреждения представителям телекомпаний «Рустави 2», «Мтавари архи», информационных агентств «Табула» и «Ньюпост».
«Ведутся активные следственные действия по идентификации виновных в насилии и нарушениях. По имеющимся данным, уже опрошены 25 представителей различных СМИ, изучаются материалы по инцидентам, выявляются другие лица, причастные к преступлению», — говорится в заявлении.
Накануне вечером МВД также сообщило, что в административном порядке задержаны восемь человек.
В Грузии выявлено 1407 новых случаев коронавируса, 10 пациентов скончались
В Грузии выявлено 1407 новых случаев коронавируса, сообщается на правительственном сайте stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровел 591 человек, 10 пациентов скончались.
Как пишет Первый канал Грузии, за 24 часа в стране было проведено 25 606 тестов, в том числе 15 693 — экспресс-тестов на антиген и 9913 — с ПЦР-тестов.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 5,49%, за последние 14 дней — 3,01%, за последние семь дней — 3,68%.
Всего в Грузии выявлено 371 293 случая заражения коронавирусом, из которых 355 718 человек выздоровели и 5383 скончались.
Всего вакцинированы 272 810 человек, за сутки – 3667.
В режиме карантина находятся 69 человек, в стационаре под наблюдением — 2961 человек, в ковид-гостинице — 837 человек.
На Камчатке пропал пассажирский самолёт Ан-26
Предположительно, он мог упасть в море при заходе на посадку
Пассажирский самолет Ан-26, следовавший рейсом из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и 6 членов экипажа, сказали агентству в региональном управлении МЧС.
Источник "Интерфакса" предположил, что самолёт мог упасть в Охотское море при заходе на посадку над заливом Шелехова, либо разбиться вблизи угольного разреза у посёлка Палана. Среди версий случившегося рассматриваются плохая видимость и отказ техники, а также ошибка пилотов.
Самолёт и людей ищут. В правительстве Камчатки создан экстренный штаб .
Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
COVID-19 в Абхазии: 181 новый случай, три - летальных
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 545 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 181 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек. В тяжелом состоянии 33 человека, состояние здоровья 34 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 35, в Ткварчельской ЦРБ – 15 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ 4 и 5 июля скончались три женщины 72, 73 и 82 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 17 999 человек. Зарегистрировано 254 летальных случая. Выздоровели 15 573 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Госдепартамент США осудил нападения на гражданских активистов и журналистов в Тбилиси
США осудили насилие, вызванное попыткой правозащитников провести «Марш достоинства» в защиту ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, размещенном в Twitter.
«Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», – сказано в сообщении.
Как пишет «Новости-Грузия», представители и сторонники различных ультраконсервативных организаций вместе со священнослужителями 5 июля собрались на проспекте Руставели, обещая во чтобы то ни стало не допустить проведения «Марша достоинства» – шествия с социальными и политическими требованиями, организованного ЛГБТ-активистами из организации Tbilisi Pride (Тбилиси Прайд).
Участники гомофобной акции разгромили офисы Tbilisi Pride и их партнерских НПО. Избиты были десятки сотрудников СМИ, освещавших события.
Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны восемь человек.
Ранее по факту нападения на журналистов МВД возбудило уголовное дело по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
Оливер Стоун снял восьмичасовой документальный фильм о Назарбаеве
Оливер Стоун снял восьмичасовой документальный фильм о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве под названием "Qazaq. История Золотого человека". Об этом режиссёр объявил на своих страницах в соцсетях, опубликовав двухминутный трейлер картины.
Стоун также сообщил, что направляется в Казахстан на премьеру собственной работы – правда, в урезанном варианте: вместо восьми часов, которые длится фильм, будет показан лишь двухчасовой отрывок. В нём первый президент Казахстана вспоминает годы детства и развал Советского Союза.
Оливер Стоун – американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, трёхкратный обладатель премии "Оскар".
В 2017 году он представил документальный фильм и книгу "Интервью с Путиным". В беседе с режиссёром президент России, в частности, рассказывает, что за катастрофой малайзийского "Боинга" над Донбассом наблюдал диспетчер "испанского происхождения" из аэропорта Киева, который якобы видел боевой украинский самолёт рядом с рейсом MH17. При этом такого диспетчера на самом деле не существовало.
Кроме ленты о Путине, Стоун снял три документальных фильма о Фиделе Кастро, а также в разное время записал большие интервью с латиноамериканскими диктаторами, в симпатии к которым режиссёр неоднократно признавался публично.
- Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 по 2019 год. Запад обвинял его в нарушениях прав человека и создании культа личности. При руководстве Назарбаева Казахстан регулярно занимал последние места в рейтингах стран по уровню свободы слова и развитию демократии. Сейчас Назарбаев является главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии "Нур Отан".
