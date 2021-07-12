«За Лексо»: журналисты против правительства (фотогалерея)

В Тбилиси в воскресенье вечером собралась массовая акция протеста в связи со смертью телеоператора, 37-летнего Лексо Лашкарава. Он был жестоко избит во время беспорядков 5 июля. В тот день в грузинской столице должен был состояться Марш достоинства, однако его проведению помешали толпы ультраконсерваторов.



В воскресенье утром тело Лексо было найдено в его квартире. Журналисты уверены, что в смерти оператора виновен премьер Ираклий Гарибашвили, который своими заявлениями поощрил насилие. Участники акции потребовали отставки правительства.

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