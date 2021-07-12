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«За Лексо»: журналисты против правительства (фотогалерея)

В Тбилиси в воскресенье вечером собралась массовая акция протеста в связи со смертью телеоператора, 37-летнего Лексо Лашкарава. Он был жестоко избит во время беспорядков 5 июля. В тот день в грузинской столице должен был состояться Марш достоинства, однако его проведению помешали толпы ультраконсерваторов.

В воскресенье утром тело Лексо было найдено в его квартире. Журналисты уверены, что в смерти оператора виновен премьер Ираклий Гарибашвили, который своими заявлениями поощрил насилие. Участники акции потребовали отставки правительства.
&laquo;За Лексо&raquo; &ndash; надпись на плакате. Стихийный митинг на проспекте Руставели собрал тысячи граждан.
1 «За Лексо» – надпись на плакате. Стихийный митинг на проспекте Руставели собрал тысячи граждан.
Люди приносили на акцию цветы и жгли свечи в память о погибшем операторе Лексо Лашкарава.
2 Люди приносили на акцию цветы и жгли свечи в память о погибшем операторе Лексо Лашкарава.
С трибуны к собравшимся обратились представители СМИ. Они потребовали отставки правительства.
3 С трибуны к собравшимся обратились представители СМИ. Они потребовали отставки правительства.
Среди них - Миранда Багатурия. Она находилась вместе с Лексо Лашкарава во время нападения ультраправых 5 июля.&nbsp;
4 Среди них - Миранда Багатурия. Она находилась вместе с Лексо Лашкарава во время нападения ультраправых 5 июля. 

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