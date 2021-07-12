Политико-жилищная тяжба в Гагре

В минувшую субботу 10 июля внимание абхазской общественности привлекло опубликованное заявление высшего совета общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» («Воины»). Авторы заявления выражали свою «глубокую озабоченность вопиющим прецедентом, произошедшим недавно в стенах Верховного суда Республики Абхазия».

Президиумом Верховного суда, говорится в заявлении, было принято решение вернуть в собственность дом в г. Гагре гражданину России, этническому грузину Чантурия А. Я., который являлся одним из спонсоров «Мхедриони», что подтверждается данными из СГБ Абхазии. И далее:

«Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что с 1992 года по сегодняшний день там проживает наш боевой товарищ, ветеран ОВНА, ветеран национально-освободительного движения Пхазария Валерий Викторович. Чантурия покинул Абхазию из-за страха расправы еще в 1992 году. Однако ни тот факт, что Чантурия является врагом Абхазского государства, что подтверждается данными Службы государственной безопасности, ни тот факт, что фактический хозяин дома является достойным сыном своей страны, ветераном, ни тот факт, что в Абхазии в соответствии с действующим законодательством существует право приобретательной давности, к большому сожалению, не остановили председателя ВС РА Делба, которая по ходу дела, как нам стало известно, открыто выражала заинтересованность в исходе дела в пользу Чантурия… Подобные прецеденты, когда нечистые на руку судьи оставляют ветеранов войны без жилья, стали учащаться. Возвращение в собственность жилья грузинам, воевавшим против нас, с нашей точки зрения является ничем иным, как попытками пересмотреть итоги и наследие войны. Черта дозволенного давным-давно пройдена, и если руководство страны и соответствующие органы не в состоянии защитить права ветеранов, то «Аруаа» оставляет за собой право защиты интересов и прав ветеранов всеми доступными способами».

Подавляющее большинство интернет-комментариев к этому заявлению были полны негодования в адрес судей:

«Эти люди, кроме денег, ничего не видят и не слышат, совести нет совсем!»;

«Гнать всех в шею без права восстановления на госслужбе! Наши отцы, братья и сестры не за них погибали».

Но встретилось и возражение пользователя под ником:

«Абсолютная ложь написана. Это давно всем известное дело, ни слова правды. Так получилось, что я очень хорошо знакома с этим делом. В этом деле опускались даже до подлога документов, незаконного извлечения из дела некоторых документов. Я не являюсь заинтересованным лицом, просто не понаслышке знаю, о чем говорю».

В ответ на просьбы «просветить», автор последнего комментария отвечала, что она не настолько компетентна, и советовала обратиться к материалам судебных разбирательств.

Но для желающих самим судить о данном конкретном деле необходимо было, конечно, как говорится, «выслушать и другую сторону». Такая возможность появилась после того, как на следующий день, в воскресенье 11 июля, в «Фейсбуке» появился пост его активистки, врача Гагрской районной больницы Татьяны Лакоба. По ее словам, невозможно оставить без реакции заявление высшего совета «Аруаа». Лакоба пишет:

«Хочу обратить ваше внимание, что никто не выселял ветерана войны Пхазария В.В. из дома Чантурия А.Я., никто с подобным заявлением в суд не обращался. А исковое заявление в суд о приобретательной давности подала супруга ветерана Пхазария Ламара Харитоновна. Суть дела в следующем: на самом деле дом принадлежит родной и единственной сестре Валерия Пхазария – Пхазария-Чантурия Галине Викторовне. Она проживала в этом доме беспрерывно все годы до своей смерти в 2001 году».

