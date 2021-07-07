Прощание с Диной Алборовой

В Цхинвале накануне простились с известным общественным деятелем и политологом Диной Алборовой, которая умерла во Владикавказе 3 июля от коронавируса. Ее смерть потрясла югоосетинское общество. Проститься с ней пришли как представители власти, так и те, кого она публично защищала от них.

Общественность Южной Осетии до сих пор не оправилась от шока после неожиданной смерти известного общественного деятеля Дины Алборовой 3 июля от коронавирусной инфекции. После активной деятельности в неправительственном секторе республики Алборова из-за давления и вынужденного закрытия своей организации не менее успешно стала заниматься политологией. К ее экспертному мнению прислушивались коллеги из разных стран, его ценили за объективность, смелость и открытость.

Дина Алборова была не просто заметной фигурой на общественном ландшафте республики, говорит преподаватель ЮОГУ Ирина Дамбегова, «она была фигурой значимой, человеком, который никогда не останавливался в познании»:

«Она всегда была во всеоружии. Но самое главное, как мне кажется, она действительно бесконечно была предана прежде всего самой себе. Это была настоящая патриотка своей страны, и именно такие люди, которые способны думать, анализировать и выбирать правильное направление, не попадая под чужое влияние, – в этом была важность ее миссии, наверное. У нас много людей, которые держат нос по ветру, я имею в виду политиков, и они в любой момент могут качнуться в какую-то сторону. Она – нет. Для нее была важна конечная цель. Она действительно хотела правопорядка, прежде всего, справедливости и движения вперед. При этом для нее всегда были важны вещи гуманитарного свойства».

Главное, что ее отличало, продолжила Ирина Дамбегова, – умение слушать и твердо, но уважительно отстаивать свою позицию:

«Незаменимым ее качеством было и умение слушать оппонента, уважать оппонента, и в то же время отстаивать свою позицию, что происходило неоднократно на моих глазах и на международных площадках. Она умела мягко, но настойчиво, твердо высказать свое мнение, без обиняков. То же самое происходило и с внутренними оппонентами. Но удивительным образом она умела не обижать при этом людей и не становиться врагами. Многие абитуриенты специально поступали на факультет, где она преподавала, чтобы ходить на лекции именно к Дине Алборовой».

Выпускающий редактор ИА «РЕС» Фатима Турманова в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что считает Дину Алборову «лучшим, что случилось с Южной Осетией после плеяды интеллектуалов, которые закладывали основы государственности республики»:

«Беда в том, что Южная Осетия сама этого не осознает, это понимают очень редкие люди. Конечно, больно было всем. Ее все любили, любили не как общественного деятеля, не как интеллектуала, а как просто хорошего человека. Любили все соседи, сослуживцы, друзья, знакомые, студенты… Ее уход, да еще в молодом возрасте достаточно болезнен. Она действительно любила свою родину. Это отмечали все эти скорбные дни, все, кто присылал какие-то сообщения на ее страницу в социальной сети, в телеграммах соболезнования. Я имею в виду иностранцев, я имею в виду всех людей. Этот факт отмечали те, кто бывал ее оппонентом на международных площадках. И это действительно так, потому что абстрактно любить родину – это, конечно, тоже хорошо, но недостаточно. Любить ура-патриотично – это что-то из последнего прибежища негодяев. А Дина любила действенно. Она мечтала видеть страну, где царят закон и право, демократические свободы, где всем живется хорошо. Она никогда не боялась бороться за это, что всегда сопряжено с какими-то рисками. Всегда открыто высказывала свое жизненное кредо, свою позицию, и ее мужеством можно было только восхищаться. И что удивительно, несмотря на это, несмотря на ее прямолинейность, на то, что она никогда не молчала, что бы вокруг ни происходило, врагов она себе не наживала. Бывают же такие люди… В основном даже чиновничий класс, руководство, даже те, кого она могла подвергать критике, к ней относились хорошо. Это тоже редкий дар. Наверное, должно пройти время, чтобы очень многие поняли, что потеряла Южная Осетия и кого она потеряла».

Дина Алборова была известна и как сторонница самостоятельного развития республики без вхождения в состав Российской Федерации. Эта позиция резко критиковалась некоторыми сторонниками действующей власти, которая пару лет назад завоевала популярность политическим лозунгом о единстве Севера и Юга Осетии. Как рассказывают ее коллеги, на политолога не гнушались писать и доносы, последний касался якобы ее неуважения к Владимиру Путину и антироссийских настроений. Но все это, по их словам, она воспринимала спокойно, как реакцию на ее общественную активность и узнаваемость.

Дина Алборова всегда открыто реагировала на важнейшие события в республике. Например, остро высказывалась о деле Инала Джабиева. Оксана Сотиева, вдова Инала Джабиева, одной из первых отреагировала на ее смерть в социальных сетях: «Дина была удивительно чистым, справедливым, открытым для людей человеком и этим снискала себе любовь, признательность, благодарность и уважение многих людей. Она есть и навсегда останется в наших сердцах. Светлая память светлому человеку».

О ее патриотизме и любви к родине на похоронах говорил и президент Анатолий Бибилов: «У Дины Алборовой был свой взгляд на настоящее и будущее Южной Осетии. С ней можно было соглашаться или не соглашаться, но никогда не было сомнений в ее любви к родине, ее искренности. Ее уход – большая потеря для всех нас».

По мнению политика Давида Санакоева, который много лет дружил с Диной Алборовой, вместе с ней для республики ушла и возможность серьезной коммуникации с внешним миром:

«Дина была одной из тех людей, по которым складывалось положительное мнение и о республике, и о нас, народе, который в ней живет. Об этом свидетельствуют все те соболезнования, то внимание, которое оказали люди со всех концов ближнего и дальнего зарубежья. Я думаю, что, как это ни прискорбно, пока она могла это делать, ее деятельность, по существу, и не оценивали. А сейчас, к сожалению, мы ее потеряли. Таких людей в республике стало меньше. У Дины было очень много связей, и не только по роду деятельности, но как у открытого коммуникабельного человека. Ее все любили, все, кто с ней сталкивался, кто имел с ней даже недолгое общение. Я просто могу сказать, что я был свидетелем того, как благодаря Дине Южную Осетию начинали любить люди, которые слышали о ней только в новостях, в СМИ. И мы принимали даже здесь людей, которые приезжали после того, как у них открывались глаза на то, что есть Южная Осетия, есть такие люди, как Дина, которые здесь живут… К сожалению, с уходом Дины вот эта связь и эта коммуникация, которая происходила благодаря ей, ее сейчас больше не будет. Может быть, появятся другие (люди), которых мы не знаем, но той (коммуникации), которая у нас была, больше не будет».

Друзья Дины Алборовой за рубежом открыли специальный фонд, который будет собирать средства для оказания помощи ее семье и двум малолетним детям.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия