В Чечне мужчина попытался убить полицейского и погиб сам

В Чечне мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов, но в результате погиб сам, полицейские не пострадали. Об этом вечером 10 июля сообщило следственное управление по республике.

Как уточняет ведомство, инцидент произошел 9 июля примерно в 17:35 при въезде в Висаитовский район Грозного. Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чечне, несших службу на стационарном посту. Полицейские применили табельное оружие, тот скончался в больнице от полученных ранений.

Выстрелы были произведены в ногу нападавшему, уточняет «Комсомольская правда». Издание также называет имя правоохранителя, который был атакован первым: это 35-летний сержант Магомед Газабаев.

Согласно РЕН ТВ, на посту в момент происшествия находились 10 силовиков - четверо местных и шестеро прикомандированных из Брянской области. 28-летний Курейш Инаев сначала напал с ножом на одного из полицейских, но тот увернулся от удара. Его коллеги сделали предупредительные выстрелы, однако нападавшего это не остановило.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.