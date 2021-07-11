В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла

Согласно решению правительства, олимпийские чемпионы получит один миллион лари, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии приведения к присяге грузинской олимпийской и паралимпийской делегаций на проводах спортсменов на Олимпийские игры в Токио, сообщает Общественный вещатель.

«Глядя на вас, я убеждаюсь, что мы действительно нация чемпионов, мы маленькая нация, но у нас так много талантливых, известных спортсменов. С одной стороны, это великая благодать, а с другой - взор всего народа прикован к вам. Я верю, что вы встанете на пьедестал под нашим флагом, мы много раз услышим гимн Грузии, я в этом уверен. Хочу пожелать всем победы, успехов и, наконец, хочу проинформировать вас о решении, согласно решению правительства, олимпийские чемпионы получат по миллиону лари», - сказал Гарибашвили.

Легендарная шахматистка, многократная олимпийская чемпионка Нона Гаприндашвили подбодрила и напутствовала грузинскую сборную:

«Сегодня знаменательный день, потому что ваши переживания по поводу проведения или не проведения Олимпийских игр закончились. Я сама спортсмен и знаю, что значит, когда такое крупное мероприятие откладывается на неопределенный срок. Впереди вас ждет более серьезное испытание. Пандемия внесла свои коррективы, и вы будете очень ограничены во всем, но за вами стоит вся Грузия. Мы с надеждой смотрим на вас и ждем медалей!».

Грузия будет представлена на Олимпийских Играх в Токио 35 спортсменами – 30 мужчинами и пятью женщинами. Церемония, в ходе которой был представлен итоговый состав национальной сборной, прошла сегодня в Олимпийском парке в Тбилиси.

Грузинские спортсмены завоевали лицензии в 11 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ, художественная гимнастика и стрельба из пистолета.

У 16 членов грузинской сборной уже есть опыт участия в Играх. Трое спортсменов являются олимпийскими чемпионами, а двое – призерами.

Девизом сборной Грузии будет слоган «Лучше, чем в Рио». Тем самым, команда отмечает, что рассчитывает улучшить свой результат на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Тогда Грузия заняла 38-е место по количеству медалей, завоевав 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы в тяжелой атлетике, дзюдо и борьбе.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа. Они должны стать самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и категориям – 339.