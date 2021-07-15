Буш вспомнил главное разногласие с Меркель: вопрос о ПДЧ для Грузии

43-й президент США Джордж Буш–младший в интервью Deutsche Welle рассказал о дружбе с канцлером Германии Ангелой Меркель и о разногласиях с ней.

«Наверное, (главным разногласием с Меркель) был вопрос о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО. Она твердо верила, что это было бы ошибкой. Я думал, что это было бы правильно. Но мы сумели не перейти на личности. Дружба – выше политики», – сказал Буш.

Вопрос о предоставлении Грузии и Украине Плана действий по членству лидеры НАТО обсуждали в 2008 году. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что альянс должен был предоставить ПДЧ Грузии и Украине на саммите в Бухаресте.