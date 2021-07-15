Пашинян обвинил Азербайджан в намерении помешать миру в регионе

Позиция властей Азербайджана показывает, что в Баку не хотят разблокировки региональных коммуникаций, а намерены держать Армению в блокаде. Об этом в своем выступлении в начале заседания правительства Армении заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян.

Он говорит, что рабочая группа во главе с вице-премьерами Армении, России и Азербайджана проводит довольно конструктивную работу для открытия коммуникаций. В этой связи он выразил недоумение в связи с заявлениями Азербайджана о так называемом Зангезурском коридоре, которые, по словам Пашиняна, никак не связаны с работой комиссии, а также с содержанием заявления лидеров трех стран от 11 января.

«Мое толкование происходящего однозначно: Азербайджан делает подобные заявления, чтобы сорвать работу трехсторонней группы и не допустить открытия коммуникаций. Их цель - продолжить политику блокады Армении. Но мы продолжим работу в трехсторонней группе, чтобы прорвать эту блокаду и с российскими и международными партнерами достичь открытия коммуникаций», – добавил Пашинян.

Армянский лидер также выразил готовность к продолжению переговоров вокруг статуса Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ. Пашинян напомнил, что известны три принципа – право наций на самоопределение, неприменение силы и территориальная целостность. Он также подчеркнул: «Ясно, что мы будет ревностно добиваться реализации права народа Арцаха [Карабаха – ред.] на самоопределение».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «согласно поступающей по неофициальным каналам информации, Армения не готова к подписанию мирного договора».

Он также добавил: «Должно быть признание территориальной целостности друг друга, признание границ, должна начаться работа по делимитации. Должен также сказать, что сейчас международные организации позитивно реагируют на делимитационную работу. Если Армения не хочет этого делать, она может, но пусть хорошо подумают, потом может быть поздно».