Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет об очередной стратегии правительства Грузии в отношении Южной Осетии и Абхазии. Автор называет ее «старым текстом в новой обложке». В Цхинвале и Сухуме по традиции отреагировали скептически. «Очевидно, и результат будет такой же, что и у предыдущих инициатив. За все прошедшие годы, начиная от сасуки-удобрений, раздаваемых М. Саакашвили в зоне конфликта, до предложений о совместной экономической деятельности осетин и грузин, по-настоящему работающим стало только оказание высокотехнологической помощи жителям Южной Осетии и Абхазии в тбилисских клиниках. Да и то за счет средств западных налогоплательщиков», – пишет «Республика». Автор сравнивает мирные программы и инициативы Грузии с 2008 года и находит в них мало различий, кроме названий и бюджета. «Едва ли стоит ожидать чего-то нового и от разрабатываемой теперь уже третьей по счету стратегии грузинских властей. Это будет старый текст в новой красочной обложке и с новым ценником. Очередной Сизифов труд. Между тем в Тбилиси пора понять, что все эти их потуги в Южной Осетии давно уже мало кого интересуют», – пишет «Республика».

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Газета «Южная Осетия» публикует репортаж со встречи журналистов с министром здравоохранения Сосланом Наниевым. Он рассказал о процессе вакцинации, отметив, что количество желающих привиться возросло за последние дни. Кроме того, он пообещал, что привившиеся в Южной Осетии тоже смогут получить QR-коды. «Мы централизованно передаем всю имеющуюся информацию в сертификате в Северную Осетию, где через специализированный портал данные будут загружены в систему. И те, кто провакцинировался в Южной Осетии, смогут получить российские QR-коды. Этот вопрос мы намерены начать решать на этой неделе, предварительные договоренности уже есть», – отметил министр. Наниев напомнил, что вакцинация в республике добровольная. Что касается невысокого процента вакцинированных среди медработников, то, как подчеркнул министр, подавляющее число сотрудников медучреждений переболело коронавирусом и у них еще сохраняется определенное количество антител, поэтому их пока не прививали. «Это не связано с тем, что сотрудники Минздрава не хотят прививаться. Это связано с объективными причинами, а не с отсутствием желания», – заверил Наниев.

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В социальных сетях и югоосетинских медиа на этой неделе много писали о кончине политолога, известного общественного деятеля и преподавателя ЮОГУ Дины Алборовой.

«Светлые воспоминания о Дине, которая честно и достойно прожила свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел и справедливого голоса, всегда будут сильнее смерти. Светлая память», – пишет на странице Дины Алборовой в Facebook пользователь Роберт Гард.

Пользователь Inna Kvarchia отмечает: «С самой первой встречи с Диной она стала для меня какой-то по-родственному родной. Умная, сильная, принципиальная, профессиональная, при этом добрая, веселая, дружелюбная. А самое главное, что вызывало особое уважение к ней, это ее патриотизм и бесконечная любовь к Родине!»

«Бесконечно жаль, умнейшая и благороднейшая, голос совести своей страны», – пишет Людмила Гулиева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия