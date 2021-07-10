Мощи царицы-мученицы Кетеван официально переданы Грузии

Имя святой Кетеван отныне всегда будет укреплять связи Грузии и Индии, заявил местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио на церемонии передачи христианской реликвии Грузинской православной церкви. Служба, на которой также присутствовали первые лица страны, прошла сегодня в тбилисском Кафедральном храме святой Троицы – Самеба.

Власти Индии приняли беспрецедентное решение, согласившись передать Грузии мощи средневековой царицы Кетеван, объявленной мученицей и причисленной ГПЦ к лику святых. В Тбилиси их доставил лично министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

Местоблюститель от имени верующих поблагодарил премьер-министра и главу МИД Индии за принятое решение, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Кетеван Багратиони была царицей Кахетинского царства, которую в 1614 году взял в заложники шах Персии Аббас I. В Исфахане ее вместе с внуками - Александром и Леваном - бросили в темницу, где она провела 10 мучительных лет. Шах обещал сделать ее царицей Персии, если только она примет ислам. Однако ни пытки, ни подкуп не могли поколебать ее твердость в вере. 13 сентября 1624 года, после пыток раскаленными щипцами, царицу Кетеван сожгли.

Португальские монахи, наблюдавшие казнь царицы, тайно выкрали ее останки. Голову и правую руку они послали сыну Кетеван царю Теймуразу, они хранились в церкви Алаверди до 1723 года, однако позже были утеряны. Другие части мощей царицы-мученицы были доставлены в Ватикан, в Бельгию, а также в монастырь Святого Августина в Гоа в Индии. В начале XIX века монастырь в Гоа был разрушен.

В 2013 году журналист авторитетного издания Archeology сообщил, что обнаруженные в развалинах монастыря в Гоа кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван. Согласно этой информации, анализ ДНК обнаруженных в каменном саркофаге костей руки показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.

В 2017 году мощи Кетеван уже привозили в Грузию – тогда христианскую святыню полгода выставляли в храме Самеба. До последнего времени реликвия хранилась в Национальном музее Гоа.