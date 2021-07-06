Мадина Бигуаа: «Вдохновением для моей работы всегда была собственная жизнь»

Персональная выставка Мадины Бигуаа открылась в прошедший четверг в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии. На экспозиции представлены живопись, графика и керамика, созданные за последние несколько лет. Мадина Бигуаа окончила исторический факультет Абхазского государственного университета в 1994 году. Но еще в годы учебы ее работы принимали участие в выставках и с тех пор были показаны в Сухуме, Краснодаре, Москве и в Санкт-Петербурге. Сегодня Мадина Бигуаа является членом Союза художников Абхазии и преподает в Сухумском художественном училище. Ее работы хранятся в Абхазской государственной картинной галерее и в частных коллекциях России, Швейцарии и Канады. Для художницы экспозиция в Центральном выставочном зале, открытие которой состоялось 1 июля, – это уже третья по счету персональная выставка. Первая прошла тоже в Сухуме в 1998-м, а вторая – в Москве в 2000 году. Для показа в ЦВЗ Мадина Бигуаа отобрала четыре десятка работ, раскрывающих перед зрителем профессиональные возможности художницы. Здесь есть керамические вазы, графические портреты, абстракция и пейзажи, написанные маслом по холсту. В основном прослеживается теплая палитра: бежевый, желтый, красный, коричневый. Как отмечает художница, так проявляется ее внутреннее состояние.

Мадина Бигуаа объяснила, как можно охарактеризовать ее живописную манеру и что ее вдохновляет: «Вы знаете, я думаю, что довольно сложно в наше время точно определить направление или стиль, в котором работают художники. Если, конечно, это не четкое и точно выбранное какое-то конкретное направление. Я думаю, что в моем случае это тоже так. И даже мне самой сложно назвать направление, в котором я работаю. Это влияние разных стилей, разных художников. Безусловно, это влияние ХХ века. Если говорить о последних работах, то это, скорее, экспрессивный абстракционизм. На выставке представлены картины разных лет. Есть совсем новые, есть те, которым больше 10 лет. Но могу сказать, что вдохновением для моей работы всегда была собственная жизнь, жизнь моих близких, город, мои дети и, собственно, все, что меня окружает».

Выставку посетил коллега Мадины Бигуаа художник Игорь Панченко. Наиболее сильное впечатление на него произвел триптих с изображением времен года: «В целом выставка, конечно, очень милая, вкусная, такая десертная. Особенно большие холсты мне по душе. Во-первых, хорошо натянули их на рамы, очень качественно. Если она сама это сделала, то она просто мастер. Все начинается с этого, я лично так отношусь. Натянуто хорошо, и пишется тоже хорошо. И видно, что вот эти большие холсты ей самой очень нравились. Она тут достигла апогея счастья. Это прямо проникает в сознание. Первое, что со мной произошло, когда я вошел, я прямо почувствовал вот это почти физиологическое ощущение счастья. Меня уже не обманешь в этом смысле, я многое видел и своим ощущениям могу доверять. Еще она очень хорошо подобрала размер. Сколько там? Два метра на полтора. И она вытянула этот размер. Никакой натужности, они очень свободные. Все, что тут есть, если она напишет в таком же размере, будет также вкусно смотреться. Я не верю тем людям, художникам, которые говорят, что размер не имеет значения. Имеет! В ее случае это архиважно».