Ингурский мост полностью открыт для жителей Абхазии – аппарат госминистра
В аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства заявили, что с 5 июля для жителей Абхазии полностью восстановлено передвижение через Ингурский мост.
«Это даст возможность населению оккупированного региона переходить на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, и возвращаться в оккупированную Абхазию», – сказано в заявлении грузинского ведомства.
В Тбилиси говорят, что поэтапное снятие ограничений было достигнуто при поддержке международных организаций.
Власти самопровозглашенной республики Абхазия закрыли де-факто границу по реке Ингури в конце февраля прошлого года из-за риска распространения COVID-19. С тех пор для жителей Абхазии периодически открывались «гуманитарные коридоры», а с 11 февраля текущего года Ингурский мост был открыт лишь для отдельных категорий граждан (пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями).
В «Тбилиси прайд» подозревают, что радикалы получали информацию от СГБ
Руководитель НПО «Тбилиси Прайд» Георгий Табагари считает, что информацию о нахождении ЛГБТК-активистов их оппонентам предоставляла Служба госбезопасности (СГБ), которая была в курсе всех планов организации, так как должна была обеспечивать их безопасность, передает агентство «Новости-Грузия».
В итоге радикальные противники сексуальных меньшинств целый день буквально по пятам преследовали правозащитников, намеревавшихся провести акцию на проспекте Руставели. После того, как контракция противников ЛГБТК-сообщества переросла в насилие в отношении журналистов и прохожих, «Тбилиси прайд» отказался от своего намерения проводить акцию «Марш достоинства».
«Сегодня мы перемещались и поменяли пять мест. И везде через несколько минут они нас находили. В одно из таких мест даже забросили какое-то взрывное устройство.
Вот каким образом это могло произойти? Как без помощи СГБ и государства эти люди могли так эффективно мобилизоваться?», - написал Табагари в Фейсбук.
Видеокадры с обнаруженным взрывным устройством распространила телекомпания «Пирвели»:
Собравшимся на Руставели радикалам удалось устроить погром в офисе НПО «Тбилиси прайд». В офис гражданских активистов движения «Сирцхвилиа» они не смогли добраться из-за железных дверей.
Активистка «Сирцхвилиа» Мариам Долидзе так описывает эти события у себя в Фейсбук:
«Они ворвались в дома и в комнаты ко всем нашим соседям возле штаба «Сирцхвилиа». Пинали двери, лестница забрызгана кровью, в подъездах разбиты стекла, видимо, повреждены газовые трубы, стоял ужасный запах. Они бросали камни в людей, стоявших на балконах, с улицы слышались ужасные ругательства и угрозы… В офисе в это время нас было всего четверо. У меня был ужасный стресс. Я искала какие-то вещи, чтобы защитить себя. К счастью, никто из нас не пострадал».
Офису НПО «Тбилиси Прайд», который расположен на улице Ахвледиани, повезло меньше – радикалы добрались туда, устроили погром, затем влезли на балкон, сорвали со здания флаги с ЛГБТК-симполикой и сожгли их на улице.
Видео из офиса, где был устроен погром, Георгий Табагари разместил в Твиттере.
«Вот так наш офис выглядит после сегодняшней атаки. Правительство и МВД Грузии не смогли защитить людей и не удержали агрессивные группы от уничтожения нашего имущества», - пишет Табагари.
Гомофобы сегодня устроили акцию даже возле офиса представительства ООН в Грузии. По последним данным, от действий радикалов пострадали до 50 журналистов разных СМИ.
Позднее МВД заявило о возбуждении уголовного дела по статье — «повреждение или уничтожение чужого имущества». Эта статья предусматривает в виде наказания от года до трех лет тюрьмы, штраф или общественно полезные работы. Кроме того, МВД обещает расследовать факты нападения на представителей СМИ.
«Репортеры без границ» осудили нападения на журналистов в Тбилиси
Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» осудила насилие, совершенное ультранационалистами в отношении журналистов, работавших на акции против «Марша достоинства». В НПО призывают правительство «Грузинской мечты» расследовать каждый эпизод насилия.
«Сегодня в Тбилиси, по меньшей мере, десятки журналистов подверглись нападению со стороны ультраправых активистов, когда последние вышли на акцию против запланированного «Марша достоинства». Мы, «Репортеры без границ», осуждаем эти массовые нападения и призываем власти также осудить и пролить свет на каждый факт насилия», - сказано в заявлении.
По последним данным, на акции пострадали порядка 60-ти представителей СМИ. Список постоянно обновляется, передает СОВА.
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