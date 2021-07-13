Обзор грузинской прессы

«Определенные группы людей из православной церкви претендуют на то, чтобы управлять страной», – считает политолог Сандро Твалчрелидзе. Своими предположениями он поделился с газетой «Квирис палитра». Он считает, что эти «группы людей» продвигают в страну интересы Москвы. С этой точки зрения Кремлю выгодны внутренние конфликты, которые ослабляют государство, считает эксперт и выражает беспокойство по поводу того, что для достижения определенных целей используется «институт, который должен быть символом единства».

«В 2004 году 24 студента Духовной семинарии опубликовали открытое письмо. Известно, что в тот момент Михаил Саакашвили попросил СМИ не распространяться на эту тему, и, как следствие, проблемы, о которых писали студенты, были проигнорированы. Это письмо писали здравомыслящие молодые люди, которые рассказали, что происходило в церкви: о невежестве некоторых священнослужителей, о прихожанах, которые никогда не читали Евангелие, но следовали советам (этих священнослужителей). В письме говорилось и о коррупции в церкви. К сожалению, я тоже знаю ситуации, которые вызывали подозрения в ее существовании. Например, когда один человек, который сейчас часто выступает от имени всей церкви, принимал членов Русской церкви, возил их на очень дорогой машине, сопровождал их эскорт из не менее дорогих внедорожников. В то же время одна монахиня прошла пешком 47 километров, чтобы принести еду в один из монастырей».

На то, что некоторые представители патриархии продвигают российские интересы указывает множество фактов, продолжает политолог, среди таких и отказ от поздравления Украинской церкви с автокефалией.

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Приостановленные и даже текущие государственные инфраструктурные проекты под угрозой, утверждает директор Ассоциации строителей Грузии Анна Сабахтарашвили. Причина тому – нежелание властей идти на уступки бизнесу, переживающему кризис в условиях пандемии, заявила эксперт в интервью информационному интернет-агентству BusinessPressNews:

«После пандемии наиболее актуальной для нашей отрасли является тема резкого роста цен на стройматериалы. Контракты (по госзакупкам) заключались по старым ценам, а сегодня цены выросли абсолютно на все товары, например, на арматуру, цемент и т. д. Неважно, импортная это продукция или местного производства. Рост цен был обусловлен двумя факторами: в основном изменением обменного курса и изменением цен на стройматериалы на международных рынках. Но есть и проблема нехватки материалов, например, из-за ограничений на импорт. А условия контрактов часто не соответствуют интересам (компаний, победивших в государственных тендерах), их условия превышают разумные риски, которые имели место во время пандемии».

Между тем строительный сектор – один из немногих который продолжал функционировать во время пандемии, его не коснулись ковид-ограничения. Однако, несмотря на это, расходы компаний выросли, отмечает издание.

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В Грузии планируют ужесточить контроль над игорным бизнесом, пишет информационное интернет-агентство allnews. Новая законодательная инициатива направлена на увеличение доходной части бюджета, сообщил изданию заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа:

«Практика показала, что существуют недостатки по разным направлениям. Например, в «доставке игры» за пределы страны, ранее мы не могли получить доступ к серверам (онлайн-казино и игорных компаний), мы не могли контролировать этот процесс и не знали, насколько добросовестно он проходит. С данными изменениями этот недочет будет исправлен, и все процессы, связанные с предоставлением услуг в игорном бизнесе будут контролироваться. Игорные компании будут выплачивать лицензионный сбор. А так же, мы дадим определение основным услугам и продуктам в игорном бизнесе».

В плюсе останутся и сами компании, уверен Дундуа, ведь новые законодательные изменения расширят их возможности в предоставлении услуг за пределами Грузии, утверждает он.