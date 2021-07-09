Станислав Лакоба – о «белых пятнах» истории Абхазии прошлого века

В этом году известный абхазский историк Станислав Лакоба выпустил три книги из серии «Неизвестная Абхазия. ХХ век». Он рассказал об одной из них, где рассказывается про разгромленное властями в 1931 году за «историческую контрреволюцию» Абхазское научное общество.

В этом году в Сухуме Академия наук Абхазии, АбИГИ и АГУ издали серию из трех книг, подготовленную известным абхазским историком и общественно-политическим деятелем Станиславом Лакоба. Из одной из них - «Из окна вагона», которая представляет собой воспоминания прожившей много лет в Сухуме Евгении Рафальской (1893-1988), «Эхо Кавказа» 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, привело ряд цитат, рисующих живые картинки нравов и быта сухумцев в годы той войны.

Что касается серии книг в целом, то о ней Станислав Лакоба рассказал «Эху Кавказа»:

«Я решил сделать такую серию. И, кстати говоря (смеется), если можно так сказать, здесь главную роль сыграла пандемия. Потому что пришлось сидеть дома (на самоизоляции), иначе бы я, наверное, долго не мог выбрать время, чтобы засесть за эту работу и привести в порядок все эти воспоминания, эти документы. Серия называется: «Неизвестная Абхазия. ХХ век».

Мы заговорили об одной из книг этой серии «АБНО и его разгром (1922-1931)». АБНО – это Абхазское научное общество, но даже о существовании такого вполне образованные представители современного абхазского общества в массе своей не слышали. Между тем это предшественник Абхазского института истории, языка и литературы, а также сменившего его Абхазского института гуманитарных исследований. Станислав Лакоба заметил:

«Вопрос на самом деле очень верный, потому что только специалисты знают об Абхазском научном обществе, об АБНО. И долгое время оно вообще было под запретом, о нем опасались даже говорить. Я помню, когда отмечался один из юбилеев Абхазского института, накануне этого, я как-то сказал Георгию Алексеевичу Дзидзария (его директору), это было в коридоре: «Георгий Алексеевич, а почему, собственно, с 1931 года мы ведем историю нашего научного сообщества, а не с 1922 года? Ведь именно тогда было создано Абхазское научное общество – АБНО». И знаете, настолько вот тогда подсознательно это все срабатывало… Посмотрел по сторонам и говорит: «Ну, зачем ты об этом говоришь? Причем тут АБНО и двадцать второй год? Нет, нет, об этом не надо, потом об этом как-нибудь поговорим». И вот примерно такое отношение было. И в принципе архивные материалы АБНО лежали, но в принципе никто к ним не обращался. Очень редко, очень редко упоминали. А вот так, в полном объеме, как вышла сейчас книга… Тем более, что там представлены практически все печатные публикации – и во многом здесь, конечно, сыграл роль сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Алексей Дбар, который тщательно все это собрал. И, кстати говоря, он один из создателей информационного сайта «Апснытека». Это огромная работа вообще выполнена, которая не очень-то оценивается у нас, к сожалению. Финансово никто не поддерживает, это на чистом энтузиазме было сделано одним человеком».

В своем вступлении к книге Станислав Лакоба пишет, что до революции 1917 года в Абхазии не было ни одного научного учреждения, и лишь летом 1922 года на базе существовавшего ранее Сухумского общества сельского хозяйства было создано АБНО. Сперва оно располагалось в здании, где ныне АбИГИ, а затем – в том, где ныне Абгосмузей. Первым председателем общества был обрусевший немец, специалист по статистике Генрих Фальборк, перебравшийся в Абхазию из Петрограда – Петербурга, а с января 1923 года его сменил тоже обрусевший немец ихтиолог Герман Барач, кстати, бывший офицер царской армии. Фальборка же лидер тогдашней Абхазии Нестор Лакоба, активно помогавший становлению работы общества, перевел в Госплан Абхазии. С 1925 года в АБНО была создана секция абхазоведения во главе с Симоном Басария. АБНО было весьма авторитетной научной организацией в Закавказье. А В 1931 году Герман Барач был арестован. Станислав Лакоба рассказывает:

«Вместе с археологом Иващенко – Михаил Михайлович Иващенко, очень известный археолог – они были заключены в Метехский замок в Тбилиси. И вот что удивительно… Я привожу в книге очень интересный документ – это судебный протокол от 23 сентября 1931 года. Самое поразительное, что их фактически осудили за шпионаж и историческую контрреволюцию. Барачу запрещалось три года выезжать из Тифлиса и особенно выезжать в Абхазию. Им предоставили работу в Тифлисе и сказали: «Работайте, но если хотите нормально существовать, находитесь здесь. Ну, шпионаж почему – непонятно. Может быть, потому, что Абхазское научное общество поддерживало контакты с очень многими научными центрами. Европейскими, американскими… Там было около 70 немецких центров. Берия тогда предложил Барачу в Тбилиси: или будешь работать здесь, или помрешь, но в Абхазию тебе путь закрыт».

Про АБНО Станислав Лакоба впервые услышал еще школьником в 1969 году от известного археолога Льва Соловьева. В своей книге он рассказывает о том, как это было во время раскопок близ озера Амткел, и приводит цитату из книги Юрия Воронова, который цитирует рассказ Соловьева так: «Барача и Иващенко вывезли в Тифлис, бросили в Метехскую тюрьму, а затем в камеру вошли «благодетели», которые предложили узникам жилье и хорошо оплачиваемую работу в научных учреждениях Тифлиса. Погром АБНО неслучайно совпал с понижением политического уровня Абхазии от ССР до автономии в границах Грузии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия