Ирма Хецуриани: «В итоге я получу олимпийское золото»

Многократный победитель Кубка мира, призер чемпионатов Европы и мира – парафехтовальщица Ирма Хецуриани вернулась в Грузию с очередной победой. 6 июля вместе с двумя другими участницами сборной Грузии она завоевала золото в командном первенстве чемпионата мира в Варшаве, а позже, 11 июля, в очередной раз стала обладательницей Кубка мира по фехтованию на саблях. Ирма Хецуриани рассказала о пути к успеху и планах на будущее.

– Вы привезли из Варшавы много медалей. Расскажите, как проходили соревнования?

Нет большего наслаждения, чем когда ты выходишь, и твой тренер тебе говорит: «Вы смогли, вы показали дух настоящего фехтования!» Это такое чувство, когда ты стоишь на пьедестале и слышишь гимн своей страны…

– Соревнования начались чемпионатом мира в Варшаве. Первое наше выступление было командным соревнованием по фехтованию на саблях. Мы раньше завоевывали серебряную медаль, но золото наша команда получила впервые. Против нас выступали очень сильные спортсмены, но мы были уверены, что золото чемпионата мира – наше. Сражались мужественно, с боевым духом. Никто из присутствовавших там команд и подумать не мог, что мы проиграем, однако некоторые сомнения, касающиеся украинской команды, все же были. Мы – я и девочки, всю свою энергию вложили в командное фехтование и победили… Я даже сорвала голос в зале, такие эмоции меня захватили! Это неописуемая радость – осознавать, что полуторагодичные тренировки прошли не зря. Нет большего наслаждения, чем когда ты выходишь, и твой тренер тебе говорит: «Вы смогли, вы показали дух настоящего фехтования!» Это такое чувство, когда ты стоишь на пьедестале и слышишь гимн своей страны… Мы – девочки, были даже немного растеряны. Знали, что победим, но все же сложно поверить в происходящее.

– Финал завершился со счетом 45:43 в вашу пользу. Вы впервые встречались с украинской сборной в командном этапе. Что можете рассказать о ваших противниках?

– Украинская команда – вторая в мире по силе в фехтовании на саблях после китайской. Да, у нас не было опыта командного выступления против них. Раньше мы были «в низах» до тех пор, пока не отправились в 2019-м в Южную Корею на чемпионат мира и не взяли серебро, уступив только китайским спортсменкам. Но и там нам не удалось встретиться с украинской сборной. Да, они очень сильные, но у нас заметен значительный рост в качественном фехтовании. Сегодня мы противопоставляем нашим соперникам иное, правильное фехтование. На последнем чемпионате мы выступили с новой тактикой, никто не ожидал от нас такого роста. Но, конечно, чем качественнее мы выступаем, тем более серьезной командой становимся, а значит, наши оппоненты больше думают о том, что можно противопоставить нашему фехтованию.

– Что значит правильное и качественное фехтование?

Когда ты растешь качественно, становишься более уверенной в себе, в том, что у тебя хорошо выходит то, чего от тебя требуют, ты начинаешь меньше нервничать, думаешь, лучше и лучше видишь

– Фехтование – очень сложный вид спорта, требующий много времени. Необходимы годы практики, чтобы начать чувствовать, что ты умеешь фехтовать. Самое важное – это тактика и мышление, когда наступает решающий момент или когда тебе сложно сражаться. До сих пор наше фехтование больше базировалось на инстинктах, выдерживании рабочего расстояния и умении чувствовать его. Например, для меня сложнее всего двигаться, я (лицо с ограниченными возможностями) категории Б, у меня поврежден позвоночник. На протяжении полугода я работала над этой проблемой, над движениями спины, в итоге добилась определенных результатов. Что касается тактики и «правильного» фехтования, у нас два очень хороших тренера, оба они обучают нас как бы по учебнику. То есть ничего выдуманного, базовые навыки должны быть правильные. Все это написано в учебниках, а затем идет наша импровизация. На протяжении полугода ничем другим мы не занимались, кроме как работали над качеством движений. Когда ты растешь качественно, становишься более уверенной в себе, в том, что у тебя хорошо выходит то, чего от тебя требуют, ты начинаешь меньше нервничать, думаешь, лучше и лучше видишь. Да, прежняя практика все это и так нам дала, но за последние полтора года наша команда вышла на новый уровень. Я думаю, мы лучше узнали этот вид спорта и поняли, что нельзя ориентироваться только на инстинкты и желание победить. Мы должны показать качественное, высококлассное фехтование, чтобы самим наслаждались процессом.

– Остальные члены вашей команды – Нино Тибилашвили и Гванца Задишвили – тоже вышли на новый уровень?

– Обе они очень хорошо выступили. Гванца пока новенькая, недолго с нами тренируется, ей нужны опыт и практика, больше соревнований, она должна преодолеть чувство волнения. Что касается Нино, она достаточно уверенная в себе, очень выросла в качественном фехтовании. Вообще, наша командная победа повысила предпаралимпийский настрой, показала, как мы можем встретить наших оппонентов. Сейчас девочки чувствуют себя, как рыбы в воде. Я самая старшая из них, начинала первая. Обе они растут на моих глазах, и я вижу, какой большой шаг они сделали в парафехтовании. Я даже не ожидала за такой короткий период столь серьезного роста.

– С каким настроем отправляетесь на Паралимпийские игры, кто ваш главный соперник?

Я все же нахожусь в приподнятом настроении, знаю, что Паралимпиада закончится для нас с хорошим результатом. В итоге я получу олимпийское золото, и девочки обязательно попадут в лучшую четверку

– У нас с понедельника начинается очень загруженный график, тренировки будут проходить каждый день. Но между тренировками все же будет отдых, он необходим. Вообще (на Паралимпиаде) мы будем находиться в изоляции, у нас будет меньше свободы действий, к этому мы готовы психологически, ментально и физически. Что касается оппонента, самая сильная… Нет, перефразирую, меньше всего я сражалась и пока хорошо не разобралась в ней – это одна представительница Китая. Я смотрю ее выступления, анализирую то, как она фехтует, где, в каких моментах, какую тактику я ей могу противопоставить. Сейчас мы спокойны, уверены в себе, но, думаю, Паралимпийские игры будут напряженные в психологическом плане. Сложно не нервничать, когда ты выступаешь на самых больших играх. 24 (августа в Токио) открывается Паралимпиада, 25-го я и мои девочки уже примем участие в соревнованиях по фехтованию на саблях. Девочки готовы, но на мне больше ответственности, чем на них, поэтому они намного легче выйдут на фехтовальную дорожку. Я все же нахожусь в приподнятом настроении, знаю, что Паралимпиада закончится для нас с хорошим результатом. В итоге я получу олимпийское золото, и девочки обязательно попадут в лучшую четверку. Они наверняка тоже считают, что в четверке лучших для них есть место. Я и Нино Тибилашвили выступаем в двух дисциплинах – фехтование на саблях и рапирах. Но, конечно, для нас основная дисциплина – это сабли. Гванца Задишвили выступит с рапирой. У нас будут и командные выступления, мы – все три девочки – выступим на рапирах.

– Вас не смущает тот факт, что соревнования будут проходить без болельщиков, а значит, и без поддержки непосредственно на месте событий?

– Когда ты выходишь на фехтовальную дорожку, тебя мало волнует, кто находится вокруг. В твоем поле зрения находятся только противник, судьи, и ты слышишь только голос тренера. Конечно, крики болельщиков обычно дают какой-то стимул, но меня в большинстве случаев они сбивают с толку, мне легче фехтовать в спокойной обстановке. Так что, думаю, это не помешает, напротив, это хорошо – меньше переживаний, выступим спокойно, с ощущением того, что главное – сделать то, ради чего мы приехали. В общем, в какой-то мере это нам даже сыграет на руку.

– Вы сказали, что полтора года повышали качество фехтования перед важными соревнованиями. Это как раз период пандемии. Многие спортсмены сетуют на то, что из-за отсутствия возможности нормально тренироваться они не могли развиваться. У вас же все наоборот.