По словам Татьяны Лакоба, на момент начала военных действий в 1992 году супруги Чантурия находились в Гагре, Чантурия Александр являлся начальником горузла связи и оставался работать до января 1993 года. Затем написал заявление и был освобожден от должности с соблюдением всех необходимых формальностей. Их дети, сын Ясон и дочь Ия, проживали за пределами республики с конца 80-х годов, учились, а затем и работали в России. Александр Чантурия устроился на работу в городе Сочи для того, чтобы финансово помогать жене, оставшейся в своем доме в Гагре, и семье ее брата Пхазария Валерия, который поселился в их доме со своей супругой и тремя малолетними детьми по приглашению и просьбе сестры Пхазария Галины. Совместное их проживание было удобно обеим сторонам и было естественным в условиях сложной жизни после войны. Долгие годы семьи Чантурия и Пхазария поддерживали добрые родственные отношения, оказывая друг другу посильную помощь, приезжали друг другу в гости, участвуя во всех семейных мероприятиях (похороны, свадьбы, дни рождения и так далее), не давая повода усомниться в своих добрых намерениях. Невесткой семьи Чантурия-Пхазария является Лакоба Фатима Зауровна, которая в каждый свой приезд посещала дом, навещала родню, выполняла мелкий ремонт в доме, то есть никак не отказывалась от собственности семьи.

«Хочу также отметить, – пишет Татьяна Лакоба, – что на руках имеется справка СГБ Абхазии от 2005 года на имя собственника дома о там, что компрматериалов на Чантурия А.Я. нет. Но в декабре 2017 года, как раз перед очередным судебным заседанием, появляется другая справка, в которой указывают, что организация, руководителем которой в момент начала войны являлся Чантурия А.Я., осуществляла денежные переводы на расчетный счет некоей фирмы «Саванна». По поводу этого факта я получила разъяснения от руководителей Службы государственной безопасности. Оказалось, что в тот период (оккупации города грузинскими войсками в августе-сентябре 92-го) это были обязательные отчисления от крупных организаций, чьи счета находились в банке, и это никак не оставлялось на усмотрение их руководящих лиц».

В 2017 году у семьи Чантурия возникли серьезные проблемы, которые могли потребовать финансовые вложения. В связи с этим семья Чантурия была вынуждена задуматься о продаже собственности, о чем и известила своих родных, в частности, имел место разговор с сыном Валерия Пхазария, Виктором, который принял данное предложение и обещал подумать о том, как собрать нужную сумму, продав имеющиеся у него земельные участки. Причем в одном дворе с домом, о котором идет речь, есть еще один дом, оформленный на Пхазария Виктора.

«Но, видимо, этого все же мало, – восклицает Лакоба. – Необходимо отсудить дом у родных племянников, перечеркнув память о своей родной и единственной сестре!.. Судебный процесс по иску Пхазария Л.Х. длился четыре года. Все это время мы сталкивались с ложью, подделкой документов. В Верховном суде неоднократно менялся состав судей на протяжении многих месяцев, имело место умышленное затягивание процесса стороной истицы и ее представителя».

Лакоба так завершает свой пост: «Я публикую данные материалы абсолютно ответственно, под своей фамилией, которой горжусь! Мой супруг, Капба Нури Энверович, также прошел всю войну и не позволил бы мне совершать неверные действия и поступки. Это история не о межнациональном конфликте, а о банальной жадности и подлости!»

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к абхазскому общественно-политическому деятелю и эксперту Нугзару Агрба, который, как оказалось, уже прочел и заявление «Аруаа», и ответный пост Татьяны Лакоба. Вот что он сказал:

«Когда я почитал заявление «Аруаа», меня, честное слово, чуть не перемкнуло! Я думал, наши судьи свихнулись, с ума сошли – презирая ветеранов войны, вот на такой шаг пошли. Это, правда, меня очень озадачило, расстроило… Но потом я услышал, что они, оказывается, все родственники друг другу. И, конечно, обидно, что абхазцы не смогли найти общий язык между собой. И какой бы ни был отец семейства, есть племянники, есть другие родственники. Вообще, я считаю, что всегда надо вести себя в соответствии с абхазскими обычаями и традициями. Это не абхазские обычаи, не абхазские традиции. Это плохо, когда у племянников что-то отнимают. Может, за этим Чантурия что-то такое нехорошее кроется, чего я не знаю, может, эти родственники знают. Но тогда возникает вопрос: а чего же они раньше молчали? Столько лет после войны их сестра жила с ним, поддерживали самые лучшие отношения. А тут что все изменило? Честно говоря, я бы никогда так не поступил. Это очень плохой пример. Когда несправедливость проявляется по отношению к ветеранам, я готов взяться за оружие, готов взяться за палку. Но здесь, я так понял, не тот случай».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия