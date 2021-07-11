В Австрии прошел митинг против пыток чеченцев в российских колониях

10 июля перед посольством России в Вене состоялся митинг в поддержку политических заключенных, применения пыток в местах отбывания наказания и нарушения прав человека в Чечне. Его участниками стали 12 человек, призвавшие власти Евросоюза реагировать на каждый случай политического преследования активистов в России, а также пыток в СИЗО и колониях.

Среди выступивших были представители австрийского культурного объединения «Ичкерия» в Австрии Хусейн Исханов, Роза Дунаева, Хамзат Ипаев, политическая активистка Екатерина Бородецкая.

«Сегодня мы вышли на наше собрание против пыток, так как пенитенциарная система страны становится все более закрытой, а возможности на правовую защиту у российских заключенных - все меньше. Также хочу отметить, что для содержащихся в российских тюрьмах чеченцев создаются особенно невыносимые условия, а жестокое обращение становится обычным явлением», - рассказали Кавказ.Реалии организаторы публичного мероприятия.

Участники митинга развернули плакаты с именами участников чеченского сопротивления и критиков режима нынешнего главы республики Рамзана Кадырова, которых с начала 2000-х годов убили в Турции, Германии, Франции, Украине, Австрии и других странах. Отдельной темой стала депортация политических беженцев, которых после выдачи России могут ждать пытки, незаконное уголовное преследование или убийство.

На плакатах перед российским посольством были имена и фото не только чеченцев, но и политических заключенных – оппозиционера Алексея Навального, шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять» президента Владимира Путина, а угодил в психиатрическую лечебницу.

«Мы должны доносить до политиков информацию о реальной ситуации в России. Сегодня российская пропаганда через канал RT вещает на весь мир, обвиняя западные СМИ в фейках и искажении информации, но сама создает лживую картину. Уверен, европейцам даже в страшном сне не представить, что происходит в российских тюрьмах с чеченцами и политическими заключенными. Власти Евросоюза и мировое сообщество должны реагировать на это», - отметил выступивший на митинге Хамзат Ипаев.