Когда ты тренируешься, итоги этой работы должны быть закреплены на соревнованиях, но такой возможности не было. Так четыре месяца ждали, когда ситуация во всем мире немного успокоится. Затем начали тренироваться изолированно, после того не останавливались ни на один день

– Мы с самого начала, после первого «локдауна» четыре месяца стояли на месте. Было сложно осмыслить то, что мы не можем тренироваться, такой возможности не было, все было закрыто. Но мы решили начать хоть пассивные тренировки на дому. Забрали всю экипировку из зала и, чтобы разработать руку и разум, чтобы не забыть движения, работали над разными деталями дома. Самый сложный момент – это неопределенность. Мы не знали, когда все это закончится, как долго будет продолжаться пандемия. Когда ты тренируешься, итоги этой работы должны быть закреплены на соревнованиях, но такой возможности не было. Мы скучали по прогулкам на улице, по общению с людьми, но понимали, что самое важное – это человеческая жизнь, не забывали об ответственности. Так четыре месяца ждали, когда ситуация во всем мире немного успокоится. Затем начали тренироваться изолированно, после того не останавливались ни на один день. Работали над нашими минусами. В общем, с начала я думала, что пандемия плохо отразится на мне, что все, (спортивная карьера) закончилась, но в итоге, когда я все осмыслила, поняла, что это время было очень полезным для нас в плане тренировок. Я обнаружила в своем фехтовании очень много минусов, именно их и исправляли эти полтора года, и это у нас получилось.

– Вы наверняка сделали вакцину, вы были не против прививки?

– С самого начала я, наверное, как и все наши граждане и люди во всем мире, боялась, поскольку не знала, насколько хорошо протестировали вакцину, какой эффект от нее будет в будущем. Честно говоря, я не была сторонником процесса вакцинации. Но в один прекрасный день я почувствовала, что что-то делаю неправильно – боялась выйти на улицу, боялась, что заражусь, а потом заражу коронавирусом кого-нибудь еще. Очень спонтанно решила, нужно откинуть страх, вакцинироваться. Я привилась Синофармом. Прекрасно себя чувствую, никаких побочных эффектов. Вакцина дала уверенность в том, что, если я и заражусь, то легко перенесу болезнь, не думаю о том, что от этого могут быть тяжелые последствия. И вообще, вся наша команда привилась. Я считаю, что принуждать кого-то к этому было бы неправильно, но надеюсь, что все понимают, какая на них ответственность. Призываю всех привиться, для вашей же безопасности и безопасности окружающих. Я считаю, это правильное решение.

– Возвращаясь к паралимпийскому спорту, развивается ли Грузия в этом направлении?

Если у меня получится добиться каких-то результатов, – это будет хорошим посылом для людей, которые ограничены в чем-то, которые даже не желают выходить на улицу, не понимают, чем может быть полезна та или иная активность. А спорт – это одна из лучших возможностей найти свое место в обществе

– Мы стали заниматься и развивать парафехтование в Грузии в 2014-м. Тогда в паралимпийском комитете страны появилась новая команда, я работала там офис-менеджером. Мы занимались поиском разных спортсменов или просто лиц с ограниченными возможностями, которые желали включиться в спортивную жизнь. Объясняли всем, что это полезно для здоровья, физического и ментального, но желающих было немного. В общем, тогда заговорили и о парафехтовании, и я решила, почему бы мне не поучаствовать? Если у меня получится добиться каких-то результатов, – это будет хорошим посылом для людей, которые ограничены в чем-то, которые даже не желают выходить на улицу, не понимают, чем может быть полезна та или иная активность. А спорт – это одна из лучших возможностей найти свое место в обществе. Наша команда много сделала для того, чтобы вывести парафехтование на первый план, благодаря этому сегодня многие люди узнали о существовании этой дисциплины и что мы в ней достаточно успешны. Многие просто не могли раньше понять, как люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом и добиваться успехов. Мы показали, что какие-то проблемы – еще не повод унывать. Это стимул для того, чтобы быть более активным, доказать себе, что ты на что-то способен, и обществу, что ты являешься его частью, ты не должен быть жертвой дискриминации, не должен давать обществу повод думать, что ты просто объект благотворительности. Мы пытались информировать людей, которые начали говорить: вот они добились успехов, значит, и мне не нужно запирать своего ребенка дома, я могу не стесняться, гордиться им. Спустя годы, во многом благодаря нашей команде, люди с ограниченными возможностями окрепли, и общество смотрит на нас, как на равных. Конечно, еще много проблем предстоит решить. И я со своей командой своими успехами пытаюсь искоренить все стереотипы и доказать, что мы – полноценные члены общества.