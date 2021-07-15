Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» публикует интервью со священником храма Рождества Пресвятой Богородицы Иаковом Хетагуровым. Его спросили о взаимоотношениях с РПЦ, которая не признает Аланскую епархию, а территорию Республики Южная Осетия считает канонической территорией ГПЦ. «Мы всегда понимали ситуацию, в которой находится Московская патриархия, что это долгосрочная политика, и, пока не будут решены все геополитические вопросы, территория Южной Осетии для МП всегда будет территорией Грузии. Поэтому мы пошли естественным, правильным путем в рамках догматов православия и никогда не нарушали их. Наша позиция заключается в неконфликтности, у нас есть сформировавшиеся общины, мы проводим службы на всей территории Южной Осетии, охватываем, как можем, ведем просветительскую и издательскую деятельность, строим храмы, государство нам в этом не помогает. По совершению богослужений к Аланской церкви нет ни малейших претензий. К нам иногда специально приезжают из Москвы и Владикавказа креститься. Православный мир, который нас не признавал, сейчас сам очень мощно расколот, и мы не видим выхода из этой ситуации», – сказал священник. Попросили его прокомментировать и присутствие священников ГПЦ на территории Ленингорского района. Иаков Хетагуров выразил недоумение тем фактом, что в этом почему-то обвиняют Аланскую епархию. «Но ведь это не дело Аланской епархии – изгонять служителей церкви, хоть и враждебного государства? Это, скорее, политический вопрос, нежели духовный. Главное, чтобы они не делали экстремистских призывов, не выступали против нашего народа, а проповедовали спасение Христа», – говорит Хетагуров. Также он объяснил, почему не считает возможным соединение с Московской патриархией: «Мы за 30 лет прошли определенный путь, и этот путь был в рамках строительства нашей государственности, добились определенных результатов как в политическом, так и в церковном смысле. Путь от катакомбной общины до Аланской епархии с правопреемственностью той великой митрополии, и этого выбросить нельзя. Сейчас уже речь может идти не о присоединении, а взаимном признании наших церквей, что с точки зрения политики уже произошло», – говорит Иаков Хетагуров.

Газета «Южная Осетия» пишет о частной компании, которая занимается раздельным сбором мусора. По словам основателя компании «Чистый мир» Владимира Тедеева, предприятие функционирует пока два месяца. За это непродолжительное время оно уже собрало в Цхинвале и вывезло на переработку в Россию 13 тонн пластика и 20 тонн гофрокартона. Это первый подобный случай в республике. «Мы собирали только использованные гофрокартон и полиэтилен. Однако с расширением складов скоро начнем сбор и других компонентов вторсырья – стеклянную и алюминиевую тару, ПЭТ-бутылки и трубы, макулатуру и т.п. Позже займемся и металлоломом. Также очень хотим и надеемся, что со временем сможем взяться за грязную одноразовую посуду и старые автомобильные шины», – цитирует бизнесмена газета. Пока он работает с предприятиями и торговыми точками, но планирует пополнить свой реестр доноров и населением города. Предприниматель уже организовал прием вторсырья у граждан и организаций. Расценки варьируют в зависимости от вида компонентов ТБО, их количества и условий доставки на предприятие. Например, за отдельные виды пластика компания готова платить от 5 до 20 рублей за килограмм. По словам Владимира, недавно мужчина привез полторы тонны макулатуры, с учетом расценки 4000 тыс. рублей за тонну, он заработал 6000 тыс. рублей. В идеале в планах Тедеева – чтобы в каждом доме сортировали мусор и за плату сдавали.

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В социальных сетях активно обсуждают заявление МВД республики об инциденте с участием депутата Гарри Мулдарова. В ходе рейдов сотрудники МВД хотели обыскать домовладение гражданина РЮО, депутат Гарри Мулдаров, который оказался его соседом, попросил правоохранителей предъявить разрешение. «Согласно статье 177 УПК РФ, проведение осмотра жилища возможно лишь с согласия лица, проживающего в домовладении, или на основании судебного решения. У сотрудников не было ни того ни другого», – написал Мулдаров на своей странице в «Фейсбуке». Через некоторое время разрешение принесли и обыск провели. Мулдарова поддержали читатели. «Буду голосовать за того, кто реально сможет реформировать эту прогнившую правоохранительную систему, ничего не имеющую общего с охраной прав и законных интересов граждан», – пишет пользователь Тимур Кокойты. Эльза Гучмазова пишет: «Ничего нового, все это ожидаемо, даже как-то чуть-чуть запоздали, и это все будет только усиливаться, ведь скоро, совсем скоро выборы!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия