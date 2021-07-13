Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом он объявил на официальном сайте министерства, поблагодарив команду ведомства за годы совместного труда, но не назвав причину своего решения. В конце Аваков написал: «Честь имею!».

Сообщается, что Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке Авакова уже в среду.

Арсен Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года, почти сразу после кровавых событий на Майдане.

В дальнейшем на протяжении всей своей работы он подвергался критике как со стороны участников «революции достоинства», так и со стороны ее противников. В вину Авакову ставились неудачная реформа полиции, преследование оппозиции и правых активистов, нераскрытие громких убийств.

Несмотря на это, министр МВД сохранил за собой должность и после поражения на выборах и ухода с президентского поста Петра Порошенко: СМИ называли Авакова именно его креатурой