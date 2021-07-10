Четыре структуры Михаила Ходорковского запрещены в России

Министерство юстиции России расширило список так называемых нежелательных организаций. В него внесены четыре структуры предпринимателя и общественного деятеля Михаила Ходорковского и связанная с правозащитной группой «Команда 29» чешская Spolecnost Svobody Informace («Общество свободы информации»).

Три из четырех организаций Ходорковского зарегистрированы в Великобритании, одна - во Франции. Самая известная их них - Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), она выплачивала стипендии российским студентам и молодым ученым. Ходорковский в июле уже заявил, что больше не будет направлять гранты и стипендии в Россию.

Чешская организация, согласно национальному реестру, в разное время возглавлялась российскими адвокатами, членами «Команды 29», Иваном Павловым и Дарьей Сухих. Spolecnost Svobody Informace добивается обеспечения свободного доступа к значимой для общества информации. Прокуроры посчитали, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России».

Ходорковский прокомментировал запрет своих организаций в твиттере: «главное, что у Талибана и Хезболлы с Кремлем все ровно», - написал он. Представители внесенной в список запрещенных в России террористических организаций «Талибан» сейчас проводят переговоры в Москве, накануне они давали пресс-конференцию в центре города.

Ходорковский в Москву въехать не может, он заочно арестован и объявлен в розыск.