«Opera Viva». Россини на сухумской набережной

Первый Международный оперный фестиваль «Opera Viva» состоялся в Сухуме в прошлую пятницу, 9 июля. Организаторы посвятили концертную программу итальянскому композитору Джоаккино Россини.
На протяжении нескольких дней на небольшой площади перед Абхазским драматическим театром возводили мобильную сцену. Эта технически непростая конструкция, которая легко адаптируется под размер коллектива, выступающего на ней, и даже под погодные условия, была сооружена специально для того, чтобы здесь прошел Международный оперный фестиваль «Opera Viva».
Для участия в программе были приглашены местные и зарубежные музыканты и вокалисты. Например, Государственный камерный оркестр РА, Хоровая капелла Абхазии, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, солист Гостелерадиокомпании «Культура» Юрий Ростоцкий, солистки Волгоградского Государственного театра «Царицынская опера» Екатерина Богачева и Юлия Почкалова и другие. Все они исполняли произведения именитого итальянского композитора Джоаккино Россини.
Пианистка Нинель Бжания объяснила, кому принадлежала идея провести фестиваль, кто ее воплотил и какие планы строят музыканты на следующий год:
«Фестиваль инициировало Министерство культуры. Оно нам предложило провести первый Международный оперный фестиваль, и мы создали творческую группу, в которую вошли практически все музыканты, занимающиеся классической музыкой. Автором проекта была Елена Хагба, она же дала нам сценарий. В этом году – это музыка Россини. На будущий год мы планируем сделать фестиваль не однодневным, а уложиться в несколько дней, чтобы звучали великие творения великих композиторов. Уже даже есть какие-то наметки, и я думаю, что если нам ничего не помешает, то, имея таких прекрасных музыкантов, сцену и людей, которые нам помогают, на будущий год мы осуществим свою мечту и будем работать дальше, просвещая народ Абхазии и даря им всю прелесть классической музыки».
Автор проекта Елена Хагба объяснила, почему было решено посвятить концертную программу Россини:
«Музыка Россини настолько прекрасна, что можно взять любое сочетание произведений, арий, ансамблей из его опер, и, мне кажется, публика в любом случае не сможет оторваться и на одном дыхании будет слушать его творения. Именно поэтому, я думаю, в свое время Россини был любим всеми слоями населения и был баловнем того времени. Это была моя идея. Она, конечно, основана на пережитом и увиденном за всю мою карьеру. И возникла идея собрать все лучшие номера, и очень хотелось, чтобы публика узнала эти мелодии. Я была уверена, что большинство этих мелодий нашим людям и публике из-за рубежа, которая присутствовала на концерте, знакомо. Можно сказать, внутри они могли даже петь некоторые арии. Я могу сказать, что сбылась моя очень давняя и большая мечта».
Но прекрасная музыка Россини не в силах была отвлечь внимание от того факта, что проведение фестиваля подвергло опасности множество людей. Изначально предполагалось провести мероприятие на сцене Абхазского драматического театра, но из-за резко возросшего количества заболевших коронавирусом за последний месяц и введенных правительством Абхазии ограничений, фестиваль перенесли на улицу. Это не просто не помогло, но, кажется, даже усугубило ситуацию. На небольшой площади в центре городской набережной столпилось несколько сотен человек. Практически никто не был в масках, не говоря уже о том, чтобы кто-то соблюдал социальную дистанцию. Казалось, что прекрасная музыка Россини заставила всех позабыть об опасности для здоровья.
В социальных сетях оставшиеся в тот вечер дома благоразумные сухумчане писали о безответственности. А статистика им вторила: 9 июля было зафиксировано 168 человек с положительными результатами теста на коронавирус, и три человека умерло. Каждый день эти цифры растут, и остается только догадываться, какой вклад в это внесет проведение Международного оперного фестиваля «Opera Viva» в Сухуме.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия