Обзор абхазской прессы

Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава прокомментировал ситуацию с упавшими деревьями во время сильного ветра в Сухуме 4 июля. Газета «Акуа-Сухум» публикует его интервью. Читанава подчеркнул, что там, где была сделана обрезка, ни одно дерево не пострадало.

«В городской черте планомерно надо обрезать деревья, как этим и занимается коммунальное управление города – правильно и профессионально оно делает обрезку. Надо подвергать все деревья обязательной обрезке, разгружать саму крону, снижать парусность этих деревьев, и тогда, в случае таких форс-мажорных ситуаций, они не будут подвергать опасности никого», – сказал эколог.

Обрезать нужно все декоративные растения, которые высажены в парках и скверах города, все интродуценты, завезенные из других стран. Савелий Читанава пояснил: «У себя на родине они произрастают в лесу, это обычные лесные насаждения в своих странах, а у нас они выполняют декоративные функции. Климат нашего региона подошел к произрастанию этих растений, и они разрослись. При этом надо обязательно вести уход за этими растениями в виде сокращения парусности, проводить обрезку в необходимое время. Но, к сожалению, общественность, как только начинается обрезка деревьев, начинает кампанию против этого – облик города портится и т.п. Нет, облик как раз не портится, после обрезки они эстетичнее будут выглядеть».

Общественный деятель Астамур Какалия написал пост на своей странице в Facebook, посвященный энергетическому кризису в стране. Какалия напомнил, что год назад, еще до принятия решения о легализации майнинга, он предупреждал: «Я желаю правительству успехов в нелегком деле реформ, но, на мой взгляд, легализация майнинг-ферм, с последующим запретом ввоза оборудования для ферм, – это будет, по сути, создание новой, классической монополии для избранных. То есть одним можно заниматься этим бизнесом, а другим ставится запрет. Майнинг-фермы потребляют электричество, и потом российская сторона оплачивает это электричество из Инвестпрограммы. Пока майнинг никакой не бизнес, а банальная обналичка российской финансовой помощи и электричества, поступающего по нашей квоте из ИнгурГЭС. В таких условиях ограничения населения, дескать, из патриотизма (чтобы не отдавать сети), в реале будет лишь способствовать хорошим доходам не совсем легального бизнеса, и все это будет оплачиваться ограничением населения – дескать, терпите, вы же патриоты».

Он считает, что решение совместить и майнинг, и отключения света, и отказ от приватизации сети – половинчатое и не будет успешным. Он предложил два варианта выхода из кризиса: «Надо либо полностью майнинг запретить, не приватизировать сети и попросить народ выдержать, чтобы оставить сети стране. Либо приватизировать сети, обеспечить переток из России и легализовать майнинг-фермы. Полумера приведет лишь к худшим последствиям, на мой взгляд, и население будет недовольно, и майнинг толком не сможет работать, и сеть все равно придется отдать», – предположил Астамур Какалия.

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Тему энергетики продолжила журналист Астанда Ардзинба. На своей странице в Facebook она написала, что выступает за повышение цен на электричество. «Это важно, это нужно, это необходимо. Принимаем как данность. Кроме того, только так мы научимся его экономить, и только так, надеюсь, с энергетиков можно будет требовать за качество предоставляемых ими услуг. Но без систем учета это бессмысленно. Собираемость будет такая же. А будут системы учета у всех? Или один будет платить, а сосед нет? Какие гарантии, что коррупция не съест и эти деньги? Вы сможете обеспечить замену обветшалого оборудования и качество услуг населению? Или мы периодически опять будем сидеть без света, но платить за это счастье не 40 копеек, а 4 рубля? Как вы собираетесь победить коррупцию в этой отрасли?»

Астанда Ардзинба напомнила, что бюджетные организации не платят миллионами. По ее словам, какое доверие может быть к властям, если неработающий завод задолжал миллионы? Кто понесет наказание?

Она считает, что льготы должны быть для людей, живущих за чертой бедности, а не только для ветеранов и инвалидов. «Сколько таких людей в Абхазии, есть данные? Их, к сожалению, много. Еще больший процент недоедающих. Пенсии, пособия должны перестать в Абхазии быть символическими, и социальная политика должна отражать реальность. Без ориентира на российские пенсии. Только тогда можно говорить о повышении налогов. Тогда можно не играть в государство, а действительно его строить. Это взаимосвязанные вещи. Иначе кто будет платить?» – заключила Астанда Ардзинба.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия