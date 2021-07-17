«Люди, жестокие к животным, переносят эту практику на людей...»

Защитники животных в Южной Осетии добились запрета на отстрел бродячих собак как способа решения проблемы. А как обстоит дело с защитой животных вообще и нужно ли ужесточать наказание за жестокое обращение с животными, спрашивал наш корреспондент у жителей Цхинвала.

– Нужно ли, на ваш взгляд, ужесточать законодательство в части наказания за жестокое обращение с животными?

Наталья: Наверное, да. Все-таки жалко животных. Если оно тебе не нужно, зачем ты его имеешь тогда? Потом, многие выгоняют животных, это тоже неправильно. Я против жестокого обращения с животными. Они тоже живые существа. Нельзя выгонять, потом они становятся бродячими, собаки, бывает, кусают людей. Это тоже неправильно. И отстреливать их тоже неправильно, надо какой-то другой способ придумать. У нас есть собака, живет во дворе, мы любим ее как члена семьи.

Кристина: Да, нужно наказывать за жестокое обращение, это не по-человечески. Они ничем не отличаются сами от животных, эти люди. Также я считаю, что нужен приют для бездомных животных. Иногда бездомные животные тоже бывают агрессивными.

Инал: Вообще, мне кажется, да. Тут еще один нюанс есть. Как правило, люди, которые склонны к жестокому обращению с животными, потом переносят эту практику на людей тоже. Например, один небезызвестный маньяк, который расчленил человека, говорят, что он в юности специализировался на разделывании животных. Поэтому есть в этом целесообразность и резон, общество не должно терпеть безнаказанность каких-то нездоровых проявлений. Если у человека есть какие-то маниакальные проявления и он вдруг каким-то образом любит мучить животных, на это нужно реагировать.

Марианна: Наказывать нужно, конечно, но как – не знаю. Во-первых, должен быть приют для животных, чтобы там держали бездомных животных и не было жестокого обращения. Несколько раз я видела, как сосед стрелял в собак. Это было давно, в детстве.

Анна: Имея свою собаку, я знаю, каково это, когда причиняют боль животным, жестоко обращаются. Было бы идеально создать приют для бездомных животных. А их не просто отстреливают, а за это еще и платят. Это не совсем нормально. Здесь тоже двойственное отношение, бродячие собаки опасны, да, но отстреливать нельзя. Поэтому оптимальный выход – создать приюты для собак.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия