Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках стала чемпионом мира

Авторитетный научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что данные из России и многих других стран свидетельствуют о том, что российская вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна. Однако по-прежнему остаются вопросы к качеству сбора данных о возможных редких побочных эффектах.

Российскую вакцину "Спутник V" , которая стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19, применяют почти в 70 странах, однако она до сих пор не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения. Многие зарубежные эпидемиологи и биологи критиковали российскую разработку за слишком быструю регистрацию – более чем за месяц до публикации результатов первой и второй фаз испытаний на людях.

В мае один из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал открытое письмо с критикой статьи о клинических испытаниях российской вакцины "Спутник V", в частности об отсутствии прозрачности их проведения. Данные об эффективности вакцины в письме были поставлены под сомнение. Ранее создатель "Спутника V" – институт имени Гамалеи – заявил, что эффективность вакцины превышает 91 процент.

С появлением данных об итогах исследований в других странах сомнения в эффективности российской вакцины развеивались, говорится в статье Nature.

Автор статьи приводит данные об эффективности вакцины, собранные в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине. В ОАЭ исследовали эффективность применения двух доз препарата на 81 тысяче человек. Эффективность российской вакцины составила 97,8 процента в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100 процентов в предотвращении тяжелых заболеваний.

В министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза "Спутник Лайт" снижает симптоматические инфекции на 78,6 процента, а количество госпитализаций – на 87,6 процента. Данные основаны на исследовании более 40 тысяч вакцинированных и 146 тысяч невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.

В статье также сообщается, что согласно предварительным отчётам после вакцинации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза. В ходе исследований в Аргентине, в Бразилии и в Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации "Спутником V" (в отчёте Аргентины о применении вакцины отмечены два случая тромбоза. – РС).

Сейчас "Спутник V" применяют в 67 странах, а это значит, что отчеты о серьезных побочных эффектах, если они возникнут, станут неминуемо известны, говорится в статье.



Опрошенные Nature эксперты считают, что причиной столь долгого рассмотрения ВОЗ и Европейским медицинским агентством (ЕМА) вопроса о регистрации российской вакцины могут быть опасения по поводу мониторинга побочных эффектов её применения в России.

Одобрение ВОЗ имеет решающее значение для широкого распространения препарата в рамках глобальной инициативы COVAX, которая предполагает поставки вакцин в страны с низкими доходами.