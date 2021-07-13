«Opera Viva». Россини на сухумской набережной

Первый Международный оперный фестиваль «Opera Viva» состоялся в Сухуме в прошлую пятницу, 9 июля. Организаторы посвятили концертную программу итальянскому композитору Джоаккино Россини.

На протяжении нескольких дней на небольшой площади перед Абхазским драматическим театром возводили мобильную сцену. Эта технически непростая конструкция, которая легко адаптируется под размер коллектива, выступающего на ней, и даже под погодные условия, была сооружена специально для того, чтобы здесь прошел Международный оперный фестиваль «Opera Viva».

Для участия в программе были приглашены местные и зарубежные музыканты и вокалисты. Например, Государственный камерный оркестр РА, Хоровая капелла Абхазии, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, солист Гостелерадиокомпании «Культура» Юрий Ростоцкий, солистки Волгоградского Государственного театра «Царицынская опера» Екатерина Богачева и Юлия Почкалова и другие. Все они исполняли произведения именитого итальянского композитора Джоаккино Россини.

Пианистка Нинель Бжания объяснила, кому принадлежала идея провести фестиваль, кто ее воплотил и какие планы строят музыканты на следующий год:

«Фестиваль инициировало Министерство культуры. Оно нам предложило провести первый Международный оперный фестиваль, и мы создали творческую группу, в которую вошли практически все музыканты, занимающиеся классической музыкой. Автором проекта была Елена Хагба, она же дала нам сценарий. В этом году – это музыка Россини. На будущий год мы планируем сделать фестиваль не однодневным, а уложиться в несколько дней, чтобы звучали великие творения великих композиторов. Уже даже есть какие-то наметки, и я думаю, что если нам ничего не помешает, то, имея таких прекрасных музыкантов, сцену и людей, которые нам помогают, на будущий год мы осуществим свою мечту и будем работать дальше, просвещая народ Абхазии и даря им всю прелесть классической музыки».