Полиция помогает участникам акции на проспекте Руставели покинуть территорию

Прокуратура Грузии предъявила официальные обвинения мужчине, задержанному посленападения на иностранного туриста в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 6 июля.

Г.Х. вменяется в вину попытка умышленного убийства из хулиганских побуждений (подпункт «г» части 2 статьи 109 УК Грузии). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 17 лет.

Сторона обвинения уже обратилась к суду с ходатайством об избрании заключения в качестве меры пресечения для Г.Х.. Одновременно в прокуратуре сообщают, что задержанный имеет проблемы с психическим здоровьем. Для установления его вменяемости в ходе следствия будет назначена психиатрическая экспертиза, отметили в ведомстве.

Согласно результатам расследования, проведенного МВД Грузии, 5 июля в Тбилиси Г.Х. «из хулиганских побуждений» и «совершенно без причины» напал на гражданина Польши И.К., который приехал в Грузию в целях туризма, и намеревался убить его. Ножом он нанес иностранцу «опасные для жизни травмы». Очевидцы помешали злоумышленнику и оказали неотложную помощь пострадавшему, благодаря чему жизнь гражданина Польши была спасена.

По данным СМИ, 49-летний поляк получил множественные ранения в грудную клетку и перенес операцию. В настоящее время он продолжает лечение в одной из тбилисских клиник. Опасность его жизни не угрожает, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Нападение на туриста произошло на улице Хетагурова в день проведения гомофобных акций ультраконсервативными и антизападными организациями.

Ранее телеканал «Формула» обнародовал показания одного из очевидцев инцидента, который заявил, что мужчина напал на иностранца из-за того, что у того были длинные волосы и серьга в ухе. «Он называл его дьяволом», сказал сотрудник аптеки, возле которой произошло нападение.