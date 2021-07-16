Обзор абхазской прессы

Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава рассказал агентству «Апсныпресс» о том, какой ущерб был нанесен району шквальным ветром 4 июля. В администрации приняли и обработали 35 заявлений об ущербе в частном секторе. По предварительным расчетам, частному секатору нанесен ущерб на сумму до 6,5 миллионов рублей. Различные повреждения получили здание администрации села Эшера, два жилых многоэтажных дома в селах Эшера и Гумиста, армянская средняя школа в с. Эшера. Почти 100% повреждений пришлось на кровли зданий, степень повреждения везде разная.

«Есть проблемы с частичным ремонтом объектов, где крыша была покрыта шифером. Это дома 60-х-70-х годов, и подобрать соответствующий материл для замены поломанных фрагментов крыши очень трудно, шифер сложно найти в продаже. Поэтому людям приходится полностью менять шиферную кровлю на профилированные листы, с этим и связаны большие суммы», – сказал он.

Всего в Сухумском районе было повреждено 4400 кв. м. кровли. Читанава подчеркнул, что значительным повреждениям подверглись и линии электропередач в районе, ущерб оценивают специалисты «Черноморэнерго».

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Блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook дал оценку работе премьер-министра Абхазии. «Анкваб не справился с ситуацией в стране. Я не буду говорить об энергетике и эпидемиологической ситуации в республике. Там вообще мрак. Анкваб не справился даже с экономической и социальной сферой. Если бы назначили на должность премьер-министра не товарища Анкваб, а, к примеру, какого-нибудь Иванова, Петрова и даже Сидорова, ситуация уж точно была бы не хуже. А может быть, даже и лучше», – написал Тенгиз Джопуа.

По его словам, единственное, в чем Анкваб преуспел, – это расстановка своих креатур на доходообразующие должности. «Видимо, все силы ушли на это, и ресурс иссяк. Дальнейшее его нахождение на должности премьер-министра не только бессмысленно, но и чревато потерей президентом доверия со стороны населения и усугублением противоречий с оппозицией. Можно, конечно, дождаться критической точки кипения массы и потом, взвалив на плечи Анкваба все, что можно, снять его. Но в этом случае протесту может быть не достаточно одной отставки премьера вместе с кабмином, и он потребует еще и отставки президента. Так как сохранение текущего статуса ситуации приведет к постепенному перетоку ответственности с плеч правительства на плечи главы государства».

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«Иностранный инвестор, требующий существенных льгот при итак избыточном количестве льгот в стране, то есть тот, кто сразу говорит, что с народом делиться не хочет, не платит налоги, такой инвестор стране точно не нужен. И как дают оценку эксперты, это как раз тот случай, когда такие инвестиции вредят стране, где главная цель – выкачивание средств из государства, вместо уплаты их в бюджет», – считает научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ситуация, когда Минтуризма фиксирует рекорды посещаемости Абхазии туристами, а бюджет страны почти не растет (рост налоговых поступлений в 17%, при резком – более 50% – росте цен на продукты), ростом считать нельзя. Все это, по его словам, еще раз наглядно демонстрирует, что стране срочно необходимы глубокие реформы.

«Налицо рост теневого оборота. Стране нужны минимум плюс полтора-два миллиарда рублей в бюджете для обеспечения минимального уровня экономической и национальной безопасности. В июне рост по налогам упал до 12%, согласно данным в прессе, и ситуация без реформирования налично-денежного, товарного оборота, внешнеэкономической деятельности, ввода цифрового контроля будет только ухудшаться, и общие интересы народа не смогут быть защищены», – заключил Ахра Аристава.